Hoymiles presenta la serie HiBattery 4020 en el evento "The Unbreakable Night" en Múnich

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles ha celebrado con éxito el lanzamiento mundial de su batería doméstica enchufable HiBattery 4020 X en Múnich el 22 de junio. Bajo el lema "The Unbreakable Night", el evento celebró el avance de la serie en seguridad y fiabilidad extremas, al tiempo que reforzó las sólidas alianzas estratégicas con más de 180 líderes de la industria, distribuidores y partes interesadas clave en Europa.

Serie HiBattery 4020: Seguridad y tranquilidad inquebrantables

Basándose en la larga trayectoria de Hoymiles en sistemas de almacenamiento de energía enchufables, la Serie HiBattery 4020 cuenta con un sistema inteligente de almacenamiento de energía para el hogar.

HiBattery 4020 X: El primer modelo híbrido de Hoymiles que se conecta directamente a módulos fotovoltaicos. Admite una entrada fotovoltaica de hasta 4.000 W a través de 4 canales MPPT independientes, ideal para instalaciones complejas en tejados y balcones.

El primer modelo híbrido de Hoymiles que se conecta directamente a módulos fotovoltaicos. Admite una entrada fotovoltaica de hasta 4.000 W a través de 4 canales MPPT independientes, ideal para instalaciones complejas en tejados y balcones. HiBattery 4020 AC: Una solución acoplada a CA que se adapta fácilmente a los sistemas solares existentes para agregar capacidad de almacenamiento al instante

Qué diferencia a HiBattery 4020 del resto:

Rendimiento inquebrantable: Módulos apilables y sin cables para una fácil expansión de 4 kWh a 16 kWh, con una alta eficiencia CC/CA del 96,5% para alimentar los principales electrodomésticos.

Módulos apilables y sin cables para una fácil expansión de 4 kWh a 16 kWh, con una alta eficiencia CC/CA del 96,5% para alimentar los principales electrodomésticos. Seguridad inquebrantable: Celdas LiFePO4 de grado automotriz, BMS multicapa, sistema de extinción de incendios por aerosol y protección IP66 para una máxima fiabilidad en todas las condiciones.

Celdas LiFePO4 de grado automotriz, BMS multicapa, sistema de extinción de incendios por aerosol y protección IP66 para una máxima fiabilidad en todas las condiciones. Inteligencia inquebrantable: Sistema avanzado de IA que optimiza el uso de la energía en función de tarifas dinámicas y ofrece transparencia de costes en tiempo real a través del panel de control Energy Ledger.

Durante la celebración del evento, la serie HiBattery 4020 recibió el prestigioso EUPD Innovation Award. Markus A.W. Hoehner, consejero delegado de EUPD Research, entregó el galardón, reconociendo su excepcional seguridad e innovación.

Alianzas inquebrantables: Construyendo el futuro juntos

El evento de lanzamiento contó con la asistencia de más de 180 invitados, entre ellos los principales distribuidores europeos, socios clave, líderes del sector y medios de comunicación. Socios como Tepto y Elektramat participaron en las sesiones informativas, expresando su gran confianza en la serie HiBattery 4020. La velada culminó con la ceremonia de activación de la "Unbreakable Alliance", que celebró las alianzas con 25 clientes europeos clave y reforzó el compromiso de Hoymiles con el éxito colaborativo a largo plazo.

El doctor Yang Bo, consejero delegado de Hoymiles, declaró: "La serie HiBattery 4020 representa un paso importante, pasando del liderazgo en microinversores a soluciones energéticas integrales para el hogar. Nos comprometemos a ofrecer productos seguros y fiables que proporcionen verdadera tranquilidad a los hogares europeos".

Guy Rong, vicepresidente de Hoymiles, añadió: "Gracias al lanzamiento de la serie HiBattery 4020, hemos creado un ecosistema energético completo y fiable para los propietarios de viviendas".

A medida que Europa avanza hacia un futuro energético más descentralizado, Hoymiles sigue dedicada a soluciones solares con almacenamiento seguras y fiables, y sigue siendo fiel al espíritu de "The Unbreakable Night".

HiBattery 4020 X: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.htmlHiBattery 4020 AC: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

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