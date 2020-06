HeiQ Viroblock probado con éxito frente al virus que causa la COVID-19

ZÚRICH, Suiza, 9 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- HeiQ Viroblock NPJ03 se encuentra entre las primeras tecnologías textiles del mundo en demostrar su efectividad contra el SARS-CoV-2 en el laboratorio. Los test realizados por el innovador textil suizo HeiQ [http://www.heiq.com/] con el Peter Doherty Institute [https://www.doherty.edu.au/] for Infection and Immunity en Melbourne, Australia (Doherty Institute) mostraron que el tejido tratado alcanzó una reducción del virus del 99,99%.

HeiQ Viroblock NPJ03 [http://www.heiq.com/heiq-viroblock] es un tratamiento textil para uso industrial, diseñado para ofrecer textiles con propiedades antivirales y antibacterianas. La combinación de tecnología antimicrobial de plata y tecnología vesicular destruyen rápidamente los virus envolventes, incluidos los coronavirus. Se ha probado previamente con el coronavirus 229E, otra cepa del virus de la familia de los coronavirus.

Los últimos test del virus SARS-CoV-2 se realizaron por los investigadores en el Doherty Institute, una sociedad conjunta entre la University of Melbourne y The Royal Melbourne Hospital, una institución reconocida internacionalmente combinando investigación, enseñanza, salud pública y servicios de laboratorio de referencia, servicios de diagnóstico y asistencia clínica en enfermedades infecciosas e inmunidad.

El proyecto de investigación implicó un protocolo de test de desinfección que simuló la interacción en la vida real de pequeñas gotas de pulverización contaminando la ropa. Una concentración conocida del virus SARS-CoV-2 entró en contacto con el tejido de muestra durante 30 minutos seguido de la medida de los virus infecciosos SARS-CoV-2 restantes.

La muestra de tejido tratada con HeiQ Viroblock NPJ03 no tenía virus infecciosos después de 30 minutos. El resultado indicó una reducción del virus SARS-CoV-2 del 99,99% relativo al control de inóculo.

Carlo Centonze, cofundador suizo y consejero delegado de HeiQ Group, dijo: "La confirmación de la actividad antiviral de HeiQ Viroblock frente al SARS-CoV-2 es un importante hito. Estos datos forman parte de nuestros actuales esfuerzos por ayudar a ofrecer textiles con mayores niveles de protección frente a virus y contribuir a los esfuerzos hacia la mitigación de la pandemia global".

"HeiQ aprecia el trabajo del Doherty Institute en la realización de estos test y los enormes esfuerzos de sus investigadores para contribuir al conocimiento global de la pandemia del COVID-19", dijo el doctor australiano Murray Height, cofundador y director científico de HeiQ Group.

La doctora Julie McAuley, jefa de investigación en el Doherty Institute, dijo: "Como parte clave de la actual investigación de la COVID-19 por parte del Instituto, el foco está en probar diferentes modos para lograr un efecto antiviral frente al virus SARS-CoV-2".

"Probar la acción de diferentes desinfectates y tratamientos de superficies es una manera de que nuestra investigación pueda contribuir a detener la pandemia", dijo la doctora McAuley.

Acerca de HeiQ

Fundada en 2005 como división del Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), HeiQ es líder en innovación textil, creando algunos de los efectos textiles más eficaces, duraderos y de altas prestaciones que existen actualmente en el mercado. El propósito de HeiQ es mejorar las vidas de miles de millones de personas perfeccionando un producto de uso diario: los textiles. Combinando tres áreas de experiencia -investigación científica, fabricación de materiales especializados y marcas de ingredientes de consumo, HeiQ es el socio de innovación ideal para crear productos textiles diferenciadores y sostenibles y capturar el valor añadido en el punto de venta. Con una capacidad total de 35.000 toneladas al año, HeiQ fabrica en Estados Unidos, Suiza y Australia para servir a sus empresas químicas especializadas en más de 60 países en todo el mundo.

HeiQ, Viroblock y HeiQ Viroblock son marcas comerciales y/o registradas de HeiQ Materials AG. El uso de dichas marcas está sujeto a aprobación por parte de HeiQ.

Acerca del Doherty Institute

Buscar soluciones para prevenir, tratar y curar enfermedades infecciosas y entender las complejidades de los microbios y el sistema inmune requiere enfoques innovadores y un esfuerzo concentrado. Por ello, la University of Melbourne [http://www.unimelb.edu.au/] -un líder mundial en educación, enseñanza y excelencia en investigación - y el Royal Melbourne Hospital [http://www.thermh.org.au/] - una institución internacionalmente reconocida que ofrece atención destacada, investigación y aprendizaje- se asociaron para crear el Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute), un centro de excelencia donde científicos y médicos líderes colaboran para mejorar la salud humana a escala global.

