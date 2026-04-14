i4E se lanza como una nueva plataforma tecnológica global

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- i4E B.V. se ha presentado hoy como una nueva plataforma global de innovación y licencia de tecnología, centrada en la protección y la licencia de tecnologías listas para el mercado con alcance internacional.

Con una amplia experiencia en la concesión y gestión de licencias de tecnologías patentadas a escala global, i4E orienta y respalda la transformación de invenciones en propuestas sólidas y defendibles, aptas para su licencia a nivel mundial y su implantación escalable. Esto se materializa mediante una sólida redacción, presentación, tramitación y gestión de patentes, respaldadas por una gobernanza rigurosa y una participación estratégica a largo plazo en la concesión de licencias y la monetización. En conjunto, estos elementos permiten a i4E ofrecer un marco estructurado para proteger, posicionar y comercializar innovaciones de forma eficiente.

Su modelo es diferencial, ya que combina la experiencia en propiedad intelectual con la generación de demanda mediante el desarrollo colaborativo y la participación operativa, en lugar de limitarse a actuar como mero titular de derechos.

Entre las empresas destacadas de la cartera de i4E se encuentra i4F, líder global consolidado en la concesión de licencias de tecnología dentro del sector de la mejora del hogar. Asimismo, nuevas adquisiciones actualmente en curso se incorporarán a la cartera de i4E en su debido momento.

Acerca de i4E

i4E B.V. es una plataforma global de innovación y tecnología centrada en transformar la propiedad intelectual en tecnologías listas para el mercado con relevancia internacional. Gracias a su experiencia en estrategia de patentes, desarrollo y comercialización de tecnología, i4E estructura y escala negocios sólidos, impulsados por la innovación y con potencial de crecimiento a largo plazo. La plataforma combina excelencia en propiedad intelectual, una gobernanza rigurosa y alcance global de mercado para generar valor empresarial sostenible.

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Contactos para mediosGilliane PalmerTel: +31 641899515info@i4e.com i4E.com

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