Hangzhou hospeda 'Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm' en Macao para promocionar cultura y turismo

HANGZHOU, China, 15 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- La Oficina Municipal de Cultura, Radio, TV y Turismo de Hangzhou organizó en Macao durante la tarde del 9 de julio de 2021 el 'Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm' – un evento que mostró una selección de ocho segmentos. Los residentes y visitantes tuvieron la oportunidad única de conocer de cerca el estilo de vida sofisticado de Hangzhou y la calidad atemporal de la estética de una era anterior mientras absorbían la belleza armoniosa del arte y la vida.

Inspirándose en los estilos de pintura populares que surgieron durante el período de la dinastía Song, el evento contó con ocho segmentos, cada uno de ellos siendo muy representativo de la vida durante la época, como son:

Cielo azul después de la lluvia

Tocando la cítara china bajo ventanas brillantemente iluminadas

Recuerdos duraderos

Disfrutando de las flores, bebiendo té y vino amarillo

Fragancias de la era de la dinastía Song

Ropas perfumadas y cabellos hermosos – canciones de las damas de alta sociedad de la dinastía

Ocio y elegancia

Disfrutar del Encanto de la dinastía Song

Cuando se interpretó la "canción de los siete hijos", un grupo de poemas patrióticos con música y que representan el regreso de Macao a China, se interpretó con una cítara china bajo el estilo de la antigua escuela Zhe. Adicionalmente, se imprimió una Peppa Pig por medio del método de impresión en bloque popular durante el período de la dinastía Song. También se colocaron flores en un celadón de la dinastía Song del Sur. Todos estos elementos se combinaron para asegurar la cultura del encanto de la dinastía Song en Hangzhou, que encontraron un hogar al instante dentro del contexto del estilo urbano de Macao.

Se mostraron además otros elementos integrales que viajaron a lo largo de la Ruta Marítima de la Seda en barcos que conectan Hangzhou y Macao, incluyendo un método antiguo de restauración de cerámica, una jaula de pájaros creada con oro imperial utilizando la técnica de incrustaciones de alambre de la dinastía Song del Sur y vino amarillo imperial reproducido exactamente como se hizo en el pasado. Todos ellos forman parte de la historia de la cultura Song y destacan el hecho de que la elegancia siempre ha sido importante en todas partes.

En la segunda parte de 2021 y en Hangzhou, la oficina planea explorar con más conciencia el significado, promocionando una nueva marca, Culture of Song Dynasty Charm, organizando el 'Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm' y el 'Su Dongpo Culture Festival', junto al lanzamiento del 'Workshops of Hangzhou Culture', que es una lección experimental del encanto de la dinastía Song.