IGEL se asocia con Menlo Security (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- IGEL se asocia con Menlo Security para fortalecer el acceso seguro alineado con el principio de confianza cero desde el punto final al navegador

La solución conjunta refuerza la seguridad entre el dispositivo y el navegador, al tiempo que ayudaa las organizaciones a optimizar el uso de VDI para flujos de trabajo de navegador y SaaS compatibles.

FORT LAUDERDALE, Fla., 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , empresa global de software que ofrece la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, y Menlo Security, líder en Browser Security para empleados y agentes, anunciaron hoy una alianza que proporciona acceso seguro de extremo a extremo desde los dispositivos hasta las aplicaciones empresariales. Esta solución conjunta combina IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ con Menlo Secure Application Access (SAA), lo que ayuda a las organizaciones a reducir la dependencia innecesaria de VDI para flujos de trabajo centrados en el navegador, minimizar la proliferación de agentes en los dispositivos y ofrecer acceso alineado con el principio de confianza cero en flujos de trabajo web y SaaS.

Cerrando la brecha de seguridad entre el punto final y el navegador

Los arquitectos de seguridad se enfrentan a un desafío crucial: muchos modelos de seguridad de puntos finales aún tratan la postura del dispositivo y el acceso al navegador como puntos de control separados, a pesar de que la mayor parte del trabajo se realiza ahora en el navegador a través de aplicaciones web y en la nube. Esta brecha se está ampliando a medida que los agentes de IA comienzan a trabajar junto con los empleados en el navegador, introduciendo nuevos patrones de actividad basados en el navegador que los puntos finales y controles de acceso tradicionales no fueron diseñados para gestionar. La alianza entre IGEL y Menlo Security aborda esta brecha mediante la creación de un modelo de confianza coordinado que comienza en el punto final y se extiende al acceso a las aplicaciones basadas en el navegador.

"El futuro de la informática empresarial se centra en el navegador, pero la seguridad del navegador depende de la solidez del sistema operativo subyacente", afirmó Jim Airdo, vicepresidente sénior de Alianzas Estratégicas de IGEL. "IGEL es la base segura del sistema operativo para el acceso a aplicaciones modernas, proporcionando la plataforma de confianza que las organizaciones necesitan para adoptar con seguridad los espacios de trabajo basados en navegador. Junto con la Menlo Browser Security Platform, ofrecemos protección integral que unifica la seguridad de los puntos finales y del navegador en una arquitectura Zero Trust única y resiliente".

La solución conjunta reduce los desafíos operativos y de integración comunes que surgen cuando la seguridad de los puntos finales y la seguridad web operan de forma independiente. En lugar de añadir más agentes de puntos finales o enrutar los flujos de trabajo basados en navegador a través de sesiones VDI completas, los arquitectos de seguridad pueden alinear la gobernanza de los puntos finales con los controles de acceso basados en navegador a lo largo de toda la ruta de acceso.

Arquitectura diseñada para la simplicidad y la escalabilidad

Con el anuncio de hoy, IGEL y Menlo Security ofrecen una solución conjunta que combina los puntos finales con tecnología IGEL con Menlo Secure Application Access, proporcionando tres ventajas arquitectónicas clave:

Plano de control coordinado y alineado con Zero Trust: El Preventative Security Model de IGEL ayuda a establecer una base de puntos finales confiable al reducir las superficies de ataque y limitar los riesgos innecesarios antes de que se produzca el acceso. Menlo SAA complementa esta base al aplicar controles de acceso de privilegios mínimos para aplicaciones web y SaaS. Juntos, los equipos de seguridad pueden alinear la gobernanza de puntos finales a través de Universal Management Suite™ (UMS™) con las políticas de acceso a navegadores y SaaS aplicadas a través de Menlo SAA, reemplazando los flujos de trabajo de puntos finales y acceso desconectados con un modelo operativo de seguridad más coordinado.

El Preventative Security Model de IGEL ayuda a establecer una base de puntos finales confiable al reducir las superficies de ataque y limitar los riesgos innecesarios antes de que se produzca el acceso. Menlo SAA complementa esta base al aplicar controles de acceso de privilegios mínimos para aplicaciones web y SaaS. Juntos, los equipos de seguridad pueden alinear la gobernanza de puntos finales a través de Universal Management Suite™ (UMS™) con las políticas de acceso a navegadores y SaaS aplicadas a través de Menlo SAA, reemplazando los flujos de trabajo de puntos finales y acceso desconectados con un modelo operativo de seguridad más coordinado. Acceso a aplicaciones sin cliente: Las organizaciones pueden proteger el acceso a aplicaciones críticas para el negocio mediante patrones de acceso compatibles con navegadores y SaaS, sin necesidad de implementar agentes de punto final adicionales ni extender la infraestructura VDI a flujos de trabajo que se pueden ejecutar de forma segura a través del navegador. Esto ayuda a reducir la proliferación de agentes de punto final y la complejidad de la infraestructura, a la vez que simplifica la implementación en diversos entornos de punto final.

