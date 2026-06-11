Huasun - puesto 12 en la lista de las principales empresas de tecnología verde del mundo de TIME para 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Huasun ocupa el puesto 12 en la lista de las principales empresas de tecnología verde del mundo de TIME para 2026, escalando 22 posiciones gracias a la convicción de HJT

XUANCHENG, China, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, líder mundial en tecnología solar de heterounión (HJT), se ha clasificado en el puesto 12 de la lista de las Mejores Empresas de Tecnología Verde del Mundo de TIME para 2026, un reconocimiento que se concede de forma conjunta por medio de TIME y Statista. Tras entrar por primera vez en la lista en el puesto 34 en 2025, Huasun ha escalado 22 posiciones en un solo año, situándose como la empresa china mejor posicionada en la lista.

El ranking evalúa a más de 8.300 empresas a nivel mundial, seleccionando a 250 de las compañías de tecnología verde más influyentes según una evaluación cuantitativa de su impacto ambiental, solidez financiera e innovación.

Una convicción recompensada

"Este reconocimiento es la mejor prueba del compromiso de Huasun con la tecnología HJT desde su fundación", declaró el doctor Xiaohua (Jimmy) Xu, presidente de Huasun Energy. "Hemos seleccionado este camino no porque fuera fácil, sino porque creíamos que representaba el futuro de la energía solar. A lo largo de los años, hemos desarrollado una sólida capacidad de I+D y una creciente cartera de patentes, y hemos transformado cada avance tecnológico en productos que ahora gozan de la confianza de clientes de todo el mundo".

En la actualidad, los módulos HJT de Huasun lideran la industria en eficiencia de celdas de producción en masa, fiabilidad del módulo y rendimiento energético a lo largo de su vida útil; ventajas basadas en años de ingeniería de procesos y acumulación de propiedad intelectual. Además de los productos de última generación, Huasun ha sido pionera en una línea piloto de 100 MW para celdas tándem HJT-perovskita, estableciendo una vía industrial temprana hacia la eficiencia fotovoltaica de próxima generación. La compañía también está impulsando la tecnología solar HJT de grado espacial y explorando la integración de la energía solar con la infraestructura de computación de IA, posicionando a HJT como una tecnología energética fundamental tanto para aplicaciones terrestres como para aplicaciones emergentes de alta demanda.

Alcance global basado en la confianza tecnológica

En menos de seis años, Huasun ha suministrado más de 16 GW de módulos HJT a proyectos en más de 80 países y regiones. La combinación de alta bifacialidad, bajo coeficiente de temperatura y baja huella de carbono de la tecnología HJT se ha ganado la confianza de desarrolladores de proyectos, contratistas EPC e inversores en energía en todo el mundo.

Acerca de Huasun Energy

Fundada en julio de 2020, Huasun Energy es líder mundial en la fabricación de células y módulos solares HJT, con más de 16 GW suministrados a más de 80 países y regiones. Comprometida desde sus inicios con una única tecnología, la misión de Huasun es hacer que la energía limpia sea universalmente accesible mediante la innovación continua en HJT, células en tándem y tecnologías solares de próxima generación. Para obtener más información, visite www.huasunsolar.com

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