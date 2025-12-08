HUAWEI AppGallery Editors' Choice Awards 2025 celebran la innovación y la excelencia en aplicaciones y juegos móviles

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLIN, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei ha anunciado hoy los ganadores de los Premios Editors' Choice de AppGallery 2025, un año más en el que se destacan las aplicaciones y juegos más innovadores que transforman el panorama móvil. Seleccionados por el equipo editorial de Huawei Europa, estos premios reconocen el ingenio, el diseño y la excelencia centrada en el usuario que definen el ecosistema de AppGallery.

En su sexta edición, estos premios reconocen aplicaciones destacadas provenientes de un grupo de desarrolladores globales y locales seleccionados mediante un riguroso proceso que evalúa las descargas, la innovación, la narrativa, el diseño, la accesibilidad y la fluidez de las experiencias de usuario.

Con estos premios, AppGallery consolida su posición como una plataforma confiable donde los usuarios pueden descubrir y descargar fácilmente una amplia gama de aplicaciones populares, tanto globales como locales, a la vez que destaca a los desarrolladores con un soporte integral para centrarse en la creatividad y ofrecer experiencias excepcionales.

AppGallery, una de las tres principales tiendasde aplicaciones del mundo, ofrece una amplia selección en 18 categorías, como navegación y transporte, noticias y redes sociales. Ofrece aplicaciones de alta calidad, experiencias innovadoras y un sólido apoyo a desarrolladores de todo el mundo. Huawei fomenta colaboraciones estrechas, realiza grandes y reseñables campañas como el Game Fest anual y deleita a los usuarios con ofertas exclusivas. Este compromiso con la excelencia le proporcionó a AppGallery el premio a la "Mejor App Store" en los premios Pocket Gamer Mobile Games Awards de 2024.

Jaime Gonzalo, vicepresidente de Huawei Mobile Services en Europa, comentó: "Fieles a nuestra tradición anual de los Editors' Choice Awards nos complace celebrar a los ganadores de los AppGallery Editors' Choice Awards 2025 por su destacada innovación y diseño centrado en el usuario. Huawei seguirá empoderando a los desarrolladores y ofreciendo opciones y experiencias de aplicaciones excepcionales a nuestros fieles usuarios".

Celebrando lo mejor en innovación móvil

Mejores aplicaciones de AppGallery

Best Apps: Telegram



Opera Browser



Viber Messenger

• Best Social & Lifestyle Apps:

Badoo



Truecaller



Meteored Weather Radar

• Best Social & Lifestyle Apps:

Trip.com



Omio



Bolt

Best Finance Apps:

Revolut



Curve



BonusFlaş

Best Entertainment Apps:

VLC for Android



Deezer



myTuner Radio

Mejores juegos de AppGallery

Best Game: Epic Seven – Smilegate

Best Action Game: : Standoff 2 – AXLEBOLT LTD

Best RPG Game: Summoners War: Sky Arena

Best SLG Game: Evony: The King's Return – Top Games

Best Trending Game: Asphalt Legends – Gameloft



Para obtener más información sobre los premios, visite: https://bit.ly/AG-Awards-2025

Acerca de HUAWEI AppGallery

AppGallery es la plataforma oficial de distribución de apps para dispositivos HUAWEI, con una colección de 18 categorías de apps con contenido premium seleccionado globalmente. Garantiza que las apps se puedan usar sin problemas en dispositivos inteligentes, en cualquier situación, en cualquier momento y lugar, sin comprometer la seguridad.

Como una de las tres principales plataformas globales de distribución de apps, AppGallery ofrece una amplia variedad de apps globales y locales en categorías que incluyen navegación y transporte, noticias, redes sociales, finanzas, entretenimiento y otras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838895...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgallery-editors-choice-awards-2025-celebran-la-innovacion-y-la-excelencia-en-aplicaciones-y-juegos-moviles-302635549.html