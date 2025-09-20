HUAWEI:Construcción conjunta de centros de datos fiables y de alta calidad para la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Connect 2025 arrancó en Shanghái. Simultáneamente, Huawei Digital Power celebró la Cumbre de Infraestructura de Centros de Datos, donde más de 500 líderes empresariales, expertos técnicos y socios del ecosistema de la industria global de centros de datos se reunieron para explorar nuevas tecnologías y prácticas de infraestructura digital ecológica y baja en carbono en la era de la inteligencia artificial. Huawei Digital Power también presentó sus soluciones de energía digital ecológica y baja en carbono para todo tipo de escenarios y casos de éxito, colaborando con la industria para construir centros de datos de alta calidad, seguros y fiables en la era de la IA.

En su discurso, Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, enfatizó que los centros de datos de IA están impulsando la infraestructura hacia "fábricas de computación" en medio del crecimiento explosivo de la potencia de computación de IA. La transmisión eficiente y fiable de energía desde las redes hasta los chips requiere simplificar los enlaces de conversión e impulsar la innovación en la arquitectura de suministro de energía. La gestión térmica puede beneficiarse de una arquitectura híbrida con una relación aire-líquido ajustable para adaptarse a los requisitos dinámicos de los servicios de IA. Para satisfacer las demandas de la era de la IA, la infraestructura futura debe construirse teniendo en cuenta la preparación para la IA, transformando la imprevisibilidad de la ingeniería tradicional de centros de datos en soluciones prefabricadas y productizadas para centros de datos de IA. Huawei intensificará la inversión en I+D en suministro de energía, gestión térmica e infraestructura. Además, Huawei proporciona productos y soluciones de alta calidad para impulsar la construcción de centros de datos de IA fiables, ágiles y sostenibles, y colabora con la industria para prosperar en la era dorada de la computación inteligente.

Steve Kim, presidente de Marketing, Ventas y Servicios de Instalaciones de Centros de Datos y Energía Crítica de Huawei Digital Power, afirmó en la cumbre que los modelos de base de IA aceleran la transformación inteligente de las industrias e impulsan la proliferación de clústeres globales de GW. Se espera que la escala de los nuevos centros de datos de IA alcance los 112 GW en los próximos cinco años, según las predicciones de organizaciones prestigiosas. En respuesta a los desafíos en términos de seguridad, entrega, evolución de TI y consumo energético en la era de la computación inteligente, Huawei propone la directriz RAS para la construcción de centros de datos de IA.

Basándose en innovaciones continuas en tecnología y arquitectura, Huawei ofrece soluciones integrales de centro de datos de IA con diseño de referencia para todos los escenarios, productos y soluciones altamente fiables, ecosistema global y servicios de ciclo de vida completo, construyendo una infraestructura informática inteligente fiable, ágil y sostenible y empoderando a los clientes para aprovechar las inmensas oportunidades de la era de la IA.

Durante el evento, Huawei presentó el Libro Blanco de Diseño de Referencia de Instalaciones AIDC, que ofrece una guía sistemática para el diseño y la construcción estandarizados de centros de datos de IA. El Libro Blanco ofrece un análisis exhaustivo de los desafíos que enfrentan los gabinetes de alta densidad en centros de datos de IA en términos de refrigeración, suministro y distribución de energía, altura del piso y capacidad de carga. Además, ofrece sugerencias de diseño en cuatro dimensiones clave: estructura arquitectónica, suministro y distribución de energía, refrigeración y cableado integrado, proporcionando múltiples soluciones de diseño de referencia para centros de datos de IA basadas en diferentes densidades de energía.

En el evento, Digital Power demostró soluciones innovadoras, ecológicas y bajas en carbono, con un enfoque en el consumo eficiente de energía, la electrificación y la generación de energía baja en carbono.

Con las mejoras continuas en la infraestructura informática y el rápido progreso en el razonamiento profundo de modelos y las tecnologías de fusión multimodelo, los escenarios de aplicación y el valor de la IA están pasando del crecimiento cuantitativo a la transformación cualitativa. Mediante la inversión continua en innovación y la integración de tecnologías digitales y de electrónica de potencia, Huawei Digital Power busca sentar las bases para la computación inteligente, lo que permite obtener mayor potencia de procesamiento por vatio y fomenta la colaboración en toda la industria para construir un futuro mejor y más ecológico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776637...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776638...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huaweiconstruccion-conjunta-de-centros-de-datos-fiables-y-de-alta-calidad-para-la-era-de-la-ia-302562107.html