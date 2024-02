Dr. Anthony Hu Hao is presented with the Energy Globe World Award trophy and certificate

-Huawei gana el Energy Globe World Award por el Net Zero Carbon Intelligent Campus Project, junto con Yancheng Power Supply Company of State Grid Jiangsu

TRONDHEIM, Noruega, 1 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei Net Zero Carbon Intelligent Campus Project ha recibido el 2023 Energy Globe World Award. El proyecto, también conocido como Parque industrial de Energía Inteligente y Bajas Emisiones de Carbono de Yancheng, es un esfuerzo de colaboración entre Yancheng Power Supply Company of State Grid Jiangsu y Huawei. Este innovador proyecto es reconocido por su notable integración de energías limpias, que comprende el 85% de su consumo energético total, siendo el 100% de su consumo energético terminal eléctrico. Cuenta con un ahorro anual de 3 millones de kWh de electricidad y una reducción de aproximadamente 5600 toneladas en emisiones de carbono cada año. Otros reconocimientos incluyen el 2022 World Summit on the Information Society (WSIS) Champion Prize. El Dr. Anthony Hu Hao, experto jefe de la Unidad de Negocios de Digitalización de Energía Eléctrica de Huawei, fue aplaudido por su liderazgo ejemplar en el proyecto y pronunció un discurso en la ceremonia de premios.

El Energy Globe World Award es presentado por un panel de organizaciones que incluyen la Fundación Energy Globe, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Cámara Económica Federal de Austria. En 2023, el Net Zero Carbon Intelligent Campus Project fue seleccionado entre más de 2000 mejores proyectos de más de 180 países y regiones, convirtiéndose en el único ganador de China en recibir este premio. El jurado internacional dijo que "el proyecto abarca cinco valores fundamentales: suministro de energía con cero emisiones netas de carbono, coordinación multienergética, eficiencia energética óptima, empoderamiento digital e innovación transfronteriza. Integra energías renovables, sistemas de energía centralizados y distribuidos, hidrógeno, y almacenamiento de energía. Los desafíos en materia de energía, carbono e integración digital se abordan a través de un enfoque tridimensional, incorporando la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y la computación en la nube para operaciones sostenibles e inteligentes. El Proyecto ha recibido reconocimiento internacional como modelo para la neutralidad de carbono global y el desarrollo sostenible".

Dirigido por el Dr. Anthony Hu Hao, el proyecto galardonado se basa en el sistema de energía inteligente sin emisiones de carbono y su modelo de transformación T³, que abarca energía, cero emisiones de carbono y transformación digital. El proyecto se centra en escenarios inteligentes con cero emisiones de carbono y energía para lograr una planificación, construcción y operaciones integradas. Es un ejemplo de construcción de un sistema energético ecológico, bajo en carbono, seguro y eficiente en escenarios universitarios. También ayuda a ciudades y países a lograr sus objetivos de neutralidad de carbono.

Además, el proyecto y la solución ganaron el Champion Prize at the World Summit on the Information Society ( WSIS ) 2022 en junio de 2022, y fueron reconocidos como Top 10 Global Projects del 2022 Paulson Prize for Sustainability . Las teorías, arquitecturas y modelos centrales del proyecto han ganado dos premios por Best Paper and Best Report en la IEEE International Conference sobre Internet Energético y la Integración de Sistemas Energéticos y el International Power and Energy Development Forum 2023.

Huawei se compromete a convertirse en el mejor socio de transición para la industria mundial de la energía eléctrica. Ofrece soluciones basadas en escenarios para generación, transmisión y transformación, distribución y consumo de energía. Estas soluciones e historias de éxito son fundamentales para ayudar a las empresas eléctricas globales a lograr transformaciones seguras, eficientes, ecológicas e innovadoras. Al hacerlo, Huawei allanará un camino digital para la transición energética global y el logro de objetivos de neutralidad de carbono.

