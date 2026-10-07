icotec recibe la aprobación de los CMS para el pago adicional por nueva tecnología para su sistema CMORE® CT

NTAP con entrada en vigor el 1 de octubre de 2026, que amplía el acceso a la tecnología de estabilización espinal radiolúcida de icotec para procedimientos de Medicare elegibles.

El sistema de implante espinal cervicotorácico (CT) CMORE es un nuevo componente clave de la creciente e innovadora familia de productos de terapia espinal de icotec.

(Información remitida por la empresa firmante)

ALTSTÄTTEN, Suiza y BOSTON, 7 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- icotec, líder mundial en implantes radiolúcidos para tumores de columna y otros pacientes de cirugía compleja de columna, anunció hoy que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han aprobado un Pago Adicional por Nueva Tecnología (NTAP) para el sistema de implantes vertebrales CMORE CT de icotec, con entrada en vigor el 1 de octubre de 2026.

Esta aprobación representa un hito importante para icotec y su sistema CMORE CT. El programa NTAP puede ayudar a los hospitales elegibles a obtener el reembolso por el tratamiento de pacientes de Medicare con el innovador producto CMORE. La designación de los CMS proporciona un pago adicional a los hospitales elegibles por tecnologías que cumplen los requisitos y se utilizan en pacientes de Medicare tradicional. La designación NTAP para CMORE se aplica a afecciones y procedimientos espinales específicos.

"Estamos encantados de que CMS haya reconocido nuestro nuevo sistema CMORE CT a través del programa NTAP, tras haber recibido previamente la designación de dispositivo innovador (BDD) en abril de 2025", declaró Christoph Eigenmann, consejero delegado de icotec USA. "Gracias a este nuevo reconocimiento, los profesionales clínicos disponen de una solución aprobada para ofrecer a sus pacientes el sistema CMORE CT. Esto permite 'ver más' durante la cirugía mediante imágenes de rayos X, TC y resonancia magnética, y facilita terapias avanzadas en el postoperatorio gracias a las propiedades radiolúcidas del material BlackArmor Carbon/PEEK".

Con sus implantes BlackArmor de Carbono/PEEK, icotec combina sus tecnologías de proceso patentadas con una ciencia de materiales avanzada para ofrecer soluciones innovadoras y fiables a los cirujanos de columna y a sus pacientes en todo el mundo. icotec colabora con profesionales clínicos mediante un enfoque terapéutico multidisciplinar para impulsar el campo de los implantes espinales y dar forma al futuro de la cirugía de columna.

Para consultas adicionales, póngase en contacto en hello@icotec-medical.com.

Acerca del sistema de TC CMORE de icotec

El sistema CMORE CT está diseñado para la estabilización posterior de la columna cervicotorácica y ha sido desarrollado y fabricado utilizando la tecnología patentada BlackArmor de icotec. Este sistema no metálico y radiolúcido está compuesto íntegramente por carbono/PEEK e incluye tornillos poliaxiales (pediculares y de masa lateral), así como barras rectas y precontorneadas para adaptarse a la anatomía del paciente. El sistema CMORE CT está indicado para el tratamiento de la mayoría de las patologías actuales de la columna cervicotorácica que requieren estabilización posterior, y es el único sistema posterior cervicotorácico aprobado por la FDA para el tratamiento de infecciones vertebrales.

La información anterior es proporcionada por icotec en relación con el programa NTAP; tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento sobre facturación o codificación. La elegibilidad y el reembolso son determinados por los CMS y los requisitos aplicables de los pagadores. icotec no garantiza ningún reembolso específico.

Para obtener más información sobre icotec y el producto CMORE, visite www.icotec-medical.com. Los profesionales sanitarios y representantes hospitalarios que deseen más información sobre el programa NTAP para el sistema CMORE CT pueden ponerse en contacto con reimbursement@icotec-medical.com.

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