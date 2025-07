Al-Hogail agradece la aprobación sobre la propiedad inmobiliaria de los no saudíes

(Información remitida por la empresa firmante)

Al-Hogail agradece a los dirigentes la aprobación por el Consejo de Ministros del Reglamento actualizado sobre la propiedad inmobiliaria de los no saudíes

RIAD, Arabia Saudí, 11 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Su Excelencia Majed bin Abdullah Al-Hogail, ministro de Municipios y Vivienda, y presidente de la Autoridad General de Bienes Inmuebles (REGA), extendió su sincero agradecimiento al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, y a Su Alteza Real el Príncipe Heredero por la aprobación del Consejo de Ministros de la regulación actualizada sobre la propiedad de bienes inmuebles por parte de no saudíes, durante su sesión celebrada el martes, 8 de julio de 2025.

Su Excelencia explicó que la aprobación por el Consejo de Ministros del reglamento actualizado en este momento es una continuación de las reformas legislativas inmobiliarias destinadas a desarrollar el sector y promover la inversión extranjera directa. Ello contribuirá a aumentar la oferta inmobiliaria atrayendo a inversores y empresas de desarrollo inmobiliario al mercado saudí, apoyando así los esfuerzos para lograr un ecosistema inmobiliario más equilibrado.

Añadió que el reglamento considera cuidadosamente todos los aspectos económicos y de inversión, y permite la propiedad inmobiliaria bajo condiciones específicas de propiedad en La Meca y Medina.

Señaló que la normativa actualizada permite tanto a las personas físicas como jurídicas -incluidos los residentes con estatuto jurídico en el Reino, así como los no residentes- poseer bienes inmuebles en Arabia Saudí, de conformidad con las normas y condiciones específicas.

Según el reglamento actualizado, la REGA se encarga de proponer las zonas geográficas en las que los no saudíes pueden poseer bienes inmuebles o adquirir otros derechos reales. La REGA publicará el reglamento ejecutivo del sistema actualizado en la Plataforma de Consulta Pública (Istitlaa) en un plazo de 180 días a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Está previsto que el reglamento entre en vigor en enero de 2026, según lo estipulado. En el reglamento ejecutivo se expondrán los procedimientos para que los no saudíes adquieran derechos de propiedad inmobiliaria, los requisitos para aplicar las disposiciones del reglamento a los no saudíes y todos los detalles de aplicación pertinentes, teniendo en cuenta las dimensiones económica y social.

También cabe señalar que el reglamento actualizado se ajusta a las disposiciones de la Ley de Residencia Premium, los reglamentos que rigen la propiedad de bienes inmuebles por ciudadanos de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a efectos de residencia e inversión, y otras leyes aplicables que conceden a los no saudíes privilegios para poseer bienes inmuebles y adquirir otros derechos relacionados.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/al-hogail-agradece-la-aprobacion-sobre-la-propiedad-inmobiliaria-de-los-no-saudies-302503276.html