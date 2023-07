HONOR anuncia el lanzamiento mundial de la serie HONOR 90 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Como copiloto de los creadores, la nueva serie HONOR 90 combina la mejor cámara de su clase y funciones inteligentes y más para capturar momentos espontáneos y compartir buenas vibraciones.

PARÍS, 7 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR anunció hoy el lanzamiento de la serie HONOR 90 en los mercados globales. Con una impresionante cámara principal de 200 MP con una pantalla flotante de cuatro curvas líder en la industria con tecnología para la comodidad de los ojos, el HONOR 90 incluye hardware y software innovadores para permitir que la generación siempre activa capture sus aventuras cotidianas con detalles sobresalientes y comparta estas excelentes vibraciones con los allegados.

"En HONOR, nos esforzamos por empoderar a los consumidores de todo el mundo con nuestra tecnología líder para aprovechar el día y compartir su ambiente", dijo George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co, Ltd. "Desde las innovaciones sobresalientes de la cámara y las soluciones de visualización centradas en el ser humano, hasta el rendimiento ultrarrápido habilitado por el mejor hardware de su clase y nuestro MagicOS inteligente, la serie HONOR 90 hará las delicias consumidores de todo el mundo con su experiencia excepcional y, en particular, los creadores de contenido que buscan un socio inteligente y confiable con el que capturar sus emocionantes vidas".

HONOR 90: cámara potente y versátil para capturar fotos y vídeos exquisitos

El nuevo sistema de triple cámara consta de una cámara principal de 200 MP con un sensor de 1/1,4 pulgadas, una cámara macro y ultra gran angular de 12 MP con un campo de visión de 112° y una cámara de profundidad de 2 MP que ayuda a la cámara a medir la distancia con mayor precisión. La cámara principal de 200 MP, compatible con la fusión de múltiples cuadros, el algoritmo de reducción de ruido y el agrupamiento de píxeles para lograr el rendimiento de captura de luz equivalente a tener píxeles grandes de 2,24 µm (16 en 1), produce excelentes fotos de alto rango dinámico (HDR) y tomas detalladas y brillantes en situaciones de poca luz.

El HONOR 90 también presenta el nuevo Modo Retrato, que ayuda a los usuarios a crear retratos excepcionales sin esfuerzo con rasgos faciales bien definidos, tonos de piel precisos y un auténtico efecto bokeh que combina de forma natural el fondo con el sujeto. Para mayor flexibilidad, el modo de retrato también admite la captura con un zoom de 2X para brindar resultados de imágenes que resalten mejor el sujeto en el cuadro.

En la parte delantera, la cámara frontal de 50 MP captura impresionantes selfies llenos de detalles, lo que convierte al HONOR 90 en una opción ideal para los creadores de contenido en ciernes.

Diseñado para ayudar a los vloggers a optimizar sus flujos de trabajo, el HONOR 90 también emplea inteligencia artificial (IA) para la eliminación de ruido de vídeo y las recomendaciones de modo de vídeo, así como para AI Vlog Assistant que permite a los usuarios generar un video de 15 segundos listo para redes sociales con solo un unos toques El HONOR 90 logra una reducción de ruido omnidireccional con una relación señal-ruido de 20 dB, que está cerca de una grabadora profesional, lo que permite a los usuarios capturar voces humanas claras sin otras molestias de ruido.

Experiencia de visualización inmersiva en pantalla

Equipado con una pantalla flotante de cuatro curvas de 6,7 pulgadas[1], el HONOR 90 admite una alta resolución de 2664 x 1200, una gama de colores 100 % DCI-P3 y hasta 1070 millones de colores, lo que hace que el contenido visual cobre vida con colores sorprendentes y una claridad vívida. Además, el HONOR 90 admite un brillo HDR máximo de 1600 nits, lo que permite mejorar la legibilidad de la pantalla incluso con luz brillante.

