- Colaboración inteligente para un ecosistema próspero: Huawei FusionSolar organiza con éxito la Cumbre Mundial de Instaladores

DONGGUAN, China, 30 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Huawei FusionSolar celebró la 4ª y 5ª Cumbre Global de Instaladores en Dongguan. Más de 1.200 socios e instaladores de todo el mundo profundizaron en las tendencias del mercado de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía (ESS), estrategias de instalación, casos de éxito y estrategias de marketing, creando conjuntamente un futuro prometedor para la energía distribuida.

Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, pronunció un discurso de bienvenida en la cumbre. Destacó que "cada instalador es el creador y proveedor de valor en la última milla". Explicó que la cumbre tiene como objetivo compartir el posicionamiento y las estrategias de Huawei Digital Power con los instaladores globales, destacar las últimas tecnologías, productos y soluciones, y establecer una plataforma de comunicación fluida. Al reunir las prácticas líderes de la industria de todo el mundo, el evento impulsa el crecimiento empresarial mediante la experiencia práctica y el esfuerzo colectivo para construir un futuro mejor.

Sun Xiaofeng, presidente de Marketing y Servicios de Ventas de Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, pronunció un discurso inaugural sobre la "Cultura y el Sistema de Innovación de Huawei". Mencionó que Huawei Digital Power seguirá centrada en el cliente y comprometida con la digitalización, la inteligencia artificial y la descarbonización, garantizando una inversión continua en tecnologías de vanguardia. Huawei Digital Power mantendrá una estrecha colaboración con socios y clientes globales y afrontará las incertidumbres futuras con una mentalidad abierta para construir un futuro mejor y más verde.

Jack Tong, presidente de la división global de energía fotovoltaica inteligente residencial y comercial e industrial (C&I) de Huawei Digital Power, compartió las estrategias de Huawei FusionSolar para los instaladores. Señaló que el instalador y el proveedor de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) son los responsables de la seguridad, la garantía de calidad y la creación de valor en la última milla de la transformación de consumidores de energía a prosumidores de energía para hogares y empresas. Huawei se compromete a crear una experiencia de negocio sencilla y eficiente para los instaladores, y a trabajar con usuarios, instaladores y socios para lograr un éxito compartido.

Allen Zeng, presidente de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, pronunció el discurso inaugural "Construya su éxito: Instalaciones más inteligentes, soporte avanzado y oportunidades ilimitadas". Reveló cuatro tendencias principales: requisitos de seguridad más estrictos, un mercado con un crecimiento récord, la creciente importancia de los ESS y la necesidad de nuevos motores de crecimiento en el mercado. Huawei ha desarrollado un sistema de servicio tridimensional que se caracteriza por la excelencia en la calidad, la maestría profesional y una visión estratégica, centrándose en la instalación y el mantenimiento simplificados, el soporte técnico y la capacitación profesionales, y la rentabilidad a largo plazo para ayudar a los instaladores a alcanzar el éxito empresarial.

Xia Hesheng, director de marketing de Huawei Digital Power, llevó a cabo un discurso inaugural titulado "La simplicidad hace más sabio: Guías de marketing para instaladores", donde destacó la importancia de la marca y el marketing para el éxito empresarial. Huawei Digital Power impulsa continuamente el impulso de su marca y colabora con instaladores de Europa, Asia Pacífico, África y Latinoamérica para explorar modelos de marketing conjunto exitosos. Huawei Digital Power colaborará abiertamente con socios e instaladores para compartir recursos y experiencia en marca y marketing, impulsando así el éxito empresarial mutuo.

Wang Wenyuan, ingeniero jefe del Sistema de Gestión Fotovoltaica Inteligente de Huawei Digital Power, presentó "SmartDesign: Del concepto al plan de negocios en 10 minutos". SmartDesign es una herramienta de diseño en línea que resuelve eficazmente muchos de los desafíos que enfrentan los instaladores al diseñar soluciones para propietarios, incluyendo un diseño estandarizado, la selección de dispositivos y beneficios intuitivos y visuales para el proyecto. Sin necesidad de estar en la obra, los instaladores pueden completar un diseño en tan solo 10 minutos. SmartDesign permite el diseño eléctrico, el modelado 3D, el diseño fotovoltaico y la generación de listas de dispositivos. Además, puede generar informes detallados para mostrar claramente el retorno de la inversión (ROI) del sistema, lo que mejora significativamente la comunicación y la experiencia entre propietarios e instaladores.

Además, los expertos en soluciones FusionSolar de Huawei analizaron en profundidad el valor fundamental de las soluciones integrales para uso residencial y comercial e industrial, brindando a los instaladores globales información práctica y conclusiones impactantes. Instaladores de todo el mundo compartieron aplicaciones reales e historias de éxito, generando ideas innovadoras y nuevas oportunidades de colaboración mediante un intercambio dinámico.

La Copa de Creadores Huawei FusionSolar, que duró cuatro meses (del 1 de abril al 31 de julio), concluyó con éxito con una vibrante ceremonia de premios. Instaladores de todo el mundo presentaron historias impactantes de desarrollo verde y bajo en carbono en hogares y negocios. A través de la lente, capturaron reflexiones auténticas y profundas perspectivas sobre el presente y el futuro de la vida sostenible.

La cumbre ofreció agendas impactantes y ricas en contenido, centradas en el consenso cultural, la alineación estratégica, la innovación tecnológica y los avances en modelos. Más que una simple reunión global para instaladores de Huawei FusionSolar, los eventos sirvieron como plataformas clave para el intercambio de conocimientos entre mercados y regiones, donde las perspectivas fluyeron libremente y se desarrollaron capacidades. De cara al futuro, Huawei FusionSolar mantiene su compromiso de colaborar con socios globales para integrar la experiencia del sector, acelerar la transformación digital de la energía y construir un futuro mejor y más verde.

