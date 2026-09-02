(Información remitida por la empresa firmante)

-Haier presentará su concepto de vida impulsada por IA en IFA 2026, destacando su liderazgo global de marca e innovación local

BERLÍN, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca número 1 del mundo en electrodomésticos durante 17 años consecutivos*, estará presente en IFA 2026 del 4 al 8 de septiembre en el stand 101 del pabellón 3.1. Bajo el lema "El hogar de las posibilidades inteligentes", la compañía presentará soluciones para el hogar basadas en inteligencia artificial, servicios conectados y robótica que responden a las rutinas de las personas y hacen que la gestión del hogar sea más intuitiva, eficiente y personalizada.

Experiencias impulsadas por IA en todo el hogar

En su stand, Haier mostrará cómo la inteligencia artificial va más allá de las características individuales de los productos para dar soporte a un ecosistema doméstico coordinado. Sus tecnologías, que abarcan el cuidado de la ropa, la refrigeración, la cocina, el lavado de vajilla, la limpieza, el entretenimiento y los servicios digitales, pueden monitorizar las condiciones, aprender del comportamiento del usuario y adaptarse a las necesidades individuales. Entre las demostraciones se incluirán el cuidado inteligente de la ropa, que interpreta las condiciones de la carga; tecnologías de refrigeración diseñadas para mejorar la gestión de los alimentos; y la cocina asistida por IA, que reconoce los alimentos y monitoriza el proceso de cocción. La plataforma hOn conectará productos, servicios y experiencias en un único entorno digital.

Haier también presentará su trabajo en robótica e inteligencia artificial, incluyendo robots humanoides diseñados para interactuar con personas y electrodomésticos, robots de limpieza y compañía, y exoesqueletos con IA diseñados para apoyar el movimiento humano. En IFA, Haier destacará sus alianzas deportivas globales bajo el concepto de "Juega con los mejores". Más allá del patrocinio, estas alianzas vinculan la búsqueda de la excelencia deportiva con el compromiso de Haier con la innovación, el rendimiento y la creación de mejores experiencias para los usuarios de todo el mundo.

Innovación global moldeada por las necesidades locales

Esta muestra refleja el modelo de innovación que Haier ha desarrollado a lo largo de más de tres décadas. En lugar de adoptar un enfoque único para la expansión global, Haier ha construido su propia marca adaptando la I+D, la fabricación y el marketing a las necesidades locales de cada mercado. Este enfoque combina los recursos de innovación globales con el conocimiento del consumidor local para crear productos que se ajustan a diferentes hogares, climas y estilos de vida.

Haier llega a más de mil millones de hogares en más de 200 países y regiones. Ocupa la primera posición en mercados como China, Estados Unidos, Australia y Tailandia, y se encuentra entre las tres principales marcas de electrodomésticos en Europa. Haier ha sido la marca líder mundial en electrodomésticos durante 17 años consecutivos, lo que refleja la magnitud y la solidez de su modelo de negocio centrado en el mercado local.

"IFA ofrece una importante oportunidad para demostrar cómo la innovación global puede generar valor práctico para las personas en diferentes mercados", afirmó Wang Meiyan, vicepresidente y director de marca de Haier Group. "Al combinar la inteligencia artificial con un profundo conocimiento de las necesidades locales, Haier va más allá de los productos conectados y se adentra en un ecosistema doméstico inteligente más receptivo, intuitivo y útil en el día a día".

Haier presentará oficialmente la experiencia en su conferencia de prensa el 3 de septiembre a las 15:00 CEST en el escenario principal de Haier en el pabellón 3.1, stand 101. Para obtener más información, visite https://www.haier.com/global/.

*Fuente: Euromonitor International Limited; Electrodomésticos, edición 2026; porcentaje de participación en unidades basado en datos de ventas por volumen de 2025.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/haier-presentara-su-concepto-de-vida-impulsada-por-ia-en-ifa-2026-302867271.html