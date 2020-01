Heska Corporation adquirirá scil animal care, líder europeo en diagnóstico veterinario en el centro de atención (2)

Publicado 15/01/2020 17:19:23 CET

Detalles de la transmisión web

El director general y presidente de Heska, Kevin Wilson, proporcionará más información sobre este anuncio y otras iniciativas de crecimiento en la Conferencia de Salud de J. P. Morgan a las 18:00 h ET, el miércoles 15 de enero de 2020. Los inversores y el público pueden acceder a la transmisión en vivo en https://jpmorgan.metameetings.net/events/hc20/sessions/30066... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2691997-1&h=577060929&u=...]. Una sesión de preguntas y respuestas se llevará a cabo después de la presentación y se puede acceder en https://jpmorgan.metameetings.net/events/hc20/sessions/30066... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2691997-1&h=577060929&u=...]. La transmisión web se archivará poco después del evento, y una repetición estará disponible en el sitio web de la compañía durante 90 días después de la conferencia.

Acerca de Heska

Heska Corporation fabrica, desarrolla y vende productos avanzados de diagnóstico veterinario y atención médica especializada a través de dos segmentos comerciales. El segmento para la salud y los servicios veterinarios básicos para la mascota (CCA, en sus siglas en inglés) representa aproximadamente el 85 % de los ingresos, y el segmento para otras vacunas y productos farmacéuticos (OVP, en sus siglas en inglés) representa aproximadamente el 15 % de los ingresos, a día de 30 de septiembre de 2019. El segmento CCA incluye instrumentos y consumibles para pruebas de laboratorio en el mismo centro de atención, principalmente bajo un modelo único de reinicio de suscripción de varios años, productos, software y servicios de imágenes digitales, servicios de datos locales y basados en la nube, pruebas de alergia e inmunoterapia, y ofertas de un solo uso, como pruebas de diagnóstico en clínica y productos preventivos del gusano del corazón. El segmento OVP incluye vacunas de marca privada y producción farmacéutica bajo acuerdos y canales de terceros, principalmente para la salud de los animales de rebaño.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene información prospectiva relacionada con la Compañía. Estas declaraciones a futuro generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "cree", "planea", "anticipa", "espera", "intenta", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "mayo", "voluntad", "debería", "podría", "potencial" o expresiones similares. Todas las declaraciones en este documento, excepto los hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en una serie de suposiciones que podrían resultar inexactas y causar que los resultados reales se desvíen materialmente de las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este documento incluyen, entre otras cosas, declaraciones con respecto a ventas futuras, porcentajes divididos de ventas, porcentajes de geografía de ventas, participación de mercado y objetivos estratégicos, el momento esperado de la Adquisición y su financiamiento y sus beneficios anticipados; la conversión esperada de las acciones preferentes en acciones ordinarias públicas; inversiones anticipadas y crecimiento; y la cantidad de clientes que la Compañía podrá adquirir y retener. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidas, entre otras, las incertidumbres relacionadas con el cierre de la Adquisición; la capacidad de lograr los beneficios anticipados de las incertidumbres de adquisición relacionadas con la disponibilidad del proveedor, los proveedores competidores, la capacidad de cualquier producto para funcionar y ser reconocido como anticipado, en particular cuando dicho producto está en desarrollo; incertidumbres relacionadas con la capacidad de Heska para vender y comercializar sus productos de una manera económicamente sostenible, incluidas las relacionadas con diferentes costumbres, culturas, idiomas y ciclos de ventas e incertidumbres con climas políticos y económicos extranjeros; y la capacidad de la Compañía para integrar el negocio de scil adquirido dentro de sus operaciones existentes; y cronogramas de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. Otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los asuntos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas se establecen en "Factores de riesgo" en el informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K y los informes trimestrales posteriores en el Formulario 10 -Q.

(1) La información sobre la participación en el mercado y la posición en el mercado se deriva de los datos de la información disponible públicamente divulgada por fuentes de terceros y las estimaciones internas de Heska basadas en dichos datos, datos de scil y el conocimiento de Heska sobre la industria. Heska no ha verificado de forma independiente los datos de fuentes de terceros y no puede asegurar su precisión o integridad, y las estimaciones internas y de Heska no se han verificado de forma independiente. Los datos excluyen específicamente artículos que no son parte de los centros de atención, incluidos los laboratorios centrales de referencia y las pruebas "rápidas" de un solo uso. Si bien Heska no tiene conocimiento de ninguna declaración equivocada con respecto a esta información, Heska no puede garantizar su precisión o integridad. La información sobre las ventas futuras, los porcentajes de división de ventas, los porcentajes de geografía de ventas y los objetivos son declaraciones prospectivas y los resultados reales pueden diferir materialmente de los señalados, debido a varios factores, que incluyen, entre otros, mercado, moneda, integración, proveedor, distribuidor, scil, y el rendimiento de Heska y los mencionados en Safe Harbor y las declaraciones prospectivas de exención de responsabilidad en este documento.

https://mma.prnewswire.com/media/832042/heska_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/832042/heska_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Heska Corporation, Jon Aagaard, Director, Relacionescon los Inversores, 970.619.3033, investorrelations@heska.com

