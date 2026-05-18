Huawei presenta su estrategia AIDC interactiva con la red, dando forma al futuro de la industria

(Información remitida por la empresa firmante)

DONGGUAN, China, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de mayo de 2026, se celebró en Dongguan la Cumbre Global de la Industria AIDC 2026 y el Lanzamiento de la Estrategia y Productos AIDC de Huawei, bajo el lema "Impulsando la Era de la IA". La cumbre reunió a cerca de 1.000 líderes mundiales, expertos técnicos y socios clave del ecosistema de los sectores de energía, computación inteligente y telecomunicaciones. Compartieron perspectivas sobre la evolución de la arquitectura de los centros de datos de IA (AIDC) de próxima generación y las innovaciones tecnológicas de vanguardia, y presenciaron el lanzamiento de la estrategia AIDC interactiva con la red de Huawei.

Hou Jinlong, director del Consejo de Administración de Huawei y presidente de Huawei Digital Power, pronunció un discurso de apertura muy esclarecedor. Según Hou, el auge de la industria de la IA, la amplia adopción de modelos a gran escala y la gran cantidad de agentes de IA están generando una enorme demanda de energía, lo que impulsará la capacidad global de los AIDC. La electricidad es esencial para la computación; la energía es la base del desarrollo a largo plazo de la IA. La computación y la electricidad se complementarán profundamente, fortaleciéndose mutuamente y construyendo progresivamente un marco integrado que combine nuevos sistemas de energía e infraestructura de IA. Un suministro eléctrico fiable es crucial para el desarrollo sostenible y de alta calidad de AIDC. La compatibilidad con la red eléctrica es vital para operaciones a largo plazo, fiables y estables. Las arquitecturas de alta tensión, CC y electrónica de potencia son fundamentales para soportar cargas de computación de ultra alta densidad. Además, la refrigeración líquida se ha convertido en una opción obligatoria para la computación de ultra alta densidad. Las soluciones de refrigeración líquida fiables y la operación y el mantenimiento inteligentes durante todo el ciclo de vida son clave. Asimismo, la esencia de AIDC reside en un sistema de producción de potencia informática, donde la velocidad de entrega está estrechamente ligada a los beneficios empresariales y la rentabilidad de la inversión.

Huawei Digital Power integra profundamente las tecnologías de bits, vatios, calor y baterías (4T), y se centra en áreas clave como los nuevos sistemas de energía y la computación distribuida inteligente (AIDC). Ha desarrollado capacidades integrales en generación de energía renovable, formación de redes, suministro de energía para computación de alta densidad, refrigeración líquida y sinergia entre computación y electricidad. Ante las importantes oportunidades de transformación del sector, Huawei Digital Power se compromete a convertirse en un líder en innovación AIDC y un socio estratégico de confianza a largo plazo. Mediante la cooperación con clientes y socios globales, busca promover el desarrollo de alta calidad, sostenible e innovador de la industria AIDC para lograr vatios más limpios, mayor rendimiento por vatio y menores costes por token.

Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, pronunció un discurso de apertura titulado "Construyendo AIDC interactivo con la red eléctrica: maximizando los tokens por vatio". Según He, la industria global de la IA está en auge y la demanda de tokens se dispara. Por lo tanto, la industria AIDC está entrando en la era de los tokens. La computación de alta densidad y diversificada plantea grandes desafíos para la densidad de potencia, la escala y la fluctuación de carga de AIDC. Además, la creciente penetración de las energías renovables intensifica las fluctuaciones de la red eléctrica, mientras que las frecuentes fluctuaciones de carga elevada de los servicios de IA agravan aún más los desafíos de confiabilidad de AIDC.

Para abordar estos desafíos, Huawei lanzó la estrategia AIDC interactiva con la red, centrada en innovaciones "3+1". Esta estrategia busca desarrollar una solución AIDC confiable, energéticamente eficiente, de entrega rápida y compatible con la red, que maximice los tokens por vatio.

