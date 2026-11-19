(Información remitida por la empresa firmante)

Con una valoración de más de mil millones de euros, Vitruvian Partners se suma al inversionista actual TA Associates para impulsar el crecimiento de IGEL en seguridad de endpoints, continuidad del negocio y tecnología operativa.

FORT LAUDERDALE, Florida, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, empresa global de software que ofrece la IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, anunció hoy una inversión estratégica de fondos gestionados o asesorados por Vitruvian Partners LLP (Vitruvian), firma internacional de inversión especializada en empresas de alto crecimiento. Vitruvian se sumará al actual inversionista de IGEL, TA Associates (TA), para respaldar la próxima etapa de innovación, crecimiento y expansión global de la compañía.

La inversión representa un hito importante para IGEL, al situar su valoración por encima de los 1.000 millones de euros y convertirla en una empresa unicornio. Este respaldo fortalece su estrategia de crecimiento acelerado y su posicionamiento como socio tecnológico estratégico para gobiernos y grandes empresas de sectores críticos. Con una plataforma que abarca la seguridad de endpoints, la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres (BC&DR), así como la tecnología operativa (OT), IGEL responde a una oportunidad de mercado en expansión, impulsada por la creciente prioridad que las organizaciones otorgan al acceso seguro, la resiliencia cibernética y la continuidad operativa en sus procesos de modernización de entornos de escritorio y sistemas de OT.

Vitruvian cuenta con una amplia trayectoria apoyando a empresas tecnológicas de alto crecimiento en su expansión internacional y en la consolidación de su liderazgo en el mercado. Junto con el respaldo continuo de TA, esta alianza permitirá a IGEL aprovechar el crecimiento alcanzado l y avanzar hacia su objetivo de consolidarse como una empresa de referencia en software empresarial para la seguridad y resiliencia de endpoints.

Las empresas y los gobiernos necesitan una plataforma de endpoints confiable que les permita prevenir interrupciones y mantener sus operaciones en funcionamiento, afirmó Klaus Oestermann, director ejecutivo de IGEL. La creciente adopción de nuestra tecnología por parte de grandes empresas internacionales y gobiernos demuestra tanto la solidez de nuestra tecnología como la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante. Junto con Vitruvian y TA, creemos que estamos bien posicionados para acelerar nuestra expansión global y consolidar a IGEL como una plataforma esencial para las estrategias de seguridad y resiliencia de las empresas y de países enteros.

Una plataforma estratégica de endpoints para la seguridad y resiliencia empresarial

A medida que las aplicaciones y los entornos de trabajo evolucionan hacia servicios en la nube, escritorios virtuales y navegadores empresariales, los endpoints siguen siendo un componente fundamental para el acceso seguro. Al mismo tiempo, las organizaciones deben prepararse para incidentes de ciberseguridad y otras interrupciones que puedan afectar el acceso a sistemas esenciales, paralizar las operaciones del personal de primera línea y poner en riesgo la continuidad del negocio.

IGEL ocupa una posición central en una transformación estructural de la ciberseguridad empresarial, señaló Jack Alcock, socio de Vitruvian Partners. Ante la constante evolución de las amenazas cibernéticas, las empresas reconocen cada vez más la importancia de los endpoints inmutables como un componente fundamental de sus estrategias de Zero Trust. Con su portafolio líder de soluciones para sistemas operativos de endpoints, BC&DR y OT, creemos que IGEL tiene una oportunidad única para aprovechar estas tendencias favorables del mercado.

Con sus soluciones de software esenciales para operaciones críticas y un equipo directivo excepcional, IGEL está muy bien posicionada para continuar su expansión global, agregó Tassilo Arnhold, socio de Vitruvian Partners. Vitruvian cuenta con una amplia experiencia respaldando a empresas líderes europeas en sus procesos de expansión internacional. Esperamos colaborar con Klaus y su equipo, así como con TA, para impulsar el crecimiento internacional de IGEL.

Cómo funciona la plataforma IGEL

La IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ responde a estas necesidades mediante una infraestructura de endpoints segura y gestionada de forma centralizada. El IGEL Preventative Security Model se basa en un sistema operativo inmutable e incorpora la distribución de cargas de trabajo verificadas, la gestión centralizada, la aplicación contextual de políticas de seguridad y la integración con una amplia variedad de soluciones tecnológicas de terceros. En conjunto, estas capacidades ayudan a reducir la superficie de ataque de los endpoints y la exposición local de datos, sin comprometer la flexibilidad que necesitan las empresas.

IGEL OS™, IGEL Universal Management Suite™ (UMS™) e IGEL App Portal trabajan en conjunto y se integran con tecnologías de socios estratégicos para permitir a las organizaciones gestionar endpoints compatibles y proporcionar acceso a SaaS, DaaS, VDI, navegadores empresariales y aplicaciones corporativas. De esta manera, IGEL desempeña un papel estratégico en la seguridad y gestión de endpoints dentro de las arquitecturas modernas de Zero Trust y Secure Access Service Edge (SASE).

