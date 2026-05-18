Haier, única marca del mundo con ecosistema IoT en el ranking Kantar BrandZ Top 100

Haier es nombrada la única marca del mundo con ecosistema IoT en el ranking Kantar BrandZ Top 100 por octavo año consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 18 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Kantar, líder mundial en consultoría de estrategia y datos de marca, publicó recientemente su ranking BrandZ 2026 de las 100 marcas globales más valiosas. En este ranking, Haier Groupha sido nombrada la única marca de ecosistema IoT del mundo por octavo año consecutivo, ascendiendo al puesto número 53.

La clasificación evalúa no solo el desempeño financiero, sino que también otorga gran importancia a la solidez del valor de marca y al potencial de crecimiento futuro en la mente de los consumidores. A pesar de la volatilidad económica, el valor total de las 100 marcas más importantes del mundo aumentó un 22 % interanual, alcanzando los 13,1 billones de dólares en 2026. Trece marcas chinas figuraron en la lista, mientras que los gigantes tecnológicos globales Google, Apple, Microsoft y Amazon siguen liderando el mercado. Este año, las marcas chinas obtuvieron resultados particularmente sólidos, registrando un aumento promedio interanual del valor de marca del 32 %.

Desde su debut en el ranking en 2019, Haier ha escalado posiciones de forma constante, pasando del puesto 89 al 53 a nivel mundial, con un valor de marca que alcanza los 52.949 millones de dólares, lo que demuestra la resiliencia y el valor a largo plazo de su modelo de marca basado en un ecosistema.

"Haier ha pasado de ser un fabricante de electrodomésticos a una empresa diversificada que abarca seis ecosistemas industriales, con un claro progreso en su estrategia de marca basada en ecosistemas. Al combinar la solidez de su cadena de suministro con la adaptabilidad cultural, Haier ofrece valor en sus productos y, al mismo tiempo, conecta los mercados globales mediante la integración cultural y la conexión emocional, ofreciendo un excelente modelo para las empresas industriales chinas que buscan construir marcas de clase mundial", señaló Wang Xing, consejero delegado de Kantar Greater China y presidente global de Kantar BrandZ.

El impulso de crecimiento de la marca se ve impulsado por seis ecosistemas

Detrás del creciente valor de marca de Haier se esconde un sólido desempeño operativo. En 2025, el Grupo Haier alcanzó unos ingresos globales de 426.800 millones de RMB (aproximadamente 59.800 millones de dólares), un aumento del 6,3 % interanual; el beneficio global alcanzó los 32.200 millones de RMB (aproximadamente 4.500 millones de dólares), un 6,7 % más que el año anterior, lo que demuestra una trayectoria de crecimiento de alta calidad en un entorno complejo.

El aumento del valor de la marca Haier se debe a su estrategia de marca basada en el ecosistema, que se centra en fortalecer los negocios principales, expandir la escala y reforzar el liderazgo, ya que la competitividad futura depende menos de las capacidades aisladas y más del dinamismo del ecosistema.

Haier ha transformado su colaboración en el ecosistema, pasando de una "flota paralela" a una "entidad orgánica" integrada, subdividiendo tres sectores en seis ecosistemas industriales:

Ecosistema de hogar inteligente : Se centra en soluciones para la vida inteligente, climatización y adaptadas a personas mayores, con el "Cerebro del Hogar Inteligente" que busca la "gestión doméstica sin intervención humana".

Ecosistema de salud : Incaier, la marca de salud de Haier, ha superado los 47.000 millones de RMB (aproximadamente 6.910 millones de dólares) en valor, situándose entre las principales empresas farmacéuticas y de salud de China.

Ecosistema automotriz : Autohome y CARtech de Haier ofrecen soluciones de movilidad y vehículos personalizadas de alta gama.

Ecosistema de economía digital : La plataforma de internet industrial COSMOPlat AI+ de Haier y Hainayun aceleran la transformación digital en diversos sectores.

Ecosistema robótico : Shanghai STEP Electric Co., Ltd. es líder mundial en el ecosistema IoT de ascensores.

Ecosistema de nuevas energías : Soluciones como la energía verde, el almacenamiento y los robots con IA impulsan la transición hacia la neutralidad de carbono en diversos sectores.

El desarrollo coordinado de los seis ecosistemas industriales de Haier no solo ha impulsado un fuerte crecimiento para sus marcas asociadas, sino que también ha ampliado su valor de marca mediante la innovación constante en sus estrategias. Esto ha permitido a Haier establecer una ventaja competitiva única y difícil de replicar en el panorama global de marcas.

Del branding global al empoderamiento del ecosistema

En medio de los cambios económicos mundiales, las marcas chinas están acelerando la transición de las "exportaciones de productos" a las "exportaciones de marcas", y la creación de marcas independientes y la innovación tecnológica se están convirtiendo en motores clave de la competitividad global.

La internacionalización no se trata de superar a la competencia, sino de ganar reconocimiento y respeto a nivel mundial para la industria manufacturera china. Haier fue pionera en este camino en la década de 1990, rechazando la fabricación OEM en favor de una estrategia de marca independiente a largo plazo, y desde entonces ha construido su propia base global y allanado el camino para otras marcas chinas.

En la actualidad, Haier está presente en más de 200 países y regiones, y ocupa el primer puesto en el ranking mundial de electrodomésticos de Euromonitor desde hace 17 años consecutivos. Se sitúa en el primer lugar en ocho países (incluidos Estados Unidos y Tailandia), en el tercer lugar en 12 países (incluidos Japón e Italia) y en el quinto lugar en ocho países (incluidos Alemania y Arabia Saudita), lo que demuestra una fuerte influencia de marca a nivel mundial.

El alcance global de Haier va más allá de los electrodomésticos. Hainayun ha aplicado las capacidades de las ciudades inteligentes al desarrollo de infraestructuras globales en proyectos como el Puente de Panamá, mientras que Haier Biomedical continúa desarrollando proyectos clave en el extranjero, incluido el Biobanco del Reino Unido, con la mayor cuota de mercado en siete países, incluido el Reino Unido.

La IA se ha convertido en una fuerza decisiva y en el nuevo ADN de las organizaciones, las operaciones y la innovación. En 2025, Haier cumplió su primer año de aplicación de la IA, con su plena adopción por parte de toda la plantilla en todos los procesos. En 2026, Haier aspira a convertirse en una organización nativa de la IA. A medida que el lema "Hecho en China" evoluciona hacia "Creado en China", Haier representa un modelo de desarrollo que combina las fortalezas chinas con la adaptabilidad global.

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