Innovación en vatio: Reconfigurando el suministro de energía desde la red eléctrica hasta los chips. Las cargas diversificadas determinan la diversidad de las arquitecturas de suministro de energía. La energía CA y CC coexistirán durante mucho tiempo. Huawei construirá una arquitectura de suministro de energía de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) centrada en un UPS compatible con la red eléctrica y un sistema de almacenamiento de energía (ESS) formador de red, que evolucionará hacia un enrutador de energía formador de red integrado basado en tecnología de transformador de estado sólido (SST). La arquitectura aprovechará la experiencia técnica de Huawei en electrónica de potencia, formación de red, alta/baja tensión y energía CA/CC para satisfacer de forma flexible los requisitos de suministro de energía de alta densidad de AIDC.

La energía CA y CC coexistirán durante mucho tiempo. Huawei construirá una arquitectura de suministro de energía de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) centrada en un UPS compatible con la red eléctrica y un sistema de almacenamiento de energía (ESS) formador de red, que evolucionará hacia un enrutador de energía formador de red integrado basado en tecnología de transformador de estado sólido (SST). La arquitectura aprovechará la experiencia técnica de Huawei en electrónica de potencia, formación de red, alta/baja tensión y energía CA/CC para satisfacer de forma flexible los requisitos de suministro de energía de alta densidad de AIDC. Innovación en calor: Redefiniendo la fiabilidad de la gestión térmica de ciclo de vida completo, desde los chips hasta los componentes exteriores. El valor fundamental de la refrigeración líquida no reside en la refrigeración de los equipos, sino en la creación de un sistema de gestión térmica de ciclo de vida completo. Huawei ha desarrollado un innovador sistema de refrigeración líquida de nivel MW impulsado por IA para una disipación de calor eficiente y fiable, impulsando el despliegue a gran escala de la refrigeración líquida, desde su disponibilidad hasta su fiabilidad a largo plazo.

El valor fundamental de la refrigeración líquida no reside en la refrigeración de los equipos, sino en la creación de un sistema de gestión térmica de ciclo de vida completo. Huawei ha desarrollado un innovador sistema de refrigeración líquida de nivel MW impulsado por IA para una disipación de calor eficiente y fiable, impulsando el despliegue a gran escala de la refrigeración líquida, desde su disponibilidad hasta su fiabilidad a largo plazo. Innovación digital: Transformando las operaciones de ciclo de vida completo mediante la potenciación de los centros de datos con IA. Las tecnologías digitales e inteligentes se pueden aplicar a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el diseño y la entrega hasta la operación, logrando visibilidad y fiabilidad de enlace completo, así como una gestión eficiente de las operaciones y el mantenimiento (O&M) durante todo el ciclo de vida.

Las tecnologías digitales e inteligentes se pueden aplicar a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el diseño y la entrega hasta la operación, logrando visibilidad y fiabilidad de enlace completo, así como una gestión eficiente de las operaciones y el mantenimiento (O&M) durante todo el ciclo de vida. Innovación en la construcción: Transformando el modelo de construcción mediante la estandarización de la ingeniería, la prefabricación y la modularización. Todo el proceso de diseño, producción, pruebas y verificación se puede completar en fábrica, requiriendo únicamente la instalación in situ, lo que reduce significativamente el tiempo de comercialización, mejora la calidad de la entrega y permite una rápida replicación del producto.

Bob He señaló que el límite superior de la potencia de cálculo de la IA está definido, en última instancia, por el límite superior del suministro de energía: Energía como Token. En la era de AIDC, el sistema tradicional de evaluación de la eficiencia energética centrado en el PUE ya no puede medir completamente el valor de AIDC. La industria necesita pasar de las "métricas de eficiencia energética" a las "métricas de valor". Huawei propone el Índice TokEnergy (Relación Energía-Token) para medir la eficiencia de conversión de extremo a extremo de energía a potencia de cálculo en AIDC.

En la era de la IA, los centros de datos ya no son solo salas de servidores. Son superfábricas que producen tokens. En un punto de inflexión en el desarrollo de la industria, Huawei Digital Power seguirá invirtiendo en tecnologías fundamentales y desarrollando una solución AIDC interactiva con la red líder en la industria para impulsar un desarrollo industrial de alta calidad, maximizar los tokens por vatio e impulsar la era de la IA.

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