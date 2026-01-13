(Información remitida por la empresa firmante)

- Impulsados por el éxito del cliente: Hyland recibe el Premio IDC 2025 a la Satisfacción del Cliente por la Gestión de Contenido y Experiencia

Hyland es reconocido por su innovación y el excepcional valor para el cliente en la gestión de contenido y experiencia, estableciendo un nuevo estándar en satisfacción del cliente

CLEVELAND, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland , pionera en Content Innovation Cloud™ , anunció hoy que recibió el Premio a la Experiencia del Cliente (CX) 2025 de IDC por la Satisfacción del Cliente en la Gestión de Contenido y Experiencia (Doc. número US53879225, noviembre de 2025). Este reconocimiento sitúa a Hyland entre los proveedores con mayor puntuación en la Encuesta CX Path global de IDC, que evaluó a más de 200 proveedores basándose en los comentarios de casi 2.900 organizaciones de todo el mundo.

El premio IDC CSAT destaca el desempeño de Hyland en más de 30 métricas de satisfacción del cliente, incluyendo innovación de productos, facilidad de integración, generación de valor y atención al cliente. Según los resultados de IDC, Hyland se ubicó en el grupo con mayor puntuación entre los proveedores del mercado de aplicaciones de gestión de contenido y experiencia. Su encuesta demostró que Hyland supera constantemente la media del sector, y los clientes destacan la capacidad de la empresa para ofrecer capacidades innovadoras, como la automatización agenética, la analítica avanzada y la integración fluida con el ecosistema, como impulsores clave de un valor comercial medible.

"El éxito del cliente y la búsqueda incesante de la innovación de productos son valores fundamentales en Hyland", afirmó Rob Kaloustian, director de atención al cliente de Hyland. "Este reconocimiento respalda firmemente que nuestra plataforma Content Innovation Cloud y nuestras soluciones de automatización agenética están generando resultados significativos y medibles".

La encuesta CX Path de IDC reveló que el 72% de las organizaciones planean aumentar su inversión en aplicaciones de gestión de contenido y experiencia durante el próximo año, con un fuerte énfasis en la incorporación de nuevas funciones y capacidades innovadoras. Hyland continúa liderando el mercado ofreciendo mejoras frecuentes de productos, hojas de ruta transparentes y un soporte de primer nivel, lo que garantiza que los clientes puedan abordar con confianza las cambiantes necesidades del negocio.

Acerca de Hyland Hyland es pionera en Content Innovation Cloud, ofreciendo inteligencia empresarial ubicua a organizaciones con soluciones que facilitan la obtención de información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las empresas Fortune 100, las soluciones de Hyland sientan las bases para una empresa conectada y con capacidad de agencia, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir su forma de operar e interactuar con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com .

