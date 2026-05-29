(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei es nombrada líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para infraestructura LAN con cable e inalámbrica empresarial por cuarto año consecutivo.

SHENZHEN, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, Huawei anunció que, por cuarto año consecutivo, ha sido nombrado Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para Infraestructura LAN Con Cable e Inalámbrica Empresarial. Huawei sigue siendo el único proveedor no norteamericano posicionado en el Cuadrante de Líderes. Este reconocimiento destaca las ventajas líderes de la solución Xinghe AI Campus de Huawei en operaciones y mantenimiento impulsados por IA, innovación en seguridad y otras áreas de vanguardia. Asimismo, subraya el compromiso de Huawei de centrarse en las necesidades esenciales de sus clientes, innovar continuamente en tecnologías y construir campus seguros e inteligentes para la industria.

En respuesta a la ola global de IA, Huawei ha actualizado su solución Xinghe AI Campus con tres capacidades clave: conectividad inalámbrica ultrarrápida, seguridad integral y autonomía de red. Estas mejoras permiten a los sectores gubernamental, financiero, educativo, sanitario y otros adoptar la era de la IA e impulsar el crecimiento futuro.

Conectividad inalámbrica ultrarrápida: El AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP de Huawei, el primero de su tipo, incorpora las innovaciones de Wi-Fi 8 para una mayor velocidad y fiabilidad. Este revolucionario producto posiciona la conectividad inalámbrica como una base de nivel de producción para los servicios de IA. En concreto, Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR), una tecnología de coordinación de múltiples AP, reduce drásticamente la interferencia de canal y duplica la velocidad de un solo usuario en escenarios de red continua. Además, para abordar las señales inestables en entornos móviles, la tecnología de formación de haces inteligente (SmartBF) permite una mejora direccional a nivel de milisegundos, lo que garantiza que la velocidad de los dispositivos no se vea comprometida durante el desplazamiento. Mientras tanto, la avanzada tecnología de red de misma frecuencia (ASFN) con itinerancia cero virtualiza múltiples puntos de acceso (AP) en un único "super AP", lo que permite una itinerancia fluida en toda la red sin pérdida de paquetes.

Seguridad integral: La solución de seguridad integral para campus Xinghe AI de Huawei crea un sistema de defensa robusto que abarca la seguridad de activos, conectividad, espacial y privacidad.

Seguridad de los activos: El creciente número de terminales tontas en gobiernos, finanzas y otros sectores ha aumentado el riesgo de ataques a la red. Para abordar este problema, la solución de Huawei utiliza la identificación de terminales basada en agrupamiento por IA para reconocer automáticamente las terminales tontas con una precisión del 95 %. La detección inteligente de anomalías (SmartAD), impulsada por inferencia local en los conmutadores, puede detectar anomalías en el comportamiento del tráfico de las terminales en segundos y bloquearlas de forma proactiva, previniendo eficazmente las intrusiones en la red.

Seguridad de conectividad: La tecnología Wi-Fi Shield exclusiva de Huawei elimina el riesgo de interceptación de paquetes en la capa física. Además, la protección MACsec de extremo a extremo, combinada con la criptografía postcuántica (PQC), proporciona seguridad a largo plazo para la transmisión de datos, incluso con el desarrollo de la computación cuántica.

Seguridad espacial: La tecnología de detección de información del estado del canal Wi-Fi (CSI) de Huawei detecta las condiciones de seguridad espacial a través de un único punto de acceso e identifica actividades de intrusión en segundos.

Seguridad y privacidad: En despachos ejecutivos, habitaciones de hotel y otros entornos sensibles, los métodos tradicionales para detectar dispositivos de imagen ocultos suelen ser ineficientes y propensos a fallar con frecuencia. Huawei aborda este problema con el lanzamiento de iGuard AP, que ofrece tres ventajas clave: detección integral, detección precisa y funcionamiento ininterrumpido (24/7), para salvaguardar los secretos comerciales y la privacidad personal en estos espacios privados.

Autonomía de red: La solución Xinghe AI Campus de Huawei está equipada con potentes capacidades automatizadas de operación y mantenimiento (O&M) basadas en IA. Gracias al análisis de la experiencia de flujo completo de iFlow, la solución permite identificar zonas con baja calidad de experiencia (QoE) en cuestión de minutos, ofrece visibilidad completa de la ruta y permite la observabilidad de la experiencia. Con la toma de decisiones global basada en IA y la localización de fallos en cuestión de minutos, el 80 % de los fallos inalámbricos se resuelven automáticamente.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando en función de las necesidades de sus clientes y acelerará el despliegue de redes de campus seguras e inteligentes basadas en IA. Además, Huawei colaborará estrechamente con sus socios del ecosistema para ayudar a los clientes a construir "Campus con IA", mejorando la eficiencia y la seguridad de la red y fomentando el éxito compartido en la era de la IA.

Para obtener más información sobre el informe, visite: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

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