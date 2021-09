Hisense continúa como socio oficial de la final de la UEFA Nations League 2021 en Italia

- Hisense continuará apoyando al fútbol europeo como socio oficial de la final de la UEFA Nations League 2021 en Italia

QINGDAO, China, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Antes de la celebración de la próxima final de la UEFA Nations League 2021, que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de octubre (CET), en Italia, la empresa líder en electrónica de consumo y electrodomésticos, Hisense, ha anunciado que será socio oficial del torneo por segunda vez.

La edición 2021 de la final de la UEFA Nations League se llevará a cabo en Milán y Turín, reuniendo a los campeones de la UEFA EURO 2020, Italia, junto con Bélgica, Francia y España como los cuatro equipos clasificados.

De cara a las Finales de la UEFA Nations League 2021, Hisense, que se asoció con la competencia inaugural en 2019, continuará mostrando y educando a los consumidores sobre sus productos estrella, al tiempo que permitirá a los aficionados acercarse a la acción a través de contenido personalizado y promociones en sus plataformas sociales, incluida la continuación de su exitosa campaña "Upgrade Your Home" de la UEFA EURO 2020.

Con los mejores jugadores del mundo involucrados durante las Finales de la UEFA Nations League 2021, Hisense presentará su Hisense Skill of the Day durante todo el torneo, animando a los aficionados a comentar qué jugadores creen que iluminarán las finales con sus habilidades. Hisense también tendrá derechos exclusivos sobre Hisense Player of the Finals, con un trofeo de marca que se entregará al mejor jugador del torneo, seleccionado por la UEFA.

Candy Pang, directora general del departamento de Marketing Internacional de Hisense, explicó: "Estamos encantados de construir un año exitoso del fútbol europeo al continuar nuestra participación en las Finales de la Liga de Naciones de la UEFA, lo que nos ayudará a aumentar aún más el conocimiento de nuestra marca en toda Europa. "Estamos particularmente emocionados de tener los derechos exclusivos del Jugador de las Finales Hisense y esperamos que las Finales traigan la misma emoción a los aficionados que hemos visto en los últimos años del fútbol europeo".

Las Finales de la UEFA Nations League 2021 permitirán a Hisense seguir creciendo en toda Europa, asegurando que los productos estén en la mente de los futbolistas. Para respaldar esto, Hisense promoverá una campaña de medios pagados en los mercados clave de Italia, España y Francia, promoviendo activos relevantes que detallen productos clave como:

Quantum Dot Color y Dolby Atoms Sound de A7G TV, perfectos para ver las finales de octubre

El televisor láser triple del Laser TV 100L9G con una pantalla grande para la mejor experiencia en el estadio en casa

PureFlat Fridge, que mantiene frescos a los clientes de Hisense y a los aficionados europeos con su dispensador de hielo y agua

Acondicionador de aire Energy Pro AC, AI Smart y de alta eficiencia energética que mantiene a los ventiladores frescos durante los momentos acalorados de la final

Hisense continúa apoyando las principales propiedades deportivas de todo el mundo, incluida la asociación de la Copa Mundial de la FIFA 2022, la UEFA EURO 2020, las Finales de la Liga de Naciones de la UEFA, las carreras de Fórmula Uno Red Bull y el trabajo en el Open de Australia. El patrocinio celebra la presencia de Hisense en el escenario mundial, con los productos exportados a más de 160 países y regiones.

Manténgase al día de todas las noticias de la UEFA Nations League de Hisense. Visite: global.hisense.com