Hach lanza la Serie EZ sc de analizadores en línea, para controlar la calidad del agua

-Hach lanza la Serie EZ sc de analizadores en línea: una forma más inteligente y sencilla de controlar la calidad del agua

LOVELAND, Colo., 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hach, líder mundial en el análisis de calidad del agua, lanzó hoy la nueva Serie EZ sc de analizadores en línea, una actualización de su cartera actual de la Serie EZ. Desarrollada en respuesta a los valiosos comentarios de los clientes y a las tendencias cambiantes del mercado, la nueva Serie EZ sc está diseñada para simplificar cada paso del monitoreo de la calidad del agua. Los flujos de trabajo guiados orientan a los operadores en la configuración y el mantenimiento con confianza, las alertas remotas ponen las actualizaciones críticas a su disposición y los contadores de reactivos mantienen el rendimiento bajo control, lo que ayuda a los equipos a evitar tiempos de inactividad y a anticiparse a las exigencias regulatorias.

La Serie EZ sc, que abarca compuestos orgánicos, nutrientes, traza de metales y compuestos inorgánicos, proporciona una monitorización integral de los procesos. La nueva función de toma de muestras instantánea aporta mayor confianza, garantizando la consistencia de los resultados entre las mediciones de laboratorio y de proceso. Con un amplio rango de medición y funcionalidad multiflujo, la Serie EZ sc facilita y hace más fiable la monitorización de la calidad del agua. Al consolidar las opciones de características, Hach redujo en un 80 % la cantidad de variantes de producto disponibles para los clientes, optimizando la configuración para que los operadores puedan seleccionar la solución adecuada con rapidez y seguridad.

"Cada instalación es diferente, y los operadores necesitan herramientas que se adapten a sus necesidades específicas", afirmó Nicole Puhl, vicepresidenta de Producto y Estrategia de Hach. "Con la Serie EZ sc, hemos creado un analizador en línea que mide una amplia gama de parámetros y se integra fácilmente en los sistemas existentes, a la vez que simplifica las operaciones. Se trata de ofrecer a nuestros clientes flexibilidad sin añadir complejidad, para que puedan anticiparse a las necesidades cambiantes".

Beneficios clave del analizador en línea de la Serie EZ sc:

Rendimiento avanzado: Monitorea hasta 31 parámetros con precisión y exactitud comprobadas.

Monitorea hasta 31 parámetros con precisión y exactitud comprobadas. Diseño centrado en el operador: Opera con facilidad en cualquier entorno con una interfaz en 24 idiomas y flujos de trabajo de usuario guiados paso a paso.

Opera con facilidad en cualquier entorno con una interfaz en 24 idiomas y flujos de trabajo de usuario guiados paso a paso. Integración más sencilla: Admite salidas analógicas y digitales para una integración más sencilla del sistema.

Admite salidas analógicas y digitales para una integración más sencilla del sistema. Alertas inteligentes: Los contadores de reactivos y las alertas remotas ahorran tiempo y agilizan el mantenimiento continuo.

Los contadores de reactivos y las alertas remotas ahorran tiempo y agilizan el mantenimiento continuo. Soporte y servicio integrales: Desde el mantenimiento rutinario hasta las reparaciones urgentes, nuestro equipo de expertos ofrece un servicio ágil y confiable que proporciona a los clientes tranquilidad y protección.

El analizador en línea de la Serie EZ sc refleja el compromiso continuo de Hach con la innovación, que simplifica el cumplimiento normativo, protege la infraestructura y mejora la calidad del agua en todo el mundo. Para obtener más información, visite http://bit.ly/46k5ooI.

Acerca de Hach

Hach, empresa global de análisis e innovación del agua, desarrolla instrumentación y productos químicos fiables y precisos que garantizan la calidad del agua para personas de todo el mundo. Hach mejora el análisis del agua mediante productos que ofrecen a nuestros clientes soluciones en diversos sectores, como el municipal, el alimentario, el energético y el de la producción. Como empresa operadora de Veralto, que comenzó a cotizar en bolsa en octubre de 2023, Hach ofrece una amplia gama de soluciones de análisis y tratamiento del agua diferenciadas que protegen la calidad del recurso más importante del mundo. Para obtener más información, visite www.Hach.com.

