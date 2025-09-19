Huawei marca el futuro de la tecnología inteligente con una línea de productos pionera

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, bajo el lema "Ride the Wind", Huawei celebró su evento global de lanzamiento de productos innovadores en París. La presentación estuvo encabezada por el deslumbrante debut de la nueva generación de la serie HUAWEI WATCH GT 6, el HUAWEI WATCH Ultimate 2 y el HUAWEI WATCH D2, que combinan magistralmente la estética de alta costura con la monitorización profesional de la salud y el fitness. A ellos se unieron la serie HUAWEI nova 14, los HUAWEI FreeBuds 7i y la HUAWEI MatePad 12 X, cada uno de los cuales ofrece imágenes y experiencias de usuario excepcionales. Más allá de los productos, Huawei articuló su nueva propuesta de marca "Now Is Yours" y lanzó la Actividad Mundial de Creación GoPaint 2025, que promueve una visión inclusiva y centrada en los jóvenes que integra la tecnología en la vida cotidiana e invita a una audiencia global a imaginar el futuro juntos.

Serie HUAWEI WATCH GT 6: redefiniendo la experiencia avanzada de entrenamiento al aire libre

La serie HUAWEI WATCH GT 6 es un testimonio de la filosofía "Ride the Wind", una nueva actitud hacia la moda y el deporte. Una ingeniería completamente renovada ofrece una impresionante duración de batería de 21 días y un posicionamiento preciso en exteriores, gracias al nuevo sistema HUAWEI TruSense para obtener métricas de salud completas, rápidas y precisas.

Basándose en una biblioteca de más de 100 modos de entrenamiento, la serie HUAWEI WATCH GT 6 presenta mejoras profundas para cuatro actividades esenciales al aire libre. El nuevo modo Ciclismo estrena un medidor de potencia virtual, que ofrece análisis de rendimiento de nivel profesional sin un medidor de potencia profesional y ofrece una experiencia de ciclismo más avanzada. También hay un modo Trail Running con funciones de vanguardia como posicionamiento preciso, gráfico de tendencia de altitud y análisis de pendiente en tiempo real, para identificar los desafíos de la ruta y optimizar la distribución de energía. El modo Golf incluye una gran variedad de funciones de alto nivel, incluyendo mapas de calles de alta definición, para garantizar la precisión de cada golpe. Incluso hay un modo Esquí, que ofrece un posicionamiento preciso y un amplio conjunto de datos para una experiencia en pista totalmente profesional y emocionante.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 y WATCH D2: avances en la monitorización profesional de la actividad física y la salud

El HUAWEI WATCH Ultimate 2 debuta como el primer reloj inteligente de la industria con audio y certificación para buceo a 150 metros. Su innovadora comunicación por sonar Dolphin permite la mensajería subacuática entre relojes hasta 30 metros y la activación de un SOS con un solo toque hasta 60 metros, lo que proporciona una comunicación subacuática más eficiente y mayor tranquilidad a los exploradores de aguas profundas. El HUAWEI WATCH D2 se presenta en un nuevo y deslumbrante color azul y ofrece funciones más completas de monitorización de la presión arterial, como recordatorios individuales y recurrentes. Combinadas con mediciones individuales y monitorización ambulatoria de la presión arterial, estas funciones crean un sistema robusto y versátil diseñado para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios y un control eficaz de la presión arterial.

Serie HUAWEI nova 14: retratos profesionales reinventados con la cámara Ultra Chroma

La serie HUAWEI nova 14 reinventa el retrato móvil con su concepto "Pro Your Portrait". El dispositivo estrena una innovadora cámaraUltra Chroma para retratos y el nuevo y mejorado motor de retratos XD para producir retratos con una profundidad y textura excepcionales. Destaca en entornos con poca luz, como salas de música en vivo, reproduciendo escenas con una claridad impresionante y detalles sutiles. La cámara frontal de 50 MP cuenta con enfoque automático en la cámara dual para retratos y un zoom especial de 5x para retratos, lo que ofrece unas capacidades excepcionales para selfies. También incluye una gran cantidad de innovadoras funciones de edición de fotos con IA, como AI Best Expression y AI Remove, para poner a disposición del usuario una suite de edición profesional y garantizar que cada foto brille sin imperfecciones.

HUAWEI MatePad 12 X y M-Pencil Pro: una nueva era de aprendizaje y creatividad sin papel

La recién presentada tableta HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition viene equipada con una pantalla PaperMatte ultranítida diseñada para una mayor comodidad visual. MatePad funciona a la perfección con el lápiz óptico HUAWEI M-Pencil Pro, que ofrece prácticas funciones como menús radiales emergentes dentro de las aplicaciones con un solo pellizco, acceso a HUAWEI Notes con un solo toque y ajustes de pincel con solo girar el interruptor.

La Actividad Creativa Mundial GoPaint 2025 ya está oficialmente en marcha. La competencia de este año mantendrá las cuatro categorías clásicas: Arte Narrativo, Acuarela y Tinta Digital, Arte de Ciencia Ficción y Pintura de Vanguardia, además de incorporar una nueva categoría: Animación. Esta iniciativa de GoPaint busca inspirar a usuarios creativos de todo el mundo a tomar un bolígrafo y dar rienda suelta a su imaginación.

Ahora es tuyo: Huawei profundiza el diálogo con los consumidores jóvenes

Huawei presentó su vibrante propuesta de marca "Ahora es tuyo", un compromiso para fomentar un diálogo más profundo con una nueva generación de consumidores globales. Esta propuesta se basa en la apertura y la inclusión, buscando crear resonancia cultural y emocional a través de una tecnología que se percibe a la vez innovadora y humana.

De cara al futuro, Huawei reafirma su compromiso de promover la cultura juvenil y usar la innovación como lenguaje universal. Al diseñar tecnología con mayor calidez y empatía, Huawei busca sincronizar su ritmo con la comunidad global, emprendiendo un viaje compartido hacia un futuro de infinitas posibilidades.