La pantalla es rápida y receptiva con una frecuencia de actualización de pantalla adaptativa de hasta 120 Hz[2], que se ajusta dinámicamente de acuerdo con el contenido que se muestra para lograr el equilibrio óptimo entre fluidez visual y duración de la batería. Además, con soporte HDR10+ y certificaciones HDR de Netflix y Amazon Prime Video, el HONOR 90 garantiza que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia multimedia excepcional, ya sea que estén de viaje o en la comodidad de sus hogares.

Reflejando el compromiso de HONOR con la tecnología centrada en el ser humano, el HONOR 90 está equipado con características de confort ocular líderes en la industria[3]. Recibió la certificación TÜV Rheinland Flicker Free y logró el nivel de atenuación sin riesgo, el HONOR 90 es perfecto para la generación actual ávida de entretenimiento que pasa muchas horas viendo contenido en sus teléfonos inteligentes. La pantalla es compatible con la frecuencia de atenuación de modulación de ancho de pulso (PWM) más alta de la industria de 3840 Hz [4], lo que minimiza de manera efectiva la tensión que ejerce sobre los ojos de los usuarios cuando se configura con un brillo bajo. La pantalla también cuenta con Dynamic Dimming que simula la luz natural para aliviar la fatiga ocular, así como la tecnología Circadian Night Display de HONOR que filtra la luz azul y promueve la secreción natural de melatonina para mejorar la calidad del sueño del usuario por la noche.

El HONOR 90 ofrece una pantalla agradable con un gran rendimiento en la mayoría de los casos de uso, con un gran rendimiento en color y legibilidad, que también ocupó el primer lugar en la clasificación de pantalla de gama alta de DOXMAKR con una puntuación general de pantalla de 140.

Diseño elegante y con estilo inspirado en la artesanía artesanal

Inspirado en la alta costura y la artesanía que se ve en la joyería de lujo, el HONOR 90 emana clase con su cuerpo de 7,8 mm[5] de grosor y 183 g[6] de peso ligero. Los bordes suaves y redondeados que envuelven el teléfono inteligente hacen que sea tan placentero sostenerlo como mirarlo, y el vidrio profundamente reforzado brinda a los usuarios la tranquilidad de saber que su teléfono inteligente está diseñado para durar. En la parte trasera, HONOR 90 presenta el icónico diseño clásico de doble anillo de la serie N, con elementos redondeados elaborados con técnicas de corte precisas para producir un brillo brillante que agrega un toque adicional de elegancia al teléfono inteligente.

Increíble duración de la batería combinada con un rendimiento rápido

El HONOR 90 está integrado con una gran batería de 5.000 mAh[7] para soportar el uso durante todo el día. Con una sola carga, el teléfono inteligente puede proporcionar hasta 19,5 horas de transmisión continua de video local. Cuando la batería está baja, los usuarios pueden recuperar hasta un 45 % con HONOR SuperCharge de 66 W en solo 15 minutos, manteniendo el tiempo de inactividad al mínimo. Rápido y eficiente con la batería, el HONOR 90 funciona con Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, que tiene una GPU un 20 % mejor y un rendimiento de IA un 30 % mejor en comparación con su predecesor. La temperatura interna se mantiene controlada por una cámara de vapor un 147 % más grande, lo que facilita una disipación de calor eficiente que permite que el HONOR 90 se mantenga fresco al tacto incluso bajo carga.

Una experiencia verdaderamente personalizada con HONOR MagicOS 7.1

Con el último HONOR MagicOS 7.1 basado en Android 13, el HONOR 90 y el HONOR 90 Lite incluyen una serie de funciones inteligentes mejoradas como Magic Text, que brindan una experiencia de vida inteligente y mejoran la productividad al máximo.

Magic Text reconoce de forma inteligente el texto de una imagen y permite a los usuarios realizar acciones directamente con información importante. Por ejemplo, cuando Magic Text identifica un número de teléfono, los usuarios pueden tocarlo y elegir una acción del menú, que incluye llamar, enviar mensajes de texto y guardar el número. Magic Text también puede identificar direcciones de correo electrónico y enlaces a sitios web para un acceso más rápido a los servicios relevantes. Puede ingresar al modo de escaneo y reconocimiento de texto de inmediato una vez a través del visor digital.

