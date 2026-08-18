IGEL impulsa la continuidad del negocio con el modo de emergencia

(Información remitida por la empresa firmante)

La funcionalidad principal, gestionada por el administrador, permite a las organizaciones recuperar el acceso seguro en minutos durante ciberataques e interrupciones de Windows.

FORT LAUDERDALE, Fla., 18 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- IGEL, una empresa de software global que ofrece la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, anunció hoy la disponibilidad general del Modo de Emergencia, una capacidad de gestión fundamental dentro de IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™).

Durante un incidente de seguridad, un ataque de ransomware o una interrupción de Windows, los administradores autorizados pueden usar IGEL BC&DR™ con Modo de Emergencia para reiniciar de forma centralizada los equipos compatibles con IGEL Dual Boot™ en IGEL OS y recuperar el acceso seguro sin que los usuarios tengan que iniciar la recuperación.

La necesidad es urgente. Las denuncias por ransomware aumentaron un 14,42 % en 2025, según el Internet Crime Reportde 2025 del FBI, y se prevé que los ataques aumenten a medida que surjan amenazas nuevas y más sofisticadas. Las organizaciones pueden recuperar rápidamente centros de datos, redes y aplicaciones, pero los empleados pueden seguir sin poder trabajar mientras se investigan, se reinstalan o se reemplazan los equipos Windows afectados. El Modo de Emergencia ayuda a solucionar este problema de recuperación de equipos mediante un reinicio controlado por el administrador en IGEL OS en el hardware existente.

Para sectores críticos, como la sanidad, los servicios financieros, el gobierno, el transporte y la infraestructura crítica, el principal beneficio es la continuidad de los servicios esenciales. Al recuperar el acceso seguro de los usuarios en cuestión de minutos, las organizaciones pueden contribuir a mantener la atención al paciente, las transacciones, los servicios públicos y otras operaciones de misión crítica mientras los equipos de respuesta a incidentes investigan y solucionan el problema en el entorno Windows afectado.

Desde Universal Management Suite™ (UMS™), los administradores pueden reiniciar un solo dispositivo, grupos seleccionados o flotas completas de endpoints. Los dispositivos permanecen bloqueados en IGEL OS hasta que un administrador los restablece a Windows.

Durante el incidente, la partición de Windows se aísla y se conserva para su revisión forense y de cumplimiento, mientras los usuarios reanudan su trabajo en el mismo dispositivo, reconectándose a las aplicaciones y recursos autorizados mientras los equipos de respuesta a incidentes continúan su investigación.

"Las organizaciones han invertido mucho en la capacidad de recuperar rápidamente datos e infraestructura, pero pocas pueden recuperar el acceso de los usuarios en el endpoint con la misma rapidez", afirmó Klaus Oestermann,consejero delegado de IGEL. "El Modo de Emergencia de IGEL soluciona este problema al proporcionar a los administradores una forma controlada de reconectar a los usuarios a los recursos autorizados en cuestión de minutos".

IGEL BC&DR™ con Modo de Emergencia de IGEL es compatible con el enfoque de reinicio, reconexión y reanudación de IGEL. Ayuda a las organizaciones a prevenir la vulneración de endpoints, contener el riesgo al alejar los dispositivos compatibles de un entorno Windows de riesgo y recuperar el acceso seguro de los usuarios mientras la investigación y la remediación continúan durante varias semanas.

"El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el tiempo de recuperación real (RTA) que experimentan sus usuarios durante un incidente rara vez coinciden", afirmó Sterling Wilson,director de tecnología de Campo para Continuidad del Negocio y Recuperación ante Desastres en IGEL. "El Modo de Emergencia integra la recuperación del acceso a los endpoints dentro del cronograma de respuesta a incidentes, de modo que los administradores no la gestionan como un proyecto independiente para cada dispositivo". IGEL BC&DR™ complementa la resiliencia de datos, las operaciones de seguridad, la respuesta a incidentes, la eliminación de amenazas y la remediación de endpoints. El Modo de Emergencia proporciona continuidad de acceso y preserva la partición de Windows tal como estaba, sin modificaciones, para que los equipos de seguridad y TI puedan realizar sus propios análisis forenses y de recuperación.

El Modo de Emergencia de IGEL BC&DR ya está disponible para los clientes elegibles de IGEL BC&DR™ sin coste adicional. Para obtener más información:

Acerca de IGEL

IGEL es una empresa de software global que ofrece la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, una plataforma de endpoints confiable y gobernada para el acceso seguro a la nube, VDI, DaaS, SaaS, navegadores seguros, aplicaciones empresariales y endpoints OT. Su base es IGEL OS, un sistema operativo inmutable que ayuda a reducir la superficie de ataque de los endpoints, preservar un estado de endpoints seguro y admitir el acceso seguro en entornos de trabajo distribuidos. Mediante el modelo IGEL Preventative Security Model, la plataforma agrega entrega de cargas de trabajo certificadas, gobernanza centralizada y aplicación contextual, alineando la seguridad de los endpoints con las arquitecturas Zero Trust y SSE/SASE de socios clave de IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) ayuda a las organizaciones a restaurar el acceso seguro en endpoints Windows afectados por ransomware, otros ciberataques o interrupciones del servicio. Fundada en 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y oficinas en San Francisco y Fort Lauderdale, Estados Unidos. Colabora con un ecosistema de 130 marcas tecnológicas líderes. Para más información, visite www.igel.com.

Windows es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft.

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