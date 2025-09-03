Hohem iSteady V3 Ultra:un estabilizador con IA líder que impulsa la revolución de la imagen inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hohem, la marca líder mundial en estabilizadores con IA, lanzó hoy una nueva generación de estabilizadores profesionales para smartphones con seguimiento automático por IA: el iSteady V3 Ultra.

Como la evolución insignia del iSteady V3, ganador del premio Red Dot 2024, el iSteady V3 Ultra redefine los estándares de la industria como "el primer estabilizador del mundo que integra control de pantalla táctil con IA y módulos de seguimiento con IA".

El iSteady V3 Ultra revoluciona la tecnología de estabilizadores con su pantalla táctil integrada de 1,22 pulgadas y su sistema de seguimiento con IA de 2 megapíxeles. Es la primera plataforma operativa autónoma del mundo, que permite a los usuarios controlar fácilmente todas las funciones sin necesidad de botones físicos.

La actualización tecnológica del iSteady V3 Ultra se centra en su pantalla táctil remota con IA y su avanzado sistema de seguimiento multimodal. Ya sea que esté rastreando a su mascota corriendo por el jardín, a su bicicleta deslizándose o incluso a través de sus gestos para controles rápidos, puede rastrear personas y objetos con fluidez gracias al aprendizaje profundo. Mientras tanto, el rango de seguimiento y las capacidades de control de gestos también se han mejorado significativamente, lo que le brinda más libertad creativa, especialmente en escenarios de disparos al aire libre difíciles.

En cuanto al diseño mecánico, la nueva pantalla táctil inteligente no solo permite operaciones rápidas como ajustes deslizantes y fijar objetivos con un toque, sino que también muestra la transmisión en vivo en tiempo real, lo cual resulta muy práctico para selfies remotos o fotos de grupo. Incluso a diez metros de distancia, puedes comprobar la toma con claridad, asegurándote de que todos estén encuadrados o de que tu autorretrato se vea perfecto. Esto significa que ya no tienes que adivinar la composición por la intuición; ahora se trata de "lo que ves es lo que obtienes".

Gracias a sus funciones inteligentes en constante evolución, iSteady V3 Ultra redefine los estándares de la creación de imágenes móviles. Este gimbal insignia adopta un innovador seguimiento panorámico infinito de 360°, liberando por completo a los creadores de las restricciones espaciales en las grabaciones diarias. Su revolucionaria pantalla táctil admite la vista previa en tiempo real y un avanzado rastreador multimodal con IA, combinado con una nueva generación de algoritmos de estabilización, lo que te permite capturar imágenes estables incluso durante actividades de alta intensidad como correr o escalar montañas. Ya sea que esté filmando momentos cálidos en reuniones o paisajes impresionantes, iSteady V3 Ultra tiene a los creadores de contenido cubiertos en todo momento.

El estabilizador Hohem iSteady V3 Ultra con seguimiento de IA ya está disponible por 169 dólares en la tienda oficial , 169 £/189 € en la tienda Amazon , tienda TikTok y distribuidores autorizados. Además, el iSteady V3 Ultra estará disponible en Best Buy en Norteamérica a partir del 14 de septiembre. Hohem le invita a experimentar el futuro de la cinematografía con IA en IFA 2025. Visite el stand H20-143 para descubrir las últimas innovaciones de Hohem, como las series iSteady V3 Ultra, iSteady V3 e iSteady M7.

