Holafly supera los 500 millones de dólares en ingresos acumulados y prevé batir su récord histórico en 2025

DUBLÍN, 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Holafly, la scale-up multinacional que ofrece una alternativa al roaming tradicional a través de eSIMs, ha generado más de 500 millones de dólares en ingresos desde el fin de la pandemia de COVID-19, impulsada por el fuerte crecimiento en mercados clave y la adopción generalizada de la tecnología digital eSIM.

Fundada en 2017 por el español Pedro Maiquez y la china YingYan (Lidia) Hu, ha vendido más de 15 millones de eSIM en todo el mundo en más de 200 destinos, siendo mercados consolidados Europa y América Latina y encontrándose en plena fase de expansión estratégica Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Holafly alcanzó los 200 millones de dólares en facturación en 2024 y mantiene un crecimiento sostenido en 2025. Este impulso se ve reforzado por macrotendencias que están transformando el sector: la recuperación del turismo internacional, la consolidación del trabajo remoto y la llegada de dispositivos exclusivamente eSIM, como el último iPhone de Apple o la nueva línea Pixel 10 de Google. Para el viajero actual, estar online ha dejado de ser un extra; hoy es tan esencial como el propio alojamiento.

"Nuestro objetivo es convertirnos en la opción de referencia para cualquier viajero, sin importar el destino ni la duración de su viaje", asegura Pablo Gómez, CEO de Holafly. "Con nuestras eSIM de datos ilimitados, ofrecemos una experiencia digital que ahorra costes, elimina las barreras del roaming y apuesta por un modelo más sostenible. Queremos que cada persona que viaje piense primero en Holafly".

Pero el impacto de Holafly va más allá del servicio móvil. Desde la adopción de las eSIM digitales en 2022, la empresa ha evitado el vertido de más de 1.563 toneladas de emisiones de CO₂, lo que equivale a retirar aproximadamente 340 coches de la circulación durante un año, al eliminar la necesidad de tarjetas SIM físicas y los costes medioambientales asociados a ellas.

Se prevé que el mercado mundial de eSIM crezca rápidamente en los próximos años, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 31,8 % entre 2023 y 2030, según Grand View Research, impulsado por la creciente adopción de los teléfonos inteligentes, la creciente demanda de servicios móviles globales sin interrupciones y las crecientes tendencias de trabajo a distancia.

De cara al futuro, Holafly sigue innovando con nuevos productos y ampliando su oferta tanto para viajeros individuales como para clientes corporativos a través de su división Holafly for Business, que ofrece soluciones competitivas para empresas que desean mantener a sus equipos conectados en todo el mundo sin tarifas de itinerancia.

Se esperan nuevas incorporaciones de alto nivel en los próximos meses, a medida que la empresa continúa consolidando sus bases para un crecimiento global. En 2024, Holafly incorporó a Allan Kenedy, ex ejecutivo de Eir Ireland, como Director Financiero, y a Melanie O'Bernie, procedente de Three Ireland, como Directora Legal.

Holafly es el líder global de eSIM para viajeros, con cobertura en más de 200 destinos. Con una calificación sobresaliente de 4,5/5 en Trustpilot y más de 10 millones de viajeros satisfechos, se ha consolidado como la eSIM preferida de los viajeros internacionales. Su propuesta de datos ilimitados garantiza un viaje sin preocupaciones en cualquier parte del mundo

