Healinno Tech lanza un robot quirúrgico de chorro de agua impulsado por IA para urología mínimamente invasiva

BEIJING, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Healinno Tech (Beijing) Co., Ltd. (Healinno Tech), un innovador en robótica quirúrgica impulsada por IA, ha presentado el robot quirúrgico metaFlow Waterjet, un sistema impulsado por IA diseñado para mejorar la precisión, la eficiencia y la seguridad en la cirugía urológica.

Los procedimientos quirúrgicos tradicionales dependen de la destreza manual del cirujano, una amplia formación y un esfuerzo físico sostenido. La robótica impulsada por IA está cambiando ese equilibrio, permitiendo a los cirujanos pasar de la manipulación física intensiva a la toma de decisiones clínicas de alto nivel.

El sistema metaFlow integra planificación quirúrgica basada en IA, navegación intraoperatoria en tiempo real y ejecución asistida por robot. Mediante tecnología de chorro de agua de alta velocidad, permite una disección precisa del tejido sin daño térmico, preservando las estructuras funcionales circundantes y mejorando la precisión y la consistencia quirúrgicas.

Al combinar el análisis de imágenes basado en IA con un control robótico estable, el sistema apoya a los cirujanos en todo el flujo de trabajo quirúrgico: planificación preoperatoria, guía intraoperatoria y análisis posoperatorio. El objetivo es estandarizar procedimientos complejos y reducir la curva de aprendizaje para la cirugía mínimamente invasiva avanzada.

El sistema ya se utiliza en hospitales líderes de China, como el Hospital Universitario de Pekín y el Hospital de Pekín. Healinno Tech considera que los sistemas inteligentes desempeñan un papel cada vez más importante para lograr una atención quirúrgica más segura, eficiente y accesible en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://www.healinnotech.com/index.jsp.

Acerca de Healinno Tech

Healinno Tech es una empresa de tecnología médica especializada en equipos quirúrgicos con IA. Desarrolla sistemas inteligentes para optimizar la precisión quirúrgica y los resultados clínicos. Su producto estrella, el robot quirúrgico metaFlow Waterjet, integra inteligencia artificial con tecnología avanzada de chorro de agua para facilitar la cirugía mínimamente invasiva de última generación.

