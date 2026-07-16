(Información remitida por la empresa firmante)

- Encontrar la calma en el fragor: Hisense crea experiencias más inclusivas para los aficionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las 16 ciudades sede

QINGDAO, China, 16 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha informado sobre su asociación junto a la FIFA y KultureCity para ayudar a ofrecer una experiencia más inclusiva en los días de partido para los aficionados con sensibilidades sensoriales en las 16 ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para millones de aficionados al fútbol, la energía de un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ proviene del rugido de la multitud y la emoción del estadio. Sin embargo, para los aficionados con sensibilidad sensorial, incluyendo a algunas personas con autismo y otras necesidades de procesamiento sensorial, estas imágenes y sonidos pueden resultar abrumadores, dificultando que disfruten plenamente de la experiencia.

Para ayudar a eliminar estas barreras, vehículos sensoriales móviles de la marca Hisense se ubican en las entradas de los estadios de todas las ciudades sede, junto con salas sensoriales dedicadas en las áreas de exhibición comercial de los estadios durante todo el torneo. Estos espacios tranquilos y acogedores ofrecen a los aficionados un lugar para hacer una pausa, relajarse y gestionar la estimulación sensorial, con pantallas Hisense de alta calidad que proporcionan imágenes ambientales relajantes que contribuyen a crear un ambiente más tranquilo.

Hisense también proporcionó oportunidades para que familias con necesidades sensoriales asistieran a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un entorno más accesible. La familia de Ana estuvo entre las que vivieron el torneo gracias a la iniciativa de inclusión sensorial de Hisense. "Amar el fútbol siempre ha sido un poco complicado para nuestra familia desde que supimos que las necesidades sensoriales serían parte de nuestra vida cotidiana", declaró Ana.

Uma Srivastava, directora ejecutiva de KultureCity, considera que esta tecnología es más que una herramienta: es un puente entre la intensidad del estadio y la necesidad de calma de los aficionados: "Los televisores Hisense ofrecen contenido visual relajante. La avanzada tecnología de Hisense proporciona imágenes claras y equilibradas diseñadas para favorecer la relajación y la regulación sensorial".

Al combinar tecnología, apoyo a la accesibilidad y participación comunitaria, Hisense está contribuyendo a crear una experiencia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde más aficionados puedan sentirse incluidos y conectados. Esta iniciativa es un reflejo acerca del compromiso a largo plazo de Hisense con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de utilizar la innovación para crear experiencias más accesibles y significativas para las comunidades de todo el mundo, haciendo realidad su visión de "Innovar para una vida mejor" a través de momentos que unen a las personas.

Descubra cómo Hisense ayuda a que cada aficionado se sienta parte del juego aquí: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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