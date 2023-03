Guizhou se convierte en un "museo de puentes"

A view of Pingtang Bridge. (Photo by Chen Peiliang)

"El 'Premio a la Infraestructura' es para el proyecto del puente Pingtang de Guizhou", dijo el anfitrión en la ceremonia de entrega del Premio a la Estructura Sobresaliente 2022, celebrado por la Asociación Internacional de Ingeniería de Puentes y Estructuras (IABSE). En ese momento, Yang Jian, Ingeniero Jefe de Guizhou Transportation Planning Survey & Design Academy Co., Ltd., no pudo resistir su emoción y vitoreó en el escenario.

De hecho, no es la primera vez que este puente de Guizhou gana un prestigioso premio internacional. Al contrario, ha ganado un "grand slam" de premios mundiales de puentes, incluida la Medalla Gustav Lindenthal, conocida como el "Premio Nobel" de la ingeniería. Como los puentes de Guizhou suelen ganar premios en escenarios internacionales, los jueces de IBC llegaron a exclamar durante la evaluación: "Aquí viene otra vez un puente de Guizhou, listo para llevarse el premio en cuanto aparezca".

Sorprendentemente, este habitual ganador del máximo galardón solía ir a la zaga de otros países en la construcción de puentes. La dificultad del transporte ha sido durante mucho tiempo el cuello de botella que ha restringido el desarrollo de Guizhou. Como centro geográfico del suroeste de China, no ha aprovechado todo su potencial debido a su paisaje montañoso y a las insuficientes instalaciones de tráfico, lo que ha dejado a la población local en apuros. Hace varias décadas, Guizhou empezó a aprender la construcción de puentes y se esforzó por adquirir experiencia de los avanzados proyectos de puentes de países extranjeros como Japón y Alemania. Sin embargo, debido a su especial relieve cárstico y a que más del 90% de la superficie del país está cubierta por montañas y colinas, no había mucho que pudiera aprender de estos predecesores.

"Desde que tengo uso de razón, mi padre siempre ha sido un invitado poco habitual en nuestra casa. Mi madre decía que ayudaba a la gente a construir puentes y carreteras en lugares con malas condiciones de transporte. Cuando era pequeño, desarrollé un amor inexplicable por los puentes y sabía más sobre su construcción que los de mi edad. El afecto por los puentes arraigó en mi corazón y elegí la especialidad de ingeniería de puentes, construyendo mis sueños en los puentes", dijo Liu Hao, ingeniero del puente Huajiang del Guizhou Bridge Construction Group.

En la actualidad, Guizhou ha construido casi 30.000 puentes, incluidos los que están en construcción, y más de 2.000 puentes de autopistas siguen en marcha. En Guizhou hay puentes colgantes, atirantados, de arco y de vigas, que abarcan casi todos los tipos de puentes del mundo. Conocido como el "museo de los puentes", Guizhou alberga cinco de los diez mejores superpuentes del mundo que atraviesan montañas y valles.

Mientras tanto, el concepto de protección medioambiental se ha incluido en el diseño y la técnica de construcción de puentes, lo que constituye otro factor importante para que Guizhou sea reconocida por la comunidad internacional. Tomando como ejemplo la transformación del puente de Huayudong, el equipo de Yang Jian propuso la solución del "desmantelamiento tras la construcción", que no sólo evitaba la contaminación ambiental y los daños ecológicos causados por la explosión, sino que también realizaba el reciclaje del viejo puente. Así, el puente se ha convertido en el primer puente de carretera "en forma de cesta" de Guizhou.

Además, Guizhou ha estado presentando sus tecnologías y diseños de puentes a sus homólogos nacionales y extranjeros. Por ejemplo, Guizhou ha completado el proyecto que cruza el río Amarillo en la provincia de Henan y se espera que construya grandes proyectos en Mongolia y Georgia.

En palabras de Yang Jian: "Cada vez que veo nuestros puentes, me siento encantado como si viera a mi propio hijo". Ahora, el puente de Guizhou se está convirtiendo en un modelo en el campo de la construcción de puentes, proporcionando un sólido apoyo al papel de Guizhou como centro de transporte indispensable en la región suroccidental. También ayuda a Guizhou a globalizarse a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, promoviendo el concepto de protección medioambiental en la nueva era y la idea de "construir la carretera es el primer paso para llegar a ser próspero".

