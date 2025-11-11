HCGZ presentó una variedad de nuevos productos en CeMAT ASIA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 28 al 31 de octubre, se celebró CeMAT ASIA 2025 en Shanghái. HCGZ presentó una variedad de nuevos productos en la feria, demostrando múltiples escenarios de aplicación, incluyendo soluciones de mercancía a persona y de palets a persona, ofreciendo soluciones logísticas eficientes y flexibles para visitantes nacionales e internacionales.

En la zona de exhibición de mercancía a persona, el robot YT50 de nuestra serie Flash Ladder se desplaza entre las estanterías. Incorpora tecnología de navegación por contorno natural, lo que permite un despliegue rápido sin necesidad de modificaciones en el sitio y admite la programación en clúster de más de cien unidades y un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con una capacidad de carga máxima de 50 kilogramos y una precisión de posicionamiento de 3 mm, el YT50, en combinación con el AM50, puede ajustar la flota de robots de forma flexible según la demanda in situ, gestionando sin problemas los picos y valles de tráfico con un proceso de picking fluido y eficiente.

Nuestra combinación "Hormigas + Recogida" conforma una solución de recogida inteligente ultraeficiente y de altísima densidad. Al integrar dos tipos de robots con estanterías, contenedores y un sistema inteligente de gestión de almacenes, gestiona de forma eficiente tareas como la entrada y salida de mercancía, el inventario y la clasificación dentro del almacén. Este sistema proporciona una solución estandarizada para las operaciones de preparación de pedidos que requieren un alto rendimiento, una alta densidad de almacenamiento y una gran flexibilidad.

En la zona de exposición de palets a operarios, se presentó el nuevo robot de manipulación EzGo. Se trata de un robot de manipulación inteligente ultraeficiente y de altísima densidad, caracterizado por su fácil implementación, su sistema inteligente de detección y parada de obstáculos, su rápida sustitución de baterías y su colaboración optimizada para la planificación a corta distancia.

El AGV de tres puntos de contrapeso combina una alta adaptabilidad con una escalabilidad inteligente, capaz de incorporar diversos implementos hidráulicos de desplazamiento lateral, identificar y manipular con precisión diferentes palets, y es ampliamente aplicable a operaciones totalmente automatizadas en interiores y a escenarios complejos como la carga de contenedores en interiores y exteriores.

El almacén Z Series Four-way Shuttle es un referente en almacenamiento de alta densidad, capaz de realizar traslados rápidos y cambiar de dirección con flexibilidad en los pasillos de estanterías para maximizar el aprovechamiento de cada centímetro de espacio. En la feria, el almacén Four-way Shuttle se conectó con un mini apilador guiado por láser de 1,5 t para la preparación y manipulación de palets. Esta solución mejorará significativamente la eficiencia logística y ofrecerá más opciones a los clientes.

