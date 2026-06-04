(Información remitida por la empresa firmante)

- Haier confirma su patrocinio oficial de Roland-Garros 2026, llevando la innovación centrada en el cuidado a audiencias de todo el mundo

PARIS, 4 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Haier, la marca líder mundial en electrodomésticos durante 17 años consecutivos*, ha confirmado su papel como Socio Oficial de Roland-Garros 2026, reforzando así su estrategia deportiva global a largo plazo y su compromiso de integrar la tecnología de vanguardia en la vida cotidiana.

Como uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo, Roland-Garros constituye una plataforma única donde convergen la excelencia deportiva, la innovación y el estilo de vida. Mediante esta alianza, Haier continúa fortaleciendo su presencia internacional y demostrando cómo las tecnologías conectadas y centradas en las personas mejoran la vida diaria con una atención personalizada y experiencias intuitivas.

Guiado por su eslogan global "Juega con los números uno", Haier ha creado una cartera integral de asociaciones deportivas internacionales que abarca los principales eventos de tenis globales, incluidos el Abierto de Australia, el Mutua Madrid Open, el Rolex Paris Masters y las Nitto ATP Finals. Estas asociaciones reflejan el compromiso de Haier con la excelencia, la precisión, la resiliencia y la innovación continua.

"Roland-Garros reúne excelencia, pasión e innovación en un escenario verdaderamente global", afirmó Antony Peart, director de marca y comunicaciones de Haier Europa. "Como socio oficial una vez más, profundizamos nuestro compromiso de larga trayectoria con el deporte y acercamos nuestra tecnología conectada, que prioriza a las personas, a los consumidores, socios y aficionados de todo el mundo".

"Queremos agradecer a Haier, patrocinador oficial del torneo, por apoyarnos en esta última edición de Roland-Garros. Desde que comenzó en 2023, nuestra asociación, impulsada por la innovación, se ha vuelto cada vez más significativa, año tras año. Este año, los espectadores de Porte d'Auteuil podrán disfrutar de las numerosas actividades que ofrece Haier tanto dentro del estadio como en la Tribune Concorde, para una experiencia 'Roland-Garros' aún más intensa", declaró Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis.

Durante Roland-Garros 2026, Haier mantendrá una presencia integral y destacada en todo el recinto del torneo y en la ciudad de París, mostrando sus últimas innovaciones multicategoría en la cancha y ofreciendo experiencias interactivas para los aficionados en la Fan Village.

Haier Horizon Collection es un ejemplo concreto de cómo el cuidado se traduce en innovación de producto. Con tecnologías avanzadas de refrigeración y conservación y un diseño sofisticado, la gama de refrigeradores prolonga la frescura de los alimentos, a la vez que ayuda a reducir el desperdicio y a gestionar los alimentos de forma más eficiente. También se exhiben Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 y Forni ID Serie 6, que abarcan electrodomésticos para almacenamiento de vino, lavavajillas, lavandería y cocina de alta gama.

Más allá del estadio, Haier lleva el espíritu del torneo al corazón de París, a la Place de la Concorde, sede de la Tribune Concorde, la zona de aficionados al aire libre de la FFT. Allí, Haier presenta su autocaravana personalizada, con demostraciones de productos en vivo y activaciones interactivas que conectan sus electrodomésticos inteligentes con los valores del deporte, la innovación y el cuidado.

Con presencia en más de 200 países y regiones, Haier ha logrado un notable crecimiento global mediante la creación de marcas propias. Haier ocupa el primer puesto en 8 mercados, incluyendo China, Estados Unidos, Australia y Tailandia; se sitúa entre los tres primeros en 12 mercados, incluyendo Italia, Japón y Nigeria; y entre los cinco primeros en 8 mercados, incluyendo Alemania, Marruecos y Arabia Saudita.

La alianza de Haier con Roland-Garros forma parte de una estrategia deportiva global más amplia que ahora abarca cuatro de los principales eventos de tenis del mundo, conectando el deporte, el estilo de vida y las innovaciones para una vida inteligente directamente con consumidores y aficionados de todo el mundo.

Para obtener más información sobre Haier, visite https://www.haier.com/eg/.

Acerca de Haier Group

Fundado en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para mejorar la vida y la transformación digital, con el propósito de "Más creatividad, más posibilidades". La compañía cuenta con 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 173 centros de fabricación, alcanzando una facturación global de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier ha figurado en el ranking Kantar BrandZ Top 100 de las marcas globales más valiosas durante 8 años consecutivos. Además, Haier ha ocupado el primer puesto en el ranking Euromonitor Global Major Appliances Brand durante 17 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas cotizadas, y su filial Haier Smart Home figura entre las Fortune Global 500 y las Fortune World's Most Admired Companies.

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