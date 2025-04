HONGQI lanza la "Unión de Movilidad de Valor Compartido" para co-crear un nuevo ecosistema de lujo

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 23 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- El 23 de abril se inauguró oficialmente la 21ª edición del Auto Show de Shanghái. Ese mismo día, HONGQI celebró una conferencia de prensa sobre globalización empresarial, donde presentó su visión de construir una "Unión de Movilidad de Valor Compartido" con usuarios y socios, y presentó nuevos modelos, como HONGQI GUOYA, EH5 y EHS5.

En la exposición, HONGQI presentó una gama de productos, tecnologías y logros innovadores. Antes del lanzamiento global, Liu Yigong, director general de China FAW Group Co., Ltd. y presidente del Comité de Operaciones de HONGQI, se reunió con socios europeos y les agradeció su apoyo en la expansión global de la marca.

En la conferencia de prensa, Liu Changqing, presidente adjunto de China FAW Group Co., Ltd. y vicepresidente del Comité de Operaciones de HONGQI, destacó que HONGQI ha duplicado sus ventas en el extranjero por cuarto año consecutivo. Basándose en el valor tradicional chino de "Considerar todas las creaciones con armonía", HONGQI co-creará una "Unión de Movilidad de Valor Compartido" con usuarios y socios, impulsando la co-creación de marcas, la inclusión tecnológica y el avance de la industria automotriz local. HONGQI busca lograr un crecimiento mutuo, co-creación y un beneficio mutuo para todas las partes involucradas.

Giles Taylor, vicepresidente de Diseño Global y director creativo de FAW Group, presentó los HONGQI EH5, EHS5 y HONGQI Guoya al público internacional. El EH5 y el EHS5 son las últimas incorporaciones a la creciente cartera de vehículos de nueva energía de HONGQI, que se suma al éxito de los EH7 y EHS7 en los mercados internacionales. El Guoya, un modelo insignia de lujo, representa el siguiente paso en la búsqueda de HONGQI del "Nuevo Lujo Mundial" tras su esperado estreno en el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2024 y el Salón del Automóvil de París. El debut de estos modelos refuerza aún más la gama de vehículos de nueva energía de HONGQI, ofreciendo una experiencia de movilidad ecológica mejorada a un público global más amplio.

Además, Yang Dayong, presidente de la División de Negocios Internacionales de China FAW Group Co., Ltd. y presidente de China FAW Group Import & Export Co., Ltd. (HONGQI Global), entregó la "Medalla de la Alianza HONGQI" a la reconocida marca europea de telas SCABAL, marcando un hito en su colaboración desde 2024. Esta alianza ejemplifica un nuevo modelo de crossover para las marcas de automóviles chinas. Joyce Jonathan, la primera usuaria global de EHS7, también estuvo presente en el evento y expresó su profundo cariño por HONGQI con una hermosa canción.

En la dinámica industria automotriz global actual, HONGQI está tomando medidas proactivas para fortalecer la cooperación y ofrecer una solución innovadora para la exploración internacional de las marcas chinas. De cara al futuro, HONGQI busca generar mayor valor para socios, usuarios y comunidades globales con productos superiores, una fuerza de marca más inclusiva y dinámica, y colaboraciones innovadoras, a la vez que forja un futuro maravilloso y novedoso para la movilidad. ¡HONGQI, para el mundo!

