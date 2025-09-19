El Hotel "seven x seven" gana el oro en los premios Graphis Design 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- fav hospitality group Co., Ltd. (FHG), miembro de Kasumigaseki Capital Group, anuncia con orgullo que su marca hotelera "seven x seven" ha sido galardonada con el Premio de Oro en la categoría de Sistemas de Marca en los prestigiosos premios Graphis Design 2026, organizados por Graphis, la editorial de comunicación visual de renombre internacional con sede en Nueva York. Este es el primer Premio de Oro para una marca hotelera en esta categoría.

Comentario de David Miskin (director creativo jefe):

"Es un gran honor para nosotros recibir el Premio de Oro en los Premios Graphis Design 2026. Ganar en la categoría de Sistemas de Marca como la primera marca hotelera es un logro revolucionario que refleja el éxito de nuestro reto y demuestra nuevas posibilidades para la hospitalidad japonesa a nivel mundial".

"Hemos posicionado seven x seven no solo como un lugar para alojarse, sino como un escenario para la experiencia de marca, conectando a la perfección la arquitectura, los espacios interiores, los servicios y la comunicación a través de un diseño unificado. A medida que nos expandimos, recordamos que un verdadero sistema de marca es mucho más que un logotipo; es una orquestación de todos los sentidos, desde los espacios por los que se mueven los huéspedes hasta los sonidos, las texturas y las experiencias que forjan recuerdos imborrables".

"Este reconocimiento internacional es un gran estímulo, y seguiremos buscando la creatividad y la coherencia al proponer nuevas ubicaciones para el futuro de la marca hotelera".

Detalles de las instalaciones de seven x seven

seven x seven ItoshimaDirección: 266 Nishiura, Nishi-ku, Fukuoka City, Fukuoka 819-0202

seven x seven IshigakiDirección: 254-19 Maezato, Ishigaki City, Okinawa 907-0002

Nota: En *seven x seven*, la "x" es una letra minúscula "x" (ej.), no un signo de multiplicación.

Descripción general de la empresa

fav hospitality group Co., Ltd. es una empresa de innovación hotelera que integra a la perfección tendencias, tecnología, finanzas y diseño para crear nuevas formas de "juego" y "hospitalidad" que se adaptan a esta era.

La empresa opera FHG HOTELS, que incluye la marca de estancias grupales "fav", su extensión de lujo "FAV LUX", la marca hotelera de alta gama "seven x seven", su submarca "edit x seven" y el hotel de negocios "BASE LAYER HOTEL". Actualmente opera 18 hoteles en todo el país y el grupo planea abrir 26 propiedades adicionales para finales de 2027.

