Humboldt Seed Company y la familia Marley lanzan dos nuevas variedades de semillas de cannabis

(Información remitida por la empresa firmante)

Una marca de cannabis reconocida mundialmente rinde homenaje a Bob Marley con el lanzamiento de las semillas de cannabis Redemption y One Love.

SAN FRANCISCO, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Humboldt Seed Company (HSC), el mayor proveedor autorizado de semillas de cannabis de California, anunció hoy una colaboración con la familia Marley para lanzar a nivel mundial las semillas de cannabis Redemption y One Love, rindiendo homenaje al legado de unidad, resiliencia e impacto cultural de Bob Marley.

"Redemption y One Love son especiales", afirmó Benjamin Lind, cofundador y director científico de HSC. "Las semillas son una auténtica cápsula del tiempo, que conserva la esencia de las variedades tradicionales jamaicanas que el propio Bob habría fumado, pero adaptadas al mercado actual".

Desarrolladas mediante una búsqueda conjunta de fenotipos con la comunidad Rasta y el Dr. Machel Emanuel, botánico de la Universidad de las Indias Occidentales en Mona, Jamaica, estas variedades representan una incorporación excepcional al catálogo de HSC.

Redemption - Una variedad con predominancia Indica, obtenida a partir de la genética legendaria de Lamb's Bread, SFV OG y Don Carlos, combina efectos calmantes y eufóricos con aromas herbales, junto con un perfil matizado de pino, cítricos y combustible ácido.

- Una variedad con predominancia Indica, obtenida a partir de la genética legendaria de Lamb's Bread, SFV OG y Don Carlos, combina efectos calmantes y eufóricos con aromas herbales, junto con un perfil matizado de pino, cítricos y combustible ácido. One Love- Una variedad con predominancia sativa, obtenida a partir de la genética de Westmoreland Pineapple, Stoopid Fruits y Mango Sherbert, caracterizada por un perfil brillante de piña y mango maduro con matices dulces y efectos vibrantes y estimulantes.

Ambas variedades producen rendimientos de extracción en fresco congelado que promedian más del 3 %.

"Esto era algo que se esperaba desde hace mucho tiempo", dijo Cedella Marley, consejera delegada del Bob Marley Group of Companies, cantante ganadora del Grammy, autora, diseñadora e hija de Marley. "El equipo de HSC ha estado trabajando para perfeccionar estas variedades desde su primer proyecto de mejora genética en Jamaica en 2017. El compromiso de la compañía con prácticas de mejora rigurosas y sostenibles, junto con la colaboración con los agricultores de Nine Mile, ha dado como resultado la creación de Redemption y One Love, honrando el legado de mi padre y su conexión con la comunidad y el cannabis como un sacramento".

Acerca de Humboldt Seed Company

Fundada en 2001, Humboldt Seed Company es una marca tradicional del norte de California que proporciona genética de cannabis de alta calidad a cultivadores comerciales y aficionados en estados donde es legal en Estados Unidos y en mercados internacionales, incluyendo Europa, Jamaica, San Vicente, Antigua, Uruguay, Brasil, Argentina, Canadá y Reino Unido. Con un enfoque en la justicia ambiental y social, HSC combina el mejoramiento tradicional con prácticas científicas modernas en su programa de desarrollo de variedades.

Para más información, visite humboldtseedcompany.com.

Acerca de Marley Merchandising LLC

La marca Marley honra los valores atemporales de Bob Marley uniendo a personas de todo el mundo bajo el lema de One Love. Marley Merchandising, LLC, una entidad propiedad exclusiva de la familia Marley, posee, licencia y comercializa a nivel mundial una cartera de marcas de consumo de Marley, que incluye: House of Marley, Marley Beverage Co, Marley Natural, Marley Kitchen, Marley Coffee y Bob Marley. Para más información, visite bobmarley.com y @bobmarley en redes sociales.

Contacto para medios Jaana Prallpralljaana@gmail.com

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