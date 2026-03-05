Huawei organiza el 4º Foro de Desarrollo de la Economía Digital

(Información remitida por la empresa firmante)

De la visión al valor para un futuro inteligente

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei organizó el 4º Foro de Desarrollo de la Economía Digital, que reunió a casi 100 creadores de estrategias digitales, expertos del sector y representantes de asociaciones del sector de diversas regiones, como Asia-Pacífico, Oriente Medio y África. Juntos, debatieron sobre nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía digital en la era de la IA.

David Wang, director ejecutivo de la Junta Directiva de Huawei, inauguró el evento compartiendo las últimas ideas y prácticas sobre temas clave como políticas, infraestructura y talento, todos centrados en el tema del evento: De la visión al valor para un futuro inteligente.

La IA está experimentando un crecimiento explosivo en todo el mundo, y los agentes de IA han empezado a cobrar protagonismo. Además, la implementación de la IA física se está acelerando. Según IDC, para 2030, la IA aportará 22,3 billones de dólares a la economía mundial. Este es un claro indicador de que la economía digital ya no se trata solo de "conectividad + datos", sino de "IA + toma de decisiones". La IA está transformando el panorama económico mundial y reestructurando las cadenas de valor.

Basándose en la amplia experiencia de Huawei en economía digital, Wang destacó tres áreas clave que el mundo debe abordar para lograr un desarrollo de alta calidad de la economía digital global. En primer lugar, el mundo necesita políticas industriales favorables que respalden plenamente la economía digital e impulsen el desarrollo profundo y coordinado de las economías digital y real. En segundo lugar, el mundo requiere una infraestructura orientada al futuro para que la economía digital prospere. Dicha infraestructura sentará una base sólida para la aplicación a gran escala de la tecnología digital y la transformación digital en todos los sectores. En tercer lugar, el mundo necesita un ecosistema de talento sostenible y de múltiples capas, que constituye un pilar estratégico fundamental para el desarrollo sostenible a largo plazo de la economía digital.

Al concluir su discurso, Wang afirmó: "La era de la IA ya ha llegado. Huawei seguirá trabajando con todos ustedes para impulsar industrias inteligentes y sentar las bases de un mundo inteligente. Juntos, transformemos la visión en valor y definamos nuestro futuro inteligente".

Durante la sesión de conferencias magistrales del evento, los asistentes se reunieron para explorar la futura construcción de la infraestructura digital.

Joyce Liu, directora del Departamento de Operaciones de Marketing de TIC de Huawei, señaló que la infraestructura digital es la piedra angular del desarrollo industrial en la era de la IA, lo que significa que la construcción de infraestructura debe avanzar en todos los frentes, incluyendo redes, energía y potencia de procesamiento. Estos esfuerzos requieren que los actores de la industria establezcan conexiones de red de baja latencia de milisegundos lo antes posible, evitando así que los silos de información obstaculicen el desarrollo de la IA. También es necesario construir con mayor rapidez centros de datos ecológicos, impulsando así el crecimiento de la computación y reduciendo las emisiones de carbono.

El profesor Rong Ke, director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Tsinghua, pronunció un discurso en el que indicó que los datos son un factor de producción esencial en la era de la IA. Solo perfeccionando la infraestructura digital en todo el proceso de generación, transferencia, almacenamiento y aplicación de datos, el mundo podrá liberar plenamente el valor de los datos.

El foro llegó a un consenso fundamental sobre temas claves en torno al desarrollo de la economía digital: los países se encuentran en diferentes etapas del desarrollo de la economía digital y necesitan formular estrategias de desarrollo de IA y caminos de implementación que se adapten a sus propias circunstancias para promover de manera eficiente la transformación inteligente.

Desde su creación en 2023, el Foro de Desarrollo de la Economía Digital de Huawei ha crecido gradualmente hasta convertirse en una plataforma de comunicación de alto nivel basada en la colaboración e impulsada por la innovación para lograr un éxito global compartido.

