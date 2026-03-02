Hisense lidera los envíos globales de televisores en 2025 con televisores de más de 100 pulgadas y láser

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha reafirmado su liderazgo en el mercado global de televisores de pantalla grande. Según los datos de envíos globales de Omdia para 2025, Hisense se posicionó como el número 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más durante tres años consecutivos (2023-2025), con una cuota de mercado global del 57,1% en 2025.

Hisense también mantuvo su liderazgo mundial en la categoría global de televisores láser en 2025, marcando siete años consecutivos de liderazgo mundial, con una cuota de mercado global del 70,3%. Estos resultados confirman el dominio de Hisense en las categorías de pantalla grande más estratégicamente importantes, donde tanto la escala como la capacidad tecnológica son cruciales.

Este liderazgo sostenido se debe al compromiso a largo plazo de Hisense con las tecnologías de visualización avanzadas, en particular con RGB MiniLED. Como creador de RGB MiniLED, Hisense ha liderado la evolución de la tecnología desde su fase inicial de investigación hasta su comercialización a gran escala, estableciendo claras ventajas en precisión de color, control de brillo y comodidad de visualización en pantallas ultragrandes.

De cara al futuro, Hisense se encuentra en una posición privilegiada para ampliar esta ventaja. Es la única marca con un ecosistema completo de tecnología de pantalla que abarca RGB MiniLED, TriChroma Laser y MicroLED, lo que permite un enfoque integral hacia la innovación visual de última generación. En el CES 2026, Hisense presentó el 116UXS, el primer televisor con tecnología RGB MiniLED evo, junto con las líneas UR8 y UR9 RGB MiniLED y el proyector láser XR10, todos ellos galardonados con múltiples premios CES.

Al liderar transiciones tecnológicas críticas en pantallas grandes y transformarlas en experiencias de visualización premium, Hisense está estableciendo los puntos de referencia visuales para la próxima generación de pantallas de alta gama en todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como creador del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

