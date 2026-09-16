(Información remitida por la empresa firmante)

-HiTHIUM lanza una solución integrada de almacenamiento de energía de iones de sodio de próxima generación para acelerar la industrialización de esta tecnología

XIAMEN, China, 16 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- El 16 de septiembre, HiTHIUM, empresa líder mundial en tecnología de almacenamiento de energía, presentó oficialmente su solución integrada de almacenamiento de energía de iones de sodio de última generación durante su evento de lanzamiento "Powered Day in, Day out". La nueva oferta incluye el ∞Power N4.0MWh, un sistema de almacenamiento de energía de iones de sodio de 4 MWh equipado con la batería de iones de sodio ∞Cell N785Ah de alta capacidad. HiTHIUM también anunció sus planes de iniciar la producción y entrega a gran escala en 2027. Con una vida útil de diseño de 30 años, el sistema ofrece una solución de nivel de infraestructura para el despliegue de tecnología de iones de sodio.

Aprovechando sus capacidades integradas que abarcan materiales, celdas, fabricación, integración de sistemas, aplicaciones en estaciones y servicios de ciclo de vida, HiTHIUM está impulsando la transición de la tecnología de iones de sodio desde la fase de validación hacia su despliegue a gran escala.

"Las tecnologías de almacenamiento de energía deben superar dos barreras para lograr un despliegue a gran escala: la asequibilidad y la disponibilidad", afirmó el Dr. Nazar Yi, director de tecnología de HiTHIUM. El sodio es un elemento abundante y ampliamente distribuido, lo que favorece la seguridad de los recursos y la estabilidad de la cadena de suministro. A medida que maduran los sistemas de materiales, los procesos de fabricación y la cadena de suministro asociados a esta tecnología, las baterías de iones de sodio pueden evolucionar de ser una simple tecnología energética a convertirse en una infraestructura fundamental.

Sobre la base de sus capacidades integradas en I+D, fabricación, calidad y desarrollo de la cadena de suministro, HiTHIUM ha trasladado su experiencia al desarrollo de la tecnología de iones de sodio, abarcando desde los materiales hasta las aplicaciones en estaciones.

"Partimos de los fundamentos de la química y los materiales, recorriendo la trayectoria de 30 años de las baterías de iones de litio", afirmó la Dra. Aileen Wang, directora del Instituto de Investigación de Baterías. Bajo este enfoque, HiTHIUM apostó por una innovación integrada en el diseño de celdas y los procesos de fabricación, desarrollando la batería de iones de sodio ∞Cell N785Ah para almacenamiento de energía. Esta batería ofrece una vida útil de 20.000 ciclos, admite duraciones de almacenamiento de 2 a 8 horas y es totalmente compatible con la plataforma de fabricación de baterías de iones de litio de 1.000 Ah de HiTHIUM incluidas las líneas de producción de celdas y de integración de sistemas, lo que facilita un rápido escalado de la producción de baterías de iones de sodio.

El sistema ∞Power N4.0MWh presenta una arquitectura original de iones de sodio que incluye un diseño de celdas apiladas, un sistema de gestión de baterías (BMS) dedicado con una precisión en la estimación del estado de carga (SOC) de ≤2,5 % y compatibilidad con sistemas de conversión de potencia (PCS) de 800 a 1500 V. El aprovechamiento de la potencia nominal del PCS aumenta más de un 20 % en comparación con el sistema de iones de sodio de generación anterior de HiTHIUM, lo que reduce las barreras para su implementación.

La optimización de la arquitectura del sistema reduce la huella de la estación en un 30 % y ofrece una eficiencia integral las 24 horas superior al 88 %. Su modo de refrigeración híbrida aire-líquido, la gestión térmica basada en IA y la monitorización meteorológica integrada utilizan datos climáticos para seleccionar la refrigeración más económica, reduciendo el consumo de energía auxiliar operativa en un 30 % y el consumo de energía auxiliar en espera en un 50 %. Las capacidades de ingeniería integrada de HiTHIUM y su diseño premodularizado, que simplifica el mantenimiento, confieren al ∞Power N4.0MWh una vida útil de 30 años.

"30 años equivalen a 10.950 días de validación: un compromiso a largo plazo con nuestros clientes", afirmó el Dr. Wang. "Esto significa que el almacenamiento de energía electroquímica puede analizarse, evaluarse y ajustarse a los estándares de vida útil propios de las infraestructuras". La tecnología de iones de sodio de HiTHIUM se expandirá desde el almacenamiento a escala de red hacia aplicaciones comerciales, industriales y residenciales, así como a soluciones para ampliar el acceso a la energía, creando así sistemas integrados para diversos escenarios. Asimismo, HiTHIUM lanzó el programa "∞Edge Pioneer" para probar baterías y sistemas en entornos extremos, divulgar los avances durante los próximos tres años y lanzar progresivamente los paquetes tecnológicos "∞Power Next" para entornos extremos, impulsando el almacenamiento de energía hacia un coste nivelado de almacenamiento (LCOS) de 0,1 RMB por kWh.

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