La IA puede hacer la toma. Nura Showcraft hace la producción

(Información remitida por la empresa firmante)

Nura Studios lanza Showcraft, una plataforma profesional para cineastas, animadores y productores que incorporan la IA a la producción.

SAN FRANCISCO, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Nura Studios ha anunciado hoy la disponibilidad pública de Nura Showcraft, una plataforma de producción diseñada para ayudar a los cineastas a llevar sus historias desde la visión creativa hasta la producción final utilizando inteligencia artificial.

La IA está abaratando la generación de imágenes, vídeos y animaciones justo cuando aumentan los costes de producción y se endurece la financiación. Pero generar tomas no es lo mismo que realizar una producción.

Nura Showcraft sitúa a los creadores en el asiento del director, proporcionándoles las herramientas para dar forma a su historia y visión creativa, y llevarla a cabo de forma coherente desde la primera escena hasta la animación y el acabado final, al tiempo que orquesta los últimos modelos de IA dentro de un único entorno de producción conectado.

"La IA puede generar una toma. El verdadero desafío reside en convertir miles de tomas en una producción coherente", afirmó Sylvio Drouin, consejero delegado y cofundador de Nura Studios. "Showcraft aporta la estructura y el control de un entorno de producción profesional a la IA, permitiendo a los cineastas centrarse en la narrativa y la dirección en lugar de gestionar un flujo de trabajo fragmentado".

Desde la dirección hasta el montaje final

Los creadores parten de un guion, una lista de planos o un concepto y desarrollan su visión creativa en un único entorno. Nura Showcraft lleva esa visión a lo largo de todo el proceso de producción, desde el storyboard y el animatic hasta la animación y el montaje final, manteniendo el trabajo conectado y organizado en todo momento.

En el flujo de trabajo se integran múltiples modelos de imagen y vídeo basados en IA, junto con la gestión del color ACES con salida HDR/SDR y, próximamente, el escalado 4K local en tiempo real.

Diseñado para la producción

Showcraft ya se está utilizando en Rainbow Hollow, una serie animada original de Noah Wagner, y en Astro Burn, una microserie animada vertical de HaZ Dulull, basada en su propiedad intelectual de videojuegos.

También lo está utilizando el productor ganador del premio Emmy de Bob's Burgers, Joel Kuwahara, así como la galardonada guionista y directora Jericca Cleland en su próximo largometraje, producido por el estudio de animación nominado al Oscar Nrlum Entertainment y con la producción ejecutiva de Nikolaj Coster-Waldau y su compañía productora, Ill Kippers.

"Integrar Showcraft en la animación tradicional, con un enfoque centrado en el ser humano y liderado por el artista, abre nuevas posibilidades creativas a la vez que reduce los costes de producción a la mitad, lo que hace posible la realización de películas independientes como la mía", dijo Cleland.

Acceso anticipado público

Nura Showcraft ya está disponible en acceso anticipado público con paquetes de créditos de un solo uso en lugar de suscripciones. Los costos de generación se muestran antes del renderizado y los créditos adquiridos tienen una validez de seis meses. Las suscripciones y planes adicionales se lanzarán el 6 de octubre, y los créditos comprados durante el acceso anticipado seguirán siendo válidos según sus términos de vencimiento.

Más allá de Nura Showcraft

Los servicios API y On-Prem de Nura permiten a los socios integrar la funcionalidad de Showcraft y las capacidades de IA en sus flujos de trabajo de producción existentes. Nura Atelier es el equipo de producción de Nura especializado en IA, que ofrece servicios de prueba de concepto, incorporación, personalización y producción de animación.

Acerca de Nura Studios

Nura Studios desarrolla tecnología y servicios para narradores profesionales mediante inteligencia artificial. Sus tres productos —Nura Showcraft, Nura API y Nura Atelier— combinan tecnología asistida por IA con la experiencia creativa y de producción humana para ayudar a los creadores a convertir sus historias en producciones terminadas. La empresa fue fundada por veteranos de Unity, Adobe, Canva, Softimage, Roblox y Apple.

https://nurastudios.com/

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