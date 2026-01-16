Hanshow presenta NexShelf en NRF 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en etiquetas electrónicas para estanterías (ESL) y soluciones digitales para el retail, presentó hoy NexShelf, su solución inteligente para estanterías de última generación en NRF 2026. Diseñada para transformar la estantería en un motor de datos en tiempo real, NexShelf constituye la base de la visión de tienda Digital Twin de Hanshow, que permite a los retailers y las marcas obtener una visibilidad, precisión y control sin precedentes en el punto donde realmente se concretan las ventas.

A lo largo de décadas de evolución del retail, la estantería se ha mantenido como el principal momento de la verdad, pero también ha sido una de las áreas menos digitalizadas de la tienda. NexShelf aborda este punto ciego histórico combinando posicionamiento de alta precisión, análisis basados en IA y una arquitectura de conectividad abierta e híbrida, convirtiendo cada estantería en un activo digital vivo y medible.

La estantería como piedra angular de la tienda Digital Twin

Un verdadero Digital Twin solo funciona cuando refleja lo que sucede en la tienda física en tiempo real. NexShelf proporciona los datos de campo necesarios para que esto sea posible.

En esencia, NexShelf ofrece inteligencia de ubicación de productos con precisión centimétrica en toda la tienda, impulsada por ESL Nebular Ultra de Hanshow y la cámara con IA N5. Cada estantería y producto se convierte en un punto de referencia espacial preciso, lo que permite a Digital Twin reflejar las condiciones reales de la estantería con una precisión superior al 95%.

Esta capacidad de localización en tiempo real permite a los minoristas detectar al instante productos extraviados o que faltan, verificar la conformidad con el planograma e identificar situaciones reales de falta de existencias sin necesidad de comprobaciones manuales ni reentrenamiento de IA a nivel de SKU.

Conectividad abierta e híbrida diseñada para escalar

NexShelf se basa en una arquitectura de comunicación de modo dual que combina el protocolo HiLPC de bajo consumo patentado de Hanshow con compatibilidad Bluetooth y capacidades de integración abiertas. Este enfoque garantiza una alta fiabilidad en entornos minoristas densos y una apertura a largo plazo, lo que permite a NexShelf conectarse sin problemas con sistemas de terceros, plataformas en la nube y futuras tecnologías en tienda.

Al minimizar el consumo de energía y la complejidad de la infraestructura, NexShelf ofrece uno de los costes totales de propiedad (TCO) más bajos en la digitalización de estanterías a gran escala, lo que hace que la inteligencia avanzada en estanterías sea económicamente viable en toda la red de tiendas.

De los datos de estantería a la inteligencia procesable

Más allá de la detección y la visibilidad, NexShelf integra IA para transformar los datos de estantería en resultados procesables. Los retailers pueden pasar de los informes diferidos a la ejecución en tiempo real, mejorando la eficiencia laboral, reduciendo la pérdida de ventas y optimizando rápidamente las estrategias de precios y promociones.

NexShelf también permite la visualización 3D de estanterías y la renderización de Digital Twin, lo que permite a los equipos de tienda, las oficinas centrales y los socios de marca ver la ejecución de las estanterías en tiempo real. Esta capa visual conecta la realidad física con las operaciones digitales, convirtiendo los datos de las estanterías en un lenguaje operativo compartido entre retailers y marcas.

Sentando las bases para el futuro del Retail

"NexShelf no es solo una solución inteligente para estanterías, sino la base de datos de la tienda Digital Twin", afirmó Shiguo Hou, consejero delegado de Hanshow. "Al hacer que las condiciones de las estanterías sean visibles, medibles y procesables, ayudamos a retailers y marcas a pasar de las suposiciones a los hechos, y de las operaciones reactivas a la toma de decisiones proactiva".

Como piedra angular del marco más amplio de la tienda Digital Twin de Hanshow, NexShelf constituye la capa de datos central de la tienda Digital Twin de Hanshow, conectando el hardware inteligente en tienda con servicios SaaS basados en la nube. De cara al futuro, NexShelf se conectará con tecnologías complementarias en tienda, como carritos inteligentes y sistemas de automatización, creando una plataforma escalable para la innovación futura en excelencia operativa, medios de comunicación minoristas y crecimiento basado en datos.