Las organizaciones pueden proteger el acceso a aplicaciones críticas para el negocio mediante patrones de acceso compatibles con navegadores y SaaS, sin necesidad de implementar agentes de punto final adicionales ni extender la infraestructura VDI a flujos de trabajo que se pueden ejecutar de forma segura a través del navegador. Esto ayuda a reducir la proliferación de agentes de punto final y la complejidad de la infraestructura, a la vez que simplifica la implementación en diversos entornos de punto final. Gestión optimizada: Los arquitectos de seguridad pueden aprovechar UMS™ para el control centralizado de los puntos finales, aplicando las políticas de seguridad basadas en navegador de Menlo mediante proveedores de identidad y herramientas de orquestación de seguridad existentes.

"Juntos, IGEL y Menlo ofrecen a los equipos de seguridad una ruta coordinada desde el dispositivo hasta la aplicación, lo que les permite extender la Confianza Cero a cualquier lugar donde trabajen sus empleados y agentes de IA, sin necesidad de acumular agentes en los puntos finales ni implementar VDI", afirmó Aayush Agarwal, director de Gestión de Producto de Menlo Security. "Proteger el navegador es ahora fundamental para la seguridad de la empresa, y estamos desarrollando la Menlo Browser Security Platform para que sea la base sobre la que socios líderes en seguridad de puntos finales e infraestructura, como IGEL, puedan ampliar su propio valor".

Impacto empresarial cuantificable

Las organizaciones que implementen la solución conjunta pueden esperar mejoras operativas específicas:

Seguridad mejorada: Los controles coordinados y alineados con el modelo Zero Trust, desde el punto final hasta la aplicación, reducen las brechas comunes entre la confianza en el dispositivo, el uso de credenciales y el acceso a aplicaciones basadas en navegador.

Los controles coordinados y alineados con el modelo Zero Trust, desde el punto final hasta la aplicación, reducen las brechas comunes entre la confianza en el dispositivo, el uso de credenciales y el acceso a aplicaciones basadas en navegador. Arquitectura simplificada: Un menor número de agentes en el punto final y puntos de integración de la ruta de acceso reduce tanto la complejidad técnica como el riesgo operativo.

Un menor número de agentes en el punto final y puntos de integración de la ruta de acceso reduce tanto la complejidad técnica como el riesgo operativo. Coste total de propiedad (TCO) reducido: Un uso más específico de la infraestructura VDI para las cargas de trabajo que lo requieren, mientras que los flujos de trabajo del navegador y SaaS pueden migrar a un modelo de acceso seguro más simple para mejorar la eficiencia de TI. La solución conjunta permite la implementación inmediata para organizaciones que buscan modernizar sus entornos VDI o reforzar sus inversiones existentes en seguridad de puntos finales con una protección integral de aplicaciones web.

Para más información sobre IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, visite https://www.igel.com/secure-endpoint-os/.

Acerca de IGEL

IGEL es una empresa de software global que ofrece IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, una plataforma de endpoints confiable y controlada para el acceso seguro a la nube, VDI, DaaS, SaaS, navegadores seguros, aplicaciones empresariales y endpoints OT. Su base es IGEL OS, un sistema operativo inmutable que ayuda a reducir la superficie de ataque de los endpoints, preservar un estado de endpoints seguro y brindar acceso seguro en entornos de trabajo distribuidos. Mediante el IGEL Preventative Security Model, la plataforma incorpora entrega de cargas de trabajo certificada, gobernanza centralizada y aplicación contextual, alineando la seguridad de los endpoints con las arquitecturas Zero Trust y SSE/SASE de socios clave de IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) ayuda a las organizaciones a restablecer el acceso seguro a los dispositivos Windows afectados por ransomware, otros ciberataques o interrupciones del servicio Fundada en 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y oficinas en Estados Unidos, en San Francisco y Fort Lauderdale, y trabaja con un ecosistema de 130 marcas tecnológicas líderes. Más información en www.igel.com

Windows es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft.

Acerca de Menlo Security

Menlo Security es pionera en la Browser Security Platform (BSP), la primera infraestructura del sector diseñada para gestionar una fuerza laboral híbrida compuesta por humanos y agentes de IA autónomos. Al centrar el navegador como el nuevo sistema operativo empresarial, Menlo proporciona un "Guardian Runtime" que resuelve los riesgos únicos que surgen cuando los agentes de IA operan a velocidad de máquina sin la supervisión humana. La plataforma Menlo permite a las empresas con inteligencia artificial escalar la IA con confianza, proporcionando conectividad universal a los datos heredados y prevención unificada de amenazas de día cero en cada sesión. Con la confianza de más de 1.000 empresas globales, incluidas ocho de las diez mayores instituciones financieras y las principales agencias gubernamentales, Menlo protege a más de 8 millones de usuarios y millones de sesiones simultáneas de agentes de IA. Con sede en Mountain View, California, y respaldada por inversores como JPMorgan Chase, American Express Ventures y Vista Equity Partners, Menlo está asegurando el navegador para la era de agentes. Más información en www.menlosecurity.com.

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