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™) amplía estas capacidades para fortalecer la resiliencia cibernética. En entornos compatibles, ofrece una alternativa de recuperación que permite restablecer el acceso seguro en dispositivos que utilizan Windows y se han visto afectados por ransomware, otros ciberataques o interrupciones, ayudando a las organizaciones a mantener sus operaciones esenciales durante estos incidentes.

En la industria manufacturera y otros entornos operativos, IGEL aplica los mismos principios de inmutabilidad, gestión centralizada y acceso controlado a endpoints cuya disponibilidad resulta fundamental para la continuidad de las operaciones. Esto amplía el alcance de IGEL en entornos empresariales de TI, entornos de trabajo del personal de primera línea y escenarios de convergencia entre TI y OT.

Impulsando el crecimiento y la expansión en el mercado empresarial

IGEL registró un crecimiento superior al 40 % en sus ingresos recurrentes anuales (ARR) durante el último año, lo que refleja su evolución hacia una plataforma estratégica de mayor alcance para grandes organizaciones. Actualmente, sus soluciones adquieren cada vez mayor relevancia en la modernización de los entornos digitales de trabajo, las iniciativas de Zero Trust, la planificación de la recuperación ante incidentes de ciberseguridad y el acceso seguro en sectores regulados y entornos operativos.

Con el respaldo de Vitruvian y TA, la compañía busca aprovechar estos avances mediante la innovación continua de sus productos, el fortalecimiento de su ecosistema tecnológico y la expansión internacional, consolidando su papel en las estrategias tecnológicas de largo plazo de sus clientes.

Desde la inversión inicial de TA en 2021, IGEL ha ampliado su plataforma, fortalecido su capacidad operativa y de desarrollo, y consolidado su presencia global, señalaron Stefan Dandl, director general, y John Meeks, asesor sénior de TA. En un contexto de rápida transformación digital, mantenemos nuestra confianza en la estrategia de IGEL y en su capacidad para ayudar a los clientes a modernizar sus entornos tecnológicos de forma segura. Nos complace dar la bienvenida a Vitruvian y esperamos trabajar junto con su equipo y la dirección de IGEL para respaldar la siguiente etapa de crecimiento de la compañía.

Se espera que la transacción se complete durante el primer trimestre de 2027, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales. William Blair actuó como asesor financiero exclusivo de TA e IGEL, mientras que J.P. Morgan fue el asesor financiero exclusivo de Vitruvian.

Acerca de IGEL

IGEL es una empresa global de software que ofrece la IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, una plataforma confiable, con administración y gobernanza centralizadas que permite el acceso seguro a servicios en la nube, VDI, DaaS, SaaS, navegadores seguros, aplicaciones empresariales y endpoints de tecnología operativa (OT). Su componente fundamental es IGEL OS™, un sistema operativo inmutable que ayuda a reducir la superficie de ataque de los endpoints, mantenerlos en un estado conocido y confiable, conforme a las políticas establecidas, y facilitar el acceso seguro en entornos de trabajo distribuidos.

Mediante el IGEL Preventative Security Model™, la plataforma incorpora entrega de cargas de trabajo validadas y verificadas, gestión centralizada y aplicación de políticas según el contexto, alineando la seguridad de los endpoints con arquitecturas Zero Trust y soluciones SSE/SASE de socios del ecosistema IGEL Ready™.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™) ayuda a las organizaciones a restablecer el acceso seguro en dispositivos que utilizan Windows y se han visto afectados por ransomware, otros ciberataques o interrupciones. Fundada en 2001, IGEL tiene su sede principal en Alemania y mantiene oficinas en las ciudades estadounidenses de San Francisco y Fort Lauderdale.

La compañía trabaja con un ecosistema de 130 marcas tecnológicas líderes. Para obtener más información, visite www.igel.com

Windows es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft.

Acerca de Vitruvian Partners

Vitruvian Partners es una firma global de inversión enfocada en empresas de alto crecimiento, con oficinas en Londres, Dubái, Luxemburgo, Madrid, Miami, Mumbai, Múnich, San Francisco, Shanghái, Singapur y Estocolmo. Vitruvian se enfoca en oportunidades de inversión dinámicas, caracterizadas por un rápido crecimiento y transformación en sectores de baja intensidad de capital.

La firma cuenta con más de US$23.000 millones en fondos activos y ha respaldado a numerosas empresas líderes en sus respectivos sectores, entre ellas Just Eat, Arrive, Skyscanner, Wise, Global-e, CFC, CRF Health, Darktrace y Bitdefender. Para obtener más información, visite www.vitruvianpartners.com

Acerca de TA

TA es una firma global líder de capital privado especializada en impulsar el crecimiento de empresas rentables. Desde 1968, ha invertido en más de 560 compañías de sectores estratégicos, entre ellos tecnología, servicios empresariales, servicios financieros y salud.

Gracias a su amplia experiencia sectorial y sus recursos estratégicos, TA colabora con equipos directivos de todo el mundo para ayudar a empresas de alto potencial a generar valor sostenible a largo plazo. Hasta la fecha, la firma ha captado US$65.000 millones en capital y cuenta con más de 160 profesionales de inversión distribuidos en sus oficinas de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai y Hong Kong.

Para obtener más información, visite www.ta.com

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