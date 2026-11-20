(Información remitida por la empresa firmante)

- Humyn Labs recauda 47 millones de dólares en una ronda de serie A para escalar la investigación y el despliegue de IA física

SAN FRANCISCO, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Humyn Labs, una empresa de investigación y despliegue de IA física, anunció hoy la obtención de 47 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A, destinados a acelerar la preparación para el despliegue de robots en entornos reales en Brasil, Corea del Sur e India.

La ronda de capital de 26 millones de dólares estuvo liderada por Accel, con la participación de Prosus Ventures, BeeGlobal, Finserv Intelligence (a través de Bajaj Finance), Bajaj Alts AI Opportunities Fund, Dallas Venture Capital, Lighthouse Canton, Jump Trading LLC y la destacada inversora ángel Anita Pramoda, exdirectora financiera (CFO) de Epic. La ronda de deuda de riesgo de 21 millones de dólares estuvo liderada por Lighthouse Canton, con la participación de Trifecta Capital.

Humyn Labs ha superado los 50 millones de dólares estadounidenses en ingresos anualizados en sus primeros seis meses de funcionamiento. En colaboración con laboratorios de IA de vanguardia, empresas de robótica y desarrolladores de modelos del mundo, la compañía lleva a cabo operaciones de captura y enriquecimiento de datos en más de 20 países de América Latina, Asia Oriental, así como del sur y sureste de Asia.

La financiación respaldará la infraestructura necesaria para la preparación de despliegues en Brasil, Corea del Sur e India; el hardware de captura y los motores de enriquecimiento; así como una presencia sobre el terreno en San Francisco, Londres y Seúl.

Fundada en 2026 por Manish Agarwal (IIM Ahmedabad) e Ishank Gupta (The Wharton School), Humyn Labs transforma la experiencia humana en una comprensión física para los robots, mediante la captura de tareas del mundo real en fábricas, almacenes, explotaciones agrícolas y hogares. Sus dispositivos de captura, de desarrollo propio, registran actividades específicas conforme a los requisitos técnicos, mientras que su motor de datos convierte dichas grabaciones en conjuntos de datos etiquetados y listos para el entrenamiento, con una procedencia verificada que abarca la visión, el sonido, el movimiento y el tacto.

Manish Agarwal, cofundador de Humyn Labs, señaló: La IA física será tan buena como los datos del mundo real a partir de los cuales aprende. Esta financiación nos ayudará a reforzar nuestra investigación, generar confianza con laboratorios y empresas, y expandirnos a nivel global. Ante una oportunidad de 10.000 millones de dólares en infraestructura de datos, nuestro objetivo es crear un negocio que genere 1.000 millones de dólares en ingresos anuales.

Ishank Gupta, cofundador de Humyn Labs, señaló: Un robot no aprende un trabajo a través de internet; lo aprende de la persona que lleva veinte años desempeñándolo en el entorno operativo. Nosotros reunimos en ese mismo espacio al equipo del laboratorio de modelos y al operador de campo, de modo que cada implementación sirva para instruir al siguiente modelo.

Pratik Agarwal, socio de Accel, señaló: La IA física representa un cambio tecnológico decisivo para la próxima década; es en los datos y en la implementación donde se construirá la verdadera ventaja competitiva. Humyn Labs cuenta con la profundidad técnica y la demanda por parte de los clientes necesarias para convertirse en líder de su categoría.

Explore oportunidades profesionales en humynlabs.ai/careers.

Contacto:Sharmilee DaruSD@4WDtechPR.com

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