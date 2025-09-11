Huawei presenta los retos industriales en la final mundial de ICPC 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BAKU, Azerbaiyán, 11 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- El equipo de la Universidad Estatal de San Petersburgo ha ganado el Campeonato Mundial de ICPC 2025 en la 49ª final mundial de la Competición Internacional de Programación Universitaria. 140 equipos de élite de resolución de problemas, provenientes de más de 50 países de seis continentes, participaron en el evento, celebrado en el Centro de Convenciones de Bakú, capital de Azerbaiyán. Tras una intensa competición, el equipo que representaba la región de Eurasia del Norte obtuvo la mayor puntuación en los 12 retos de programación y se alzó con el primer puesto.

Como uno de los principales patrocinadores de ICPC, Huawei planteó a los participantes un reto práctico relacionado con la optimización de fotografías en la galería de imágenes de un dispositivo móvil. Este desafío, patrocinado por Huawei, tenía como objetivo facilitar la transición entre los conocimientos teóricos sobre algoritmos y su aplicación en la industria. La competición, que duró tres horas, finalizó con la victoria del equipo de la Universidad de Tokio, que posteriormente obtuvo el segundo puesto en el campeonato principal, solo por detrás del equipo de San Petersburgo.

El Dr. Bill Poucher, director ejecutivo de ICPC, comentó: "¡Qué talento tan extraordinario! Enhorabuena a los equipos de la Universidad Estatal de San Petersburgo y de la Universidad de Tokio. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, y en especial a Huawei por su apoyo a la final mundial de ICPC".

Xiao Chunpeng, director del departamento de gestión de concursos de Huawei, afirmó: "La inteligencia artificial está saliendo de los laboratorios y se está implementando en el mundo real. Esto genera oportunidades sin precedentes para los jóvenes de hoy. En Huawei siempre hemos reconocido el valor de la investigación básica, y nos enorgullece poder colaborar estrechamente con organizaciones como ICPC en estos concursos internacionales. Al compartir los mayores desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria, podemos ayudar a los mejores talentos del mundo a encontrar nuevas soluciones a estos problemas. Este tipo de colaboración es lo que impulsará el progreso de la industria en la era de la inteligencia artificial".

Huawei planea trabajar junto con ICPC para lanzar más desafíos para los entusiastas del software en línea, incluidos desafíos en IA y algoritmos.

Huawei e ICPC también profundizarán su colaboración a través de diversas actividades, como campamentos de formación, competiciones y charlas técnicas. Su objetivo común es fomentar una nueva generación de talento y explorar soluciones a los problemas reales a los que se enfrentan las industrias en los ámbitos de la inteligencia artificial, la informática y los sistemas de computación.

Xiao explicó que las competiciones internacionales de talento no solo sirven para evaluar las habilidades de los participantes, sino también para crear sinergias entre los ecosistemas de talento y los distintos sectores industriales. "Huawei apoya con orgullo estas plataformas que contribuyen a que surja aún más talento excepcional en todo el mundo, y espera que las futuras competiciones ayuden a los jóvenes a convertir sus ideas innovadoras y sus habilidades técnicas en progreso social y desarrollo industrial".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770033/image_5019648_35865089.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-los-retos-industriales-en-la-final-mundial-de-icpc-2025-302554086.html