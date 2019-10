El 1 Hotel London Mayfair abrirá sus puertas en 2022 (1)

Publicado 16/10/2019 20:53:18 CET

El establecimiento insignia londinense estará situado en el corazón de Mayfair

NUEVA YORK, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- 1 Hotels, la marca de hoteles de lujo sostenible y orientada a objetivos fundada por el presidente y consejero delegado de Starwood Capital Group, Barry Sternlicht, ha anunciado hoy que abrirá las puertas de su establecimiento insignia en el Reino Unido, el 1 Hotel London Mayfair, en 2022. Situado en el corazón de Mayfair, frente a Green Park, el 1 Hotel London Mayfair será gestionado por SH Hotels & Resorts y llevará su diseño moderno con conciencia ecológica a Londres. La marca encuentra su inspiración en una idea sencilla: enseñarles a las personas que pueden llevar un estilo de vida lujoso de una forma más sostenible.

https://mma.prnewswire.com/media/958530/1Hotels_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/958530/1Hotels_Logo.jpg]

"Sin lugar a dudas, el 1 Hotel London asentará un nuevo estándar en la ciudad en términos de experiencia hotelera de lujo, al mismo tiempo que impulsará nuestra misión de marca de fomentar el consumo consciente y convertirnos en una plataforma para el cambio", dijo el Sr. Sternlicht. "Ahora más que nunca, la idea de vivir bien debe incluir la protección considerada e integral de la belleza natural que hay en todas partes, y no hay ningún otro lugar en el que ese esfuerzo sea más importante que en el Reino Unido, con su creciente compromiso para la adopción de prácticas sostenibles, su impresionante paisaje a nivel nacional y el diverso entorno urbano de Londres".

El diseño del 1 Hotel London será reflejo de su propósito inspirado en la naturaleza llevando los espacios al aire libre a su interior. El establecimiento de nueve plantas albergará 184 habitaciones para huéspedes, un celebrado restaurante de la granja a la mesa con asientos de jardín, y un centro de fitness y bienestar creado a medida. El 1 Hotel London también contará con un bar comunal en el vestíbulo, diseñado para fomentar las reuniones, forjar nuevas amistades y generar una energía social desenfadada.

El hotel forma parte de un proyecto de uso mixto con 24.155 metros cuadrados de superficie que está siendo desarrollado por la firma Crosstree Real Estate Partners, con sede en Londres, y que incluye oficinas y establecimientos minoristas destacados de diseño sostenible. Los interiores serán creados utilizando materiales de origen local, junto con prácticas y elementos totalmente sostenibles, como acabados personalizados, tejidos y madera reciclada. El suelo de las habitaciones será fabricado a partir de árboles caídos procedentes de parques locales, llevando los exteriores al interior y poniendo de relieve la belleza natural de la madera.

El 1 Hotel London Mayfair sentará el estándar para un nuevo tipo de experiencia de lujo que ejerce un impacto positivo sobre nuestro planeta. El establecimiento ofrecerá una experiencia inolvidable a los huéspedes en Londres, al mismo tiempo que unirá a las comunidades locales para crear nuevas e inesperadas conexiones que den lugar a ideas para el bien común y que promuevan el cambio.

"Estamos entusiasmados de trabajar con 1 Hotels para llevar su marca única de 'hospitalidad de lujo con consciencia' a este importante enclave, en la entrada del Mayfair londinense. Tanto el enfoque sostenible de 1 Hotel como su innovadora posición dentro del panorama hotelero lo convierten en un socio perfecto para nosotros, y estamos deseando introducir la marca en Londres", dijo Sean Arnold, socio cofundador de Crosstree.

1 Hotel London3 Berkeley StreetMayfairLondres, W1J 8NE / 1hotels.com

Acerca de 1 HotelsComo marca hotelera de estilo de vida lujoso inspirada en la naturaleza, 1 Hotels cultiva lo mejor del diseño y la arquitectura sostenibles, combinados con una comodidad extraordinaria y un nivel de servicio incomparable. 1 Hotels, lanzada en 2015 con la apertura de propiedades exclusivas en South Beach (Miami) y Central Park (Manhattan), seguidas por Brooklyn (junto al río Este) en febrero de 2017 y 1 West Hollywood (en Sunset Boulevard) en junio de 2019, encuentra su inspiración en una idea sencilla: los que recorren el mundo también deberían cuidar de él, dado que, después de todo, se trata de 1 mundo. 1 Hotels respalda esta visión al canalizar la naturaleza a través de asociaciones culinarias y de diseño, al mismo tiempo que conecta con la comunidad local y adopta medidas sostenibles para conseguir marcar una gran diferencia. En los Premios elección de los lectores 2019 de Condé Nast Traveler, el 1 Hotel South Beach se posicionó en el primer puesto de los Mejores 10 hoteles de Miami. El 1 Hotel Central Park y el 1 Hotel Brooklyn Bridge ocuparon los puestos 5 y 8 respectivamente de la lista de los Mejores 50 hoteles de la ciudad de Nueva York. La marca está ampliándose con la reciente apertura de su establecimiento en Los Ángeles, que ocupó el puesto número 4 en la lista de Hoteles de los Estados Unidos en los Premios elección de los lectores 2019 de Condé Nast Traveler, así como sus nuevos proyectos en desarrollo en Nashville, Sunnyvale, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, París, Bahía de Haitang, Melbourne y Toronto. Puede obtener más información en 1hotels.com

Acerca de SH Hotels & ResortsSH Hotels & Resorts, una filial de la firma internacional de inversión privada Starwood Capital Group, es una empresa de gestión de marca hotelera que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza lanzada en 2015 y que incluye establecimientos en South Beach, Manhattan, Brooklyn y West Hollywood. SH Hotels & Resorts también gestiona Baccarat Hotels & Resorts, una firma de lujo que hizo su debut en marzo de 2015 con la apertura de su establecimiento insignia en Nueva York y que, en estos momentos, cuenta con proyectos en desarrollo en Doha y Burdeos. Haciendo uso de su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, SH Hotels & Resorts es la fuerza que respalda a algunas de las marcas hoteleras más innovadoras y dinámicas del globo.

Acerca de Crosstree Real Estate PartnersCrosstree Real Estate Partners es una firma de inversión inmobiliaria privada que está centrada en el mercado del Reino Unido. Fundada en 2011 y con sede en Londres, Crosstree busca propiedades en zonas dinámicas de uso mixto que requieren una inversión de capital considerable y ofrecen unas atractivas expectativas a largo plazo a través del diseño de calidad y el reposicionamiento activo. La cartera de Crosstree incluye una variedad de proyectos por todo Londres, como espacios de oficinas, comerciales y de ocio, hoteles y complejos residenciales. Además del 1 Hotel London Mayfair, algunos de los proyectos más destacados de Crosstree incluyen The Standard, London (un hotel de 266 habitaciones recientemente inaugurado en King's Cross), Mama Shelter London (un hotel renovado de 194 habitaciones recientemente inaugurado en Hackney), The O2 Retail & Leisure (una iniciativa empresarial conjunta con AEG como propietarios y gestores de aproximadamente 65.000 metros cuadrados de espacio comercial y de ocio cubierto que rodea el mundialmente famoso estadio O2 Arena) y The Bower, Shoreditch (una remodelación de espacio de oficinas con 37.161 metros de superficie situado en Old Street Roundabout, con arrendatarios como Farfetch.com, CBS Interactive y Stripe). Crosstree se concentra en un número limitado de proyectos excepcionales en un momento dado, y busca trabajar con socios, profesionales y diseñadores de gran nivel.

(CONTINUA)