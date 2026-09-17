HL Klemove y Lenovo establecen una alianza para liderar el mercado de la conducción autónoma

(Información remitida por la empresa firmante)

Desarrollo conjunto de soluciones de computación de alto rendimiento (HPC) para IA, con el fin de aprovechar oportunidades globales con fabricantes de equipos originales (OEM) y ampliar los programas de producción en masa.

SEÚL, Corea del sur, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- HL Klemove, especialista en soluciones de conducción autónoma del Grupo HL, ha establecido una alianza estratégica con la empresa tecnológica global Lenovo para liderar el mercado de la conducción autónoma. El 8 de septiembre, altos directivos de ambas compañías asistieron a la ceremonia de firma del acuerdo en el centro de I+D de Lenovo en Shanghái (China); entre los asistentes se encontraban Yun Haeng Lee (presidente), Dae Gun Hong (director de tecnología) y Sung Kug Kim (director de marketing) de HL Klemove, así como Peter Xu (vicepresidente) y Nix Luo (director de operaciones) de Lenovo.

La colaboración se llevará a cabo por fases. La primera fase se centrará en el desarrollo conjunto de soluciones de computación de alto rendimiento (HPC) para vehículos, seguida de una segunda fase destinada a asegurar pedidos y una tercera fase para la producción en serie. HL Klemove liderará el desarrollo de negocio global con fabricantes de equipos originales (OEM) y las actividades de producción en serie, aprovechando su consolidada red de clientes, su experiencia en los mercados locales y sus capacidades de fabricación a nivel mundial. Basándose en una trayectoria en el sector de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que se remonta a 2012, la empresa ha acumulado una amplia experiencia en la producción en serie de componentes de detección y control para sistemas ADAS de niveles 2 y 2+. Estos productos se fabrican en sus instalaciones de producción repartidas por Corea del Sur, China, la India y Norteamérica. Gracias a la combinación de sus capacidades de integración de sistemas y sus más de 2.700 patentes, HL Klemove aspira a reforzar aún más su posición en el mercado mundial de computación para automoción y sistemas ADAS mediante su colaboración con Lenovo.

"Al combinar la experiencia tecnológica, la capacidad comercial y la capacidad de producción de HL Klemove con las avanzadas capacidades de diseño de controladores para conducción autónoma de Lenovo, reforzaremos nuestra competitividad en el mercado global", afirmó Yun Haeng Lee, presidente de HL Klemove. "Mediante esta colaboración, aceleraremos el desarrollo de soluciones informáticas para el sector automotriz que se distingan por su valor y satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes OEM a nivel mundial".

Por su parte, Peter Xu, vicepresidente y responsable de la división de computación para el sector automotriz de Lenovo, declaró: "Lenovo está expandiendo su negocio de computación con IA hacia el ámbito de la automoción, centrándose en la conducción autónoma de nivel 4 y en los sistemas ADAS. Al aprovechar las capacidades de fabricación y la red de suministro global de HL Klemove, aceleraremos nuestra entrada en nuevos mercados del sector automotriz".

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