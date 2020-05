Huami crea un laboratorio conjunto de interfaz cerebro-ordenador con una universidad china

El laboratorio conjunto de interfaz cerebro-ordenador aprovechará las fortalezas de I+D de Huami en ponibles inteligentes y la University of Science and Technology of China's Research Advantages in Brain Science en una puja para lograr revoluciones en tecnologías clave y construir un nuevo modelo para la salud activa.

SHENZHEN, China, 29 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Huami , la marca parental de Amazfit, anunció una colaboración con el Institute of Advanced Technology, University of Science and Technology of China([1]) (USTC-IAT) para desarrollar un laboratorio conjunto de interfaz cerebro-ordenador, aprovechando las fortalezas de I+D de Huami Technology en el campo de elementos inteligentes y las ventajas de investigación de USTC en ciencia cerebral en un intento por lograr revoluciones en tecnologías clave y construir un nuevo modelo para la salud activa.

El laboratorio se dedicará a experimentos en prototipos de adquisición de EEG no invasivos y portátiles e interfaces invasivas cerebro-ordenador, la integración de sistemas de software y hardware de equipamiento de test y la extracción de circuitos neuronales relativos a la respuesta de estrés de todo el cerebro de modelos animales.

El laboratorio llevará a cabo una investigación de interfaz cerebro-ordenador invasiva y no invasiva centrada en campos como el reconocimiento de emociones, sueño saludable, detección de epilepsia y análisis semántico cerebral. Los estudios se desarrollarán utilizando señales EEG como el operador de información que integra ponibles inteligentes, destacando las características de inteligencia cerebro-ordenador.

El laboratorio también formará a estudiantes y ayudará a desarrollar documentos académicos y patentes.

LaUSTC es una importante universidad de investigación china en ciencia cerebral. En enero de 2017, la National Development and Reform Commission (NDRC) aprobó oficialmente la USTC como unidad para construir un laboratorio de ingeniería nacional para la inteligencia cerebral. Hasta la fecha, la USTC es la única plataforma de investigación científica nacional en el campo de la inteligencia inspirada en el cerebro.

Con la misión de conectar la salud con la tecnología, Huami se compromete a establecer un ecosistema sanitario global. Con una estrategia "chip + dispositivo + cloud", Huami ofrece chips, ponibles inteligentes y servicios de nube sanitaria, y espera construir un ecosistema sanitario global. A agosto de 2019, Huami ha alcanzado 100 millones de unidades enviadas en todo el mundo. Los envíos al extranjero AMAZFIT de la marca Huami han supuesto un 51,6% de 70 mercados([2]).

[1] Según la clasificación de U.S. News, la University of Science and Technology of China se clasifica tercera en China y es la 128 de Best Global Universities. https://www.usnews.com/education/ best-global-universities/search?country=china®ion=asia [2] Según datos de IDC, del cuarto trimestre de 2019, envíos Watch (excluyendo productos infantiles) y Huami Corporation publica los resultados financieros sin auditar del cuarto trimestre y año completo 2019.

