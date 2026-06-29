(Información remitida por la empresa firmante)

-HIZENERGY debuta en The smarter E Europe 2026 con soluciones de almacenamiento de alta potencia y alianzas estratégicas

MUNICH, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- HIZENERGY presentó sus logros de I+D de cuatro años en The smarter E Europe 2026, revelando soluciones de almacenamiento de energía de alta potencia diseñadas a medida para los mercados comerciales e industriales europeos. Mientras que la mayoría de los fabricantes se centran en las exportaciones de productos a corto plazo, HIZENERGY presentó los resultados integrales de su estrategia estructurada de expansión internacional.

Abordando las necesidades del mercado europeo mediante la innovación

Impulsada por la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía eficientes y conformes a la normativa en Europa, HIZENERGY presentó sus sistemas de almacenamiento de energía (PCS) refrigerados por líquido de 300 kW y 460 kW, desarrollados internamente, cubriendo importantes carencias de capacidad energética en proyectos comerciales e industriales europeos. El equipo de I+D de la empresa, compuesto por más del 50 % de su plantilla, incluyendo doctores y másteres, ha logrado un control total e independiente sobre las tecnologías clave, como la arquitectura topológica, la disipación de calor por refrigeración líquida y los algoritmos de conexión a la red. Esta innovación resuelve problemas comunes en el sector, como la baja potencia de salida de cada unidad, las elevadas pérdidas por funcionamiento en paralelo, el gran espacio que ocupan y la limitada escalabilidad de la capacidad, reduciendo eficazmente el consumo energético operativo y los costes de ingeniería civil, al tiempo que optimiza los beneficios económicos a lo largo de todo el ciclo de vida.

Solución ENERBOX personalizada para PYMES europeas

El armario integrado ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE fue diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas europeas, incluyendo fábricas, supermercados e instalaciones de logística de cadena de frío. Las características clave incluyen:

Capacidad alineada con el mercado: Opciones de 261 kWh y 313 kWh que satisfacen las demandas de instalación europeas para la reducción de picos de demanda, el respaldo de emergencia y la optimización fotovoltaica.

Opciones de 261 kWh y 313 kWh que satisfacen las demandas de instalación europeas para la reducción de picos de demanda, el respaldo de emergencia y la optimización fotovoltaica. Cumplimiento total con la normativa europea: Certificaciones completas de seguridad, EMC e interconexión a la red que cumplen con los estándares locales.

Certificaciones completas de seguridad, EMC e interconexión a la red que cumplen con los estándares locales. Refrigeración líquida de bajo nivel de ruido: Control preciso de la temperatura que cumple con las estrictas normativas europeas de medio ambiente y ruido.

Control preciso de la temperatura que cumple con las estrictas normativas europeas de medio ambiente y ruido. Plataforma de operación y mantenimiento localizada: Interfaces multilingües con capacidades de despacho remoto y estrategias automáticas de arbitraje entre picos y valles de demanda.

Interfaces multilingües con capacidades de despacho remoto y estrategias automáticas de arbitraje entre picos y valles de demanda. Servicios personalizados: Modelo "Una ubicación, una solución" que proporciona soluciones energéticas integrales y a medida.

Alianzas estratégicas impulsan la expansión europea.

Durante la feria, HIZENERGY firmó tres acuerdos de cooperación estratégica con integradores de sistemas, promotores de proyectos y proveedores de servicios de operación y mantenimiento europeos. Estas alianzas aprovechan los recursos locales para proyectos, la experiencia en conexión a la red y la sólida reputación entre los clientes para acelerar la penetración en el mercado de Alemania, Países Bajos, Italia, España y Austria.

Basándose en la experiencia adquirida con el despliegue de más de 6.000 unidades de almacenamiento de energía en el país, HIZENERGY ha establecido un marco integral de servicios internacionales que abarca estudios de mercado, I+D a medida, pruebas de rendimiento en condiciones extremas, certificación y asistencia posventa localizada. Este sistema integral responde a las principales preocupaciones de los clientes europeos en cuanto a compatibilidad de productos, cumplimiento normativo y fiabilidad operativa a largo plazo.

En adelante, HIZENERGY seguirá impulsando la transición energética europea con soluciones de alto rendimiento y rentables, estableciendo nuevos estándares de calidad para la expansión global entre las empresas chinas de almacenamiento de energía.

Acerca de HIZENERGY

HIZENERGY se especializa en ofrecer soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales, basadas en su tecnología PCS de desarrollo propio. La empresa se dedica a abordar los principales desafíos y satisfacer las demandas críticas del almacenamiento de energía en el sector comercial e industrial. Guiada por su misión "Energía flexible para todos", HIZENERGY se esfuerza por proporcionar a sus clientes comerciales e industriales soluciones de almacenamiento de energía altamente eficientes, inteligentes, seguras y confiables. Para obtener más información, visítenos en www.hizenergy-ess.com.

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