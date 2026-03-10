HUAWEI eKit lanza nuevos productos MiniFTTO, conectando la "última milla" con el mundo inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, HUAWEI eKit presentó una nueva gama de productos MiniFTTO diseñados para redefinir la experiencia de red. Con una experiencia de usuario excepcional, una implementación simplificada y capacidades inteligentes de operación y mantenimiento (O&M), el lanzamiento destacó la innovación sistemática de Huawei y sus logros basados en escenarios a través de tres productos: StreamerKit, la puerta de enlace óptica GS-PON y AP óptico 3 en 1.

En su intervención en el evento de lanzamiento, Leonard Liu, presidente de Soluciones Comerciales y de Distribución de Huawei, afirmó: "En el ámbito empresarial, los clientes se preocupan especialmente por el coste y el tiempo de implementación. Además, el rápido crecimiento de los servicios de alto ancho de banda, como la transmisión HD, en los últimos años ha generado nuevos requisitos de ancho de banda y estabilidad de la red. Los nuevos productos MiniFTTO de Huawei no solo abordan estos requisitos en constante evolución, sino que también ofrecen soluciones sencillas y fáciles de usar que ayudan a las PYMES a reducir los costes de implementación, allanando el camino hacia un mundo inteligente".

Puerta de enlace óptica GS-PON y StreamerKit: Eliminando el cuello de botella ascendente para una experiencia de red fluida

El StreamerKit F700C y la puerta de enlace óptica GS-PON F1001, lanzados esta vez, aprovechan la tecnología PON simétrica 2.5G, líder en la industria. Con anchos de banda de subida y bajada que alcanzan los 2,5 Gbit/s, los nuevos productos ofrecen una mejora del 100 % en la transmisión de subida. Estos dispositivos no solo cumplen con los requisitos de transmisión en vivo, videoconferencia y copias de seguridad en la nube, sino que también ofrecen margen para futuras aplicaciones como 8K ultra HD y RV/RA.

En cuanto a la funcionalidad, StreamerKit integra el motor de aceleración de streaming en vivo y un algoritmo de roaming con IA. StreamerKit puede identificar inteligentemente los servicios de streaming en vivo y priorizarlos dinámicamente, reduciendo significativamente la congelación de imágenes. Además, el algoritmo de roaming con IA emplea una transferencia rápida guiada por IA para mejorar la experiencia de roaming fluida, garantizando conexiones fiables para videoconferencias y streaming en vivo.

AP óptico 3 en 1: Una fibra para múltiples servicios, estableciendo un nuevo estándar para la red hotelera

Para escenarios de acceso multiservicio, como habitaciones de hotel, HUAWEI eKit ha lanzado el nuevo AP óptico 3 en 1 F601D. El dispositivo admite telefonía, Wi-Fi, acceso a internet por cable e IPTV a través de una sola fibra, lo que reduce considerablemente los costes de cableado y el tiempo de construcción. Como resultado, los costes generales de la red se pueden reducir aproximadamente en un 30 %. Además, el nuevo dispositivo es un 40 % más pequeño, lo que mejora significativamente tanto la estética como la eficiencia de implementación.

En el futuro, HUAWEI eKit seguirá colaborando con sus socios para impulsar la transformación inteligente de las PYMES mediante nuevas innovaciones basadas en escenarios.

