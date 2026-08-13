Heart Aerospace completa el primer vuelo del avión eléctrico más grande del mundo

El Heart X1 se convierte en el avión eléctrico de batería más grande jamás volado, con una envergadura de 32 metros y un peso al despegue superior a los 11.344 kilogramos.

El primer vuelo tripulado consumió aproximadamente 5 dólares de electricidad, lo que pone de manifiesto el potencial de la aviación eléctrica para lograr costes operativos de aeronaves comerciales estructuralmente más bajos.

El vuelo demuestra la aviación eléctrica a escala de un avión comercial, marcando un paso importante hacia la incorporación de aeronaves eléctricas al servicio aéreo diario.

Este hito impulsa el desarrollo del Heart ES-30, un avión regional híbrido-eléctrico de 30 plazas cuyo lanzamiento está previsto para el año 2031, con compromisos de United Airlines, Air Canada y JSX.

(Información remitida por la empresa firmante)

PLATTSBURGH, N.Y. y LOS ÁNGELES, 13 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Heart Aerospace ha dado a conocer hoy su exitoso primer vuelo de su avión de demostración X1. Contando con una envergadura de 32,3 metros, una longitud de 23,2 metros de punta a cola y un peso de más de 11.344 kilogramos al despegar, el X1 es el avión eléctrico de batería más grande que jamás haya volado.

El vuelo tuvo lugar el miércoles 12 de agosto de 2026 en la base de pruebas de vuelo X1 de Heart en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, un aeropuerto comercial regional que presta servicio a una comunidad de 20.000 personas en el norte del estado de Nueva York. La misión tripulada duró 27 minutos, durante los cuales el X1 alcanzó una altitud de 1.100 pies sobre el nivel del suelo y su sistema de propulsión totalmente eléctrico entregó más de un megavatio de potencia.

El vuelo se realizó bajo un Certificado Especial de Aeronavegabilidad de la FAA en la Categoría Experimental (SAC-EC), con un perfil de prueba que incluyó rodaje, despegue, ascenso, maniobras y aterrizaje. La misión se diseñó para demostrar el vuelo totalmente eléctrico a una escala relevante para las operaciones de las aerolíneas comerciales.

El X1, alimentado íntegramente por baterías, consumió aproximadamente 5 dólares de electricidad durante su primer vuelo. Este vuelo se produjo en medio de un aumento sostenido de los precios mundiales del combustible para aviones, que promediaron 3,50 dólares por galón durante la semana que finalizó el 7 de agosto, un 63% más que el año anterior, lo que pone de relieve el potencial de la propulsión eléctrica para reducir estructuralmente los costes operativos de las aeronaves, al tiempo que desvincula a las aerolíneas de la volatilidad de los mercados petroleros mundiales.

"Con el primer vuelo del X1, Heart Aerospace ha demostrado la viabilidad del vuelo eléctrico a escala de un avión comercial", comentó Anders Forslund, fundador y consejero delegado de Heart Aerospace. "Los aviones comerciales eléctricos tienen el potencial de transformar radicalmente la economía de las aerolíneas y, en última instancia, reducir el coste de los viajes aéreos para los pasajeros. Esta es la esencia de nuestra visión para un transporte aéreo más accesible, donde la electrificación permite un servicio aéreo más asequible, frecuente y limpio desde y hacia aeropuertos más cercanos a casa".

El X1 es un prototipo a escala real que representa el avión de producción ES-30 de Heart, diseñado para validar tecnologías clave, la aerodinámica, el rendimiento de vuelo y las capacidades organizativas de Heart. El ES-30 es un avión regional híbrido-eléctrico de ala fija y 30 plazas, desarrollado para obtener la certificación FAA Parte 25. Ha recibido pedidos de importantes aerolíneas como United Airlines, Air Canada y JSX.

"El primer vuelo del X1 representa un importante logro técnico para Heart Aerospace, una compañía a la que United se enorgullece de apoyar", explicó Michael Leskinen, director financiero de United Airlines. "Los aviones comerciales eléctricos tienen un gran potencial para ofrecer una mejor experiencia de viaje a los pasajeros, al tiempo que fortalecen nuestro negocio. Esperamos con interés el continuo desarrollo del ES-30 por parte de Heart y su posible papel futuro en la red de United".

"La transición energética en la aviación requerirá una serie de soluciones, desde la mejora de la eficiencia operativa hasta el uso de combustibles aeronáuticos sostenibles y, en última instancia, el desarrollo de nuevas tecnologías aeronáuticas", declaró John Di Bert, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Air Canada. "Nuestra inversión en Heart Aerospace y el ES-30 refleja el compromiso de Air Canada con el apoyo a tecnologías innovadoras que tienen el potencial de transformar la aviación. El primer vuelo del X1 es un hito importante en este camino, y esperamos seguir colaborando con Heart Aerospace a medida que el programa ES-30 avance y contribuya al futuro de la aviación regional".

Con su entrada en servicio prevista para 2031, Heart espera que el ES-30 reduzca los costes operativos de las aeronaves en más de un 40% en comparación con los aviones regionales tradicionales. Esta reducción se debe a menores costes energéticos, menores requisitos de mantenimiento gracias a la simplificación de la propulsión eléctrica y los sistemas de vuelo electrificados, y una mayor disponibilidad y fiabilidad de la aeronave gracias a una arquitectura integrada de electrónica y software.

Heart tiene previsto que esta ventaja de costes se amplíe con el tiempo gracias a los avances en la tecnología de las baterías, las mejoras en la eficiencia de la tripulación posibilitadas por la tecnología y la baja exposición del ES-30 a una gama cada vez mayor de impuestos y tasas de aviación relacionados con las emisiones en todo el mundo.

"A través del programa X1, Heart ha desarrollado la capacidad de diseñar, construir, probar, operar y mejorar continuamente un avión comercial eléctrico desde cero", afirmó Ben Stabler, director de tecnología. "Estamos trasladando esa capacidad integral directamente al ES-30, nuestro primer avión de producción y la base de una plataforma tecnológica más amplia para aviones comerciales eléctricos".

Heart está desarrollando actualmente el primer prototipo del ES-30 en su planta piloto de fabricación en Los Ángeles, y está previsto que las pruebas de vuelo comiencen en 2028.

El kit de prensa completo del X1, que incluye fotos y vídeos de alta resolución, está disponible en https://www.heartaerospace.com/x1.

Acerca de Heart Aerospace

Heart Aerospace es un fabricante de aeronaves eléctricas con sede en Los Ángeles, cuya misión es reducir el coste de los viajes aéreos. En agosto de 2026, Heart realizó el vuelo inaugural de su demostrador X1, el avión eléctrico de batería más grande del mundo, impulsando así la aviación eléctrica en el sector de los aviones comerciales. Su primer avión de producción, el Heart ES-30, es un avión regional híbrido-eléctrico de 30 plazas, completamente nuevo, diseñado para integrar la aviación eléctrica rentable en el servicio aéreo diario. Respaldada por 9.400 millones de dólares en compromisos de clientes de aerolíneas líderes como United Airlines y Air Canada, Heart está desarrollando tecnologías para que la aviación eléctrica sea viable a escala comercial. Para obtener más información sobre Heart y su visión de un transporte aéreo abundante y asequible, visite www.heartaerospace.com.

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