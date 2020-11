HUBLOT e-warranty - La digitalización de la tarjeta de garantía: cuando cada reloj se convierte en su propio certificado

El nuevo sistema de garantía desarrollado por Hublot se enmarca en una tendencia mundial iniciada por LVMH para luchar contra las falsificaciones y para seguir y rastrear el ciclo de vida del producto. La Hublot e-warranty estará protegida por la plataforma de cadena de bloques AURA, concebida para su uso por parte de marcas de lujo. Desarrollada junto a Microsoft y a la empresa ConsenSys, AURA es la primera plataforma de cadena de bloques internacional diseñada para ayudar a los consumidores a localizar los artículos y a verificar su autenticidad. Creada por y para las marcas de lujo, permite, sobre todo, realizar un seguimiento de la obtención de materias primas y proteger la propiedad intelectual y creativa.

HUBLOT

Fundada en Suiza en 1980, HUBLOT se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su presidente, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones --desde las más sencillas hasta las más sofisticadas-- portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento esplendoroso.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos manufactura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, HUBLOT apuesta por un futuro visionario para una marca de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra época (FIFA World Cup(TM), UEFA Champions League(TM), EURO(TM) y Ferrari) y con los mejores embajadores del momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Sumérjase en el universo de Hublot en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio y Singapur, además de en nuestro sitio web HUBLOT.com.

KerQuest

KerQuest ha desarrollado un potente motor de reconocimiento unitario alojado en una plataforma denominada Solid Media Messaging. Permite al usuario interactuar de manera intuitiva con cualquier objeto a través de su smartphone y proporcionar diversos servicios transaccionales. Si bien permite que las marcas y los distribuidores lleven a cabo una serie de funciones comerciales, también constituye una importante herramienta para fidelizar clientes.

