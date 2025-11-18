Hyland y Tribun Health se asocian para ofrecer patología digital inteligente de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

Hyland amplía su cartera de soluciones de imagen empresarial con una plataforma de patología digital interactiva que simplifica los flujos de trabajo de diagnóstico, mejora la colaboración y optimiza los resultados en organizaciones sanitarias de todo el mundo.

CLEVELAND, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, pionero de Content Innovation Cloud™, y Tribun Health, un líder en patología digital, han unido fuerzas para optimizar los flujos de trabajo en patología mediante la integración de la plataforma avanzada de Tribun Health con las soluciones de imagen empresarial de Hyland. Esta sinergia sitúa la inteligencia artificial y la tecnología digital de vanguardia en el centro del diagnóstico, permitiendo a los patólogos trabajar con mayor rapidez e inteligencia.

"Esta alianza entre Hyland y Tribun Health posiciona a las organizaciones sanitarias a la vanguardia de la patología digital con IA", afirmó Michael Campbell, director de producto de Hyland. "Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar para el diagnóstico basado en datos, ofreciendo diagnósticos más rápidos y precisos y mejorando los resultados para los pacientes; al tiempo que reforzamos nuestro compromiso compartido de impulsar la innovación en la atención médica".

"Los flujos de trabajo en patología son notoriamente complejos, con conjuntos de datos masivos, plazos críticos y frecuentes requisitos de colaboración", señaló Jean-François Pomerol, consejero delegado de Tribun Health. "Al combinar CaloPix, la plataforma líder de patología con IA de Tribun Health, con las probadas capacidades de imagen empresarial de Hyland, estamos desarrollando una solución integral que aborda estas complejidades, permitiendo a las organizaciones sanitarias transformar radicalmente sus flujos de trabajo y capacidades de diagnóstico".

Mejorando la experiencia del paciente con patología digital

Esta solución innovadora agrega y archiva imágenes macroscópicas de patología digital e imágenes de portaobjetos completos (WSI) junto con radiología, cardiología y otras especialidades de imagen, brindando a los médicos una visión integral del historial de imagen completo de cada paciente. Entre sus principales beneficios se incluyen:

Integración avanzada: Las soluciones integrales de imagen empresarial de Hyland, que incluyen Acuo vendor neutral archive (VNA) y NilRead, se diseñarán para integrarse con las soluciones de patología de Tribun Health, como su MacroCam inteligente, la plataforma CaloPix y las aplicaciones de diagnóstico, con el fin de mejorar radicalmente la eficiencia y la consistencia del flujo de trabajo de patología digital.

Esta solución combinada permitirá la colaboración interdisciplinaria entre patología, radiología y otras especialidades, al tiempo que integra imágenes médicas multiformato en un sistema unificado. Tecnología de vanguardia: El apoyo a la estandarización de imágenes digitales y comunicaciones en medicina (DICOM) en imágenes de patología y diagnósticos impulsados por IA permite a los proveedores de atención médica avanzar en la investigación y mejorar la toma de decisiones clínicas.

"La integración de las soluciones de imagen médica empresarial de Hyland con la plataforma de patología con IA de Tribun Health refleja un avance significativo en el diagnóstico basado en datos", afirmó Mutaz Shegewi, director sénior de investigación de IA, plataformas y tecnologías para proveedores de atención médica a nivel mundial en IDC. "Al unificar los flujos de trabajo de imagen médica y patología digital en un marco inteligente e interoperable, esta alianza aborda desafíos clave en cuanto a velocidad, precisión y colaboración en el diagnóstico. Demuestra cómo la IA y la imagen médica avanzada pueden trabajar conjuntamente para mejorar la eficiencia clínica y contribuir a mejores resultados para los pacientes".

Hyland Healthcare ofrece soluciones conectadas y automatizadas que aprovechan el valor del contenido no estructurado y las imágenes médicas en las empresas de atención médica. Al integrarse perfectamente con sistemas centrales como los registros médicos electrónicos (RME), la plataforma de Hyland consolida documentos, imágenes y datos clínicos en un flujo de trabajo único e inteligente, optimizando las operaciones, acelerando los diagnósticos y permitiendo a los profesionales sanitarios tomar decisiones más inteligentes y rápidas que mejoran los resultados para los pacientes. Con la confianza de más de la mitad de los sistemas de salud de EE. UU., las soluciones de Hyland admiten interoperabilidad, automatización y escalabilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de la atención médica moderna.

El futuro de las imágenes médicas empresariales comienza aquí. Descubra la patología digital inteligente de Hyland + Tribun Health en RSNA 2025, expositor nº 1322, McCormick Place.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland Hyland impulsa a las organizaciones con soluciones unificadas de inteligencia de contenido, procesos y aplicaciones, revelando información valiosa que impulsa la innovación. Miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las empresas Fortune 100, confían en las soluciones de Hyland, que transforman radicalmente la forma en que los equipos operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre Hyland, nuestros productos y soluciones, visite Hyland.com.

Acerca de Tribun HealthTribun Health es líder mundial en patología digital y ofrece CaloPix, la plataforma galardonada con el premio Best in KLAS, que cuenta con la marca CE, la aprobación de Health Canada y la autorización de la FDA para uso clínico. Sus soluciones de patología ayudan a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, la precisión diagnóstica y los resultados para los pacientes. Nuestra misión es simple: garantizar que cada paciente con cáncer reciba un diagnóstico oportuno y preciso, porque cada momento cuenta. Al impulsar la patología con innovaciones de vanguardia, Tribun Health está transformando el futuro de la atención oncológica. Para obtener más información, visite Tribun.Health.