HONOR 90 Lite hace su debut mundial

Lanzado junto con el HONOR 90, el HONOR 90 Lite es un elegante todoterreno que cuenta con un increíble sistema de cámara, pantalla y una gama de funciones inteligentes para mejorar la experiencia del usuario.

El HONOR 90 Lite eleva la experiencia fotográfica y cuenta con una cámara principal trasera de 100 MP con una apertura de f/1.9, una cámara de gran angular y profundidad de 5 MP y una cámara macro de 2 MP para capturar paisajes majestuosos y primeros planos íntimos. Para los entusiastas de las selfies, la cámara frontal de 16 MP ofrece autorretratos cautivadores con características definidas y colores mejorados. Además, la pantalla sin bordes de 6,7 pulgadas[8] del HONOR 90 Lite presenta una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 90 Hz[9], lo que brinda a los usuarios una experiencia visual suave como la mantequilla. La pantalla también cuenta con la certificación TÜV Rheinland Low Blue Light y, al igual que HONOR 90, es compatible con una gama de soluciones de protección ocular centradas en el ser humano, que incluyen Dynamic Dimming y Circadian Night Display.

El HONOR 90 Lite funciona con el sistema MediaTek Dimensity 6020 5G y una batería de 4500 mAh[10] .Los usuarios que disfrutan de tener sus medios siempre accesibles al alcance de la mano pueden aprovechar al máximo la memoria de 8 GB y la gran unidad de almacenamiento de 256 GB del HONOR 90 Lite, que puede almacenar 57.808 imágenes, 22.322 canciones u 892 vídeos HD[11] localmente. El HONOR 90 Lite también está equipado con HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), una tecnología HONOR que mueve una parte de la memoria flash a RAM, lo que significa que 8 GB de RAM se pueden aumentar a 13 GB de RAM.

HONOR Pad X9 viene con eXtra Vision y eXtra Power

Junto con la serie HONOR 90, HONOR también presentó el último HONOR Pad X9 en el evento de París. Con una impresionante pantalla HONOR FullView de 11,5 pulgadas, un sistema de audio de seis bocinas con tecnología de sintonización de sonido HONOR Histen y hasta 128 GB de almacenamiento[12], la HONOR Pad X9 ofrece una experiencia educativa y de entretenimiento superior con su variedad de funciones inteligentes y un mirada elegante Con la pantalla HONOR FullView, la HONOR Pad X9 admite una resolución de 2000 x 1200 píxeles y tiene una relación pantalla-cuerpo excepcional del 86 % para una experiencia de visualización óptima. El diseño decorativo de doble anillo y doble espejo de HONOR Pad X9 complementa el contorno resistente para producir un factor de forma elegante que tiene un grosor de solo 6,9 mm[13] y pesa solo 495 g[14].

El HONOR Pad X9 viene con el último MagicOS 7.1 basado en Android 13 con funciones inteligentes como HONOR Connect. Con HONOR Connect, los usuarios pueden usar varios dispositivos HONOR a la vez para ver notificaciones y transferir archivos entre dispositivos en una sola pantalla. La pantalla masiva y la alta resolución de la tableta también permiten mayores posibilidades de multitarea a través de APP Multiplier, que son dos funciones integradas de MagicOS que permiten la visualización en pantalla dividida.

Precio y disponibilidad

El HONOR 90 está disponible en una gama de opciones de colores de moda que incluyen Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, Peacock Blue, mientras que el HONOR 90 Lite está disponible en tres: Cyan Lake, Titanium Silver y Midnight Black[15] . Desde mediados hasta finales de julio, el HONOR 90 estará disponible en mercados internacionales selectos con un precio minorista sugerido a partir de 549 €. HONOR 90 Lite está disponible a partir de 299 €.

Inspirándose en el universo, el HONOR Pad X9 está disponible en gris espacial a un precio de 249 €.

