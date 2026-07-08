HSG Laser presenta TL3 PRO: un cortatubos para todos los tamaños de tubo

(Información remitida por la empresa firmante)

FOSHAN, China, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser ha dado a conocer el lanzamiento de la TL3 PRO, su máquina de corte láser de tubos de alta resistencia de última generación. Basándose en el éxito comprobado de más de 1.000 instalaciones de máquinas de corte de tubos de alta resistencia, la TL3 PRO combina la primera arquitectura de doble mandril flotante 4+1 del sector con automatización inteligente para ofrecer mayor flexibilidad de procesamiento, mayor productividad y menores costes operativos en la fabricación de tubos de alta resistencia.

"El corte de tubos de alta resistencia ya no se trata de si se puede hacer, sino de cómo hacerlo más rápido, con mayor precisión y de forma más eficiente", afirmó el gerente de producto de HSG Laser. "La TL3 PRO se desarrolló para ayudar a los fabricantes a maximizar la productividad y, al mismo tiempo, reducir los costes operativos totales".

Todo en uno | Una sola cortadora de tubos para todos los tamaños

La TL3 PRO incorpora la innovadora arquitectura de doble mandril flotante 4+1 de HSG Laser, que ofrece una capacidad de carga máxima de 1.600 kg y admite diámetros de tubo desde Φ20 mm hasta Φ360 mm. Capaz de procesar tubos pesados, medianos y pequeños en una sola máquina, ayuda a los fabricantes a reducir la inversión en equipos, simplificar los flujos de trabajo de producción y maximizar la utilización de la máquina.

Inteligente | Producción continua

Gracias a la tecnología inteligente de cuatro mandriles flotantes de HSG Laser, la TL3 PRO permite la carga, el corte y la descarga simultáneos, eliminando el flujo de trabajo secuencial tradicional. Al minimizar el tiempo improductivo y maximizar la utilización de la máquina, ofrece una producción continua e ininterrumpida.

Estabilidad | Precisión para tubos gruesos

Diseñada para aplicaciones exigentes de alta resistencia, la TL3 PRO cuenta con una bancada reforzada de alta rigidez y un sistema de soporte inteligente que proporciona estabilidad durante todo el proceso de corte. El resultado es una menor vibración, una mayor precisión de corte, menos desperdicio de material y una calidad de corte consistentemente alta.

Rápida | 35,45% más de eficiencia

La TL3 PRO también ofrece un rendimiento dinámico excepcional. Según datos de pruebas de HSG Laboratory, mejora la productividad general en un 35,45% en el procesamiento típico de tubos de alta resistencia de 12 metros, lo que permite una mayor producción y plazos de entrega más cortos.

Ahorro | Menores costes. Mayor retorno de la inversión

En comparación con las soluciones convencionales de corte de tubos de alta resistencia, la TL3 PRO reduce los costes totales de procesamiento hasta en un 35%, lo que permite un retorno de la inversión más rápido y una mayor rentabilidad. Diseñada para la próxima generación de fabricación inteligente, refleja el compromiso de HSG Laser de ayudar a sus clientes a lograr una mayor productividad, una mayor flexibilidad de fabricación y un menor coste total de propiedad.

Acerca de HSG Laser

Fundada en 2006, HSG Laser es un fabricante global de equipos inteligentes para la fabricación de metales, especializado en corte láser, procesamiento de tubos, doblado, soldadura y soluciones de automatización. La empresa presta servicios a clientes en más de 100 países y regiones de todo el mundo.